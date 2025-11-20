La lansarea de la București, Ladislau Boloni a dezvăluit de ce Cristiano Ronaldo a refuzat să apară în documentarul despre viața sa

ADVERTISEMENT

După evenimentele organizate la Târgu Mureș și Budapesta, filmul „Boloni – Legenda care ne leagă” a fost lansat și la București, iar de față au fost mai multe nume uriașe din fotbalul românesc, precum Gheorghe Hagi, Victor Pițurcă, Marius Lăcătuș, Adrian Bumbescu și, bineînțeles, Ladislau Boloni. Fostul selecționer al României era antrenorul lui Sporting în momentul în care Cristiano Ronaldo a debutat ca senior, însă starul lusitan a refuzat să apară în film, iar Ladislau Boloni a vorbit despre acest aspect.

De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul despre Ladislau Boloni

Întrebat despre absența lui Cristiano Ronaldo din documentarul despre viața sa, Ladislau Boloni a oferit o scurtă reacție. „Dacă la sfârșitul filmului îi întrebați pe regizori, vor da un răspuns pe care eu îl cunosc, dar nu îl pot reda atât de precis.

Ronaldo nu a apărut nici în filmul lui Ferguson (n.r. Sir Alex Ferguson), nici în filmul lui Beckham, cred”, a declarat tehnicianul. a fost promovat de către Ladislau Boloni la prima echipă a lui Sporting pe când avea doar 16 ani, iar debutul său la seniori s-a produs pe 14 august 2002, când a intrat pe teren în minutul 58 al meciului cu Inter Milano din preliminariile Champions League, încheiat la egalitate, 0-0.

Attila Szabo, unul dintre regizorii filmului despre Ladislau Boloni, a dezvăluit că au existat discuții cu Cristiano Ronaldo, care însă nu a dorit să ofere un interviu. „Am încercat să îl introducem pe Cristiano Ronaldo timp de un an și jumătate. (n.r. a fost problemă de bani?) Nu. Loți a vorbit cu dânsul, dar şi mai mulți prieteni, directorul lui, sora lui, care este inclusă în film. Am primit un mesaj de la el, în care a zis că nu vrea să dea interviuri pentru niciun film documentar”, declara acesta în octombrie, conform .

Ce nume importante din fotbalul mondial apar în documentarul despre Ladislau Boloni

Chiar dacă a lipsit Cristiano Ronaldo, în apar nume importante din fotbalul internațional, precum Petr Cech, Ricardo Quaresma, Axel Witsel, Raphael Varane, Joao Pinto sau Rui Jorge. Pus să aleagă între trei dintre cei mai importanți fotbaliști pe care i-a antrenat, „Loți” nu a stat pe gânduri.

„(n.r. la vizionare cine v-a impresionat dintre Quaresma, Witsel și Petr Cech?) Toți îmi sunt dragi, cu toți păstrez un contact direct. La vremea respectivă, cel care m-a impresionat cel mai mult a fost Petr Cech”, a declarat tehnicianul român, care a colaborat cu Petr Cech la formația franceză Rennes.

Ce realizări a avut Cristiano Ronaldo sub comanda lui Ladislau Boloni

Cristiano Ronaldo a evoluat în 31 de partide sub comanda lui Ladislau Boloni la Sporting înainte de a fi transferat de Manchester United, care a plătit 12 milioane de lire sterline în schimbul său. Portughezul a reușit să marcheze de 5 ori și să ofere 6 pase decisive sub comanda antrenorului român.