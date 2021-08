La Liga 2021-2022 etapa 1. Program, rezultate, informaţii de ultimă oră. Viaţa după Messi

Al doilea campionat ca valoare din fotbalul mare european, La Liga, este gata să de drumul la corrida în acest weekend. Va fi însă o ediţie mult mai puţin aşezată în lumina reflectoarelor, pentru că după Neymar în 2017, Cristiano Ronaldo în 2018, acum a ieşit din scenă şi cel mai mare jucător al lumii din ultimul sfert de veac, argentinianul Lionel Messi.

Programul etapei 1 din La Liga

Vineri, 13 august, ora 22:00

Valencia – Getafe

Sâmbătă, 14 august

ora 20:30 Cadiz – Levante

ora 20:30 Mallorca – Betis Sevilla

ora 23:00 Alaves – Real Madrid

ora 23:00 Osasuna – Espanyol

Duminică, 15 august

ora 18:00 Celta Vigo – Atletico Madrid

ora 21:00 Barcelona – Real Sociedad

ora 23:15 Sevilla – Rayo Vallecano

Luni, 16 august

ora 21:00 Villarreal – Granada

ora 23:00 Elche – Athletic Bilbao

Omul care se confunda cu Barcelona şi cu Nou Camp a fost nevoit ca la 34 de ani să accepte o nouă provocare, pentru că salariul său imens, cel mai mare din lume, 45 milioane euro, nu mai putea fi suportat de catalani, grav afectaţi financiar de pandemia de COVID ca multe alte cluburi de pe continent sau din lume.

Nu a mai existat nici o portiţă care să permită clubului şi lui Leo să ciontinue şi să îşi încheie cariera în blau-grana. Barcelona îi fixase argentinianului o clauză astronomică, aproape imposibil de onorat, însă ironia sorţii este că deci clubul nu a încasat nici un euro!

Plecarea lui Messi echilibrează lupta la titlu

Cu siguranţă pierderea este uriaşă nu numai pentru Barca dar pentru tot fotbalul spaniol, al cărui imagine se micşorează mult şi cel mai probabil impactul se va vedea în scăderea preţului la acordarea drepturilor de televizare a partidelor din La Liga.

În aceste condiţii se anunţă o luptă mai strânsă la titlu, pe lângă cele trei echipe binecunoscute, Real şi Atletico din Madrid şi Barcelona trebuind ca şi o candidatură a Sevillei, formaţie cu un lot valoros şi foarte omogen, să fie luată în seamă.

Carlo Abcelotti a revenit pe banca lui Real Madrid

Atletico Madrid a făcut o singură achiziţie mai importantă, mijlocaşul argentinian De Paul de la Udinese. Barcelona s-a întărit cu Sergio Aguero, dar va fi indisponibil câteva luni, Memphis Depay şi Eric Garcia, Real Madrid visând la Mbappe nu a adus pe nimeni.

Sunt şi unele schimbări de antrenori, dar una singură laechipele mari, italianul Carlo Ancelotti, la al doilea mandat la Real Madrid. Interesant va fi pentru Javier Bordalas, instalat pe banca Valenciei, faptul că debutează vineri, în primul meci al noii ediţii, pe teren propriu, cu un meci împotriva lui Getafe, adică exact a echipei pe care a pregătit-o în ultimii trei ani, ducând-o în cupele europene.

Real Madrid, absenţi mulţi în apărare la meciul cu Alaves

În prima etapă Barcelona va juca acasă, dar va avea un meci dificil, pentru că Real Sociedad este o echipă de cupe europene, care ştie foarte bine lecţia contraatacului şi acum, ştiind cvă a scăpat de pericolul Messi şi că Aguero e out cu siguranţă va avea şi mai mult tupeu.

Real Madrid începe cu o deplasare pe terenul unei echipa care s-a salvat in extremis, cu Alaves, la Vitoria, dar echipa lui Ancelotti are destule absenţe, în special în apărare (Carvajal, Mendy, Odriozola) plus Kroos la mijloc, în condiţiile în care Real a rămas din vară fără cei mai importanţi fundaşi, şi Raphael Varane.

Campioana Atletico, meci greu la Vigo

Campioana ultimului sezon, Atletico Madrid, va începe această ediţie cu o deplasare periculoasă, la Vigo, pentru că echipa locală, Celta, este recunoscută ca una extrem de imprevizibilă, capabilă să se ia la trântă cu granzii dar şi să piardă cu echipele mici. Atletico nu îi va avea pe teren pe Felipe şi Joao Felix.

Cum spuneam, prin calitatea lotului şi omogenitate trebuie acordată atenţie şi Sevillei. Andaluzii joacă acasă primul meci în compania unei echipe nou promovate, Rayo Vallecano şi sunt mari favoriţi, pentru că madrilenii cel mai probabil se vor bate pentru supravieţuire.