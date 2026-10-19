La Liga erupe chiar înainte de El Clasico! După Barcelona, a venit rândul lui Real Madrid să fie acuzat: „Știam în ce ne băgăm”

ADVERTISEMENT

escaladează pe zi ce trece, chiar înaintea meciului direct, , de pe , programat să se dispute pe data de 25 octombrie, cu începere de la ora României 22:00. În ultima perioadă, madrilenii au început să îi atace foarte dur în spațiul public pe rivalii lor catalani din perspectiva arbitrajului.

Tensiuni din ce în ce mai mari înainte de El Clasico dintre FC Barcelona și Real Madrid, din cauza arbitrajului din La Liga

În acest sens, au fost aduse din nou în prim-plan acele acuzații deja celebre formulate în urmă cu mai mult timp împotriva lui Jose Maria Enriquez Negreira, fostul șef al arbitrajului din La Liga, conform cărora el ar fi primit bani de la clubul blaugrana timp de nu mai puțin de 17 ani. De asemenea, și președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din Spania,

ADVERTISEMENT

Așadar, cei de la Real Madrid consideră că rivalii de la FC Barcelona ar fi, în mod clar în viziunea lor, „împinși” de arbitraje în lupta pentru titlu. Iar sâmbătă seară în acest context s-a petrecut un episod menit să alimenteze această teorie. Mai exact, echipa antrenată de Hansi Flick a câștigat cu scorul de 5-2 pe terenul lui Real Betis, iar la finalul partidei

Doar că, după puțin mai mult de 24 de ore de la acel moment, a venit și rândul celor de la Real Madrid să fie acuzați că au câștigat cu ajutorul arbitrilor meciul de pe teren propriu contra celor de la FC Sevilla, scor final 4-1. Mai exact, la finalul partidei de pe „Santiago Bernabeu”, andaluzii au susținut că Arda Guler ar fi trebuit eliminat pentru o lovitură de cot aplicată lui Peque. Ulterior acestui moment, chiar fotbalistul turc a reușit să deschidă scorul în această partidă, în minutul 30.

ADVERTISEMENT

A venit rândul celor de la Real Madrid să fie acuzați

De asemenea, cei de la FC Sevilla au mai acuzat și că unul dintre golurile Realului din acest meci a fost marcat după un fault atac. Nu doar că VAR nu s-a sesizat la acea fază, dar, susțin oaspeții din această partidă, nici măcar nu au fost furnizate reluări cu momentul respectiv. „Am fost în joc, am încercat. Am văzut faultul asupra lui Peque (n.r. comis de Arda Guler), mi s-a părut un act de agresiune, iar înainte de unul dintre golurile lor a fost un fault asupra lui Robbie Ure pe care nici măcar nu l-au retransmis la televizor.

ADVERTISEMENT

Știam în ce ne băgăm, dar au existat decizii care nu depindeau de noi. De multe ori nu poți vorbi cu arbitrii, nu îți permit. E doar ‘pleacă, îți dau cartonaș’. E întotdeauna calea cea mai ușoară de ieșire. Știam cum vor fi lucrurile aici”, a declarat la finalul meciului de pe „Bernabeu” Juan Iglesias, fotbalist de la FC Sevilla, pentru Movistar, citat de

ADVERTISEMENT

Iar căpitanul Kike Salas a transmis, în aceeași notă: „Faultul lui Guler a fost clar. Se vede cotul la Peque. Evident, a înclinat meciul în favoarea lor, iar apoi a venit golul de 1-0. Nu înțeleg cum nu au revizuit acea fază la VAR. Cerem doar respect și să se anunțe ce s-a întâmplat. Suferim, se poate vedea apoi și un fault asupra lui Robbie Ure”.