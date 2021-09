La Liga etapa a 4-a. O prezentatoare TV, comentariu cu tentă rasistă la adresa lui Eduardo Camavinga

În timpul prezentării oficiale a lui Eduardo Camavinga la Real Madrid, Lorena Gonzalez, o jurnalistă spaniolă, a avut la TV comentariu cu tentă rasistă. În timpul evenimentului de „bun venit” al noului „galactic”, crezând că microfoanele sunt oprite, Lorena Gonzalez a afirmat că fotbalistul „este mai negru decât costumul”.

Postul TV a deschis o anchetă, iar până la soluționarea acesteia, Lorena Gonzalez nu va mai prezenta emisiunea la care era moderator de nouă ani de zile, după cum anunță cotidianul .

Jurnalista a încercat să se apere printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare:

„Am făcut un comentariu pentru care vreau să-mi cer sincere scuze oricui s-ar fi putut simți jignit. Comentariului respectiv îi lipsește răutatea sau disprețul față de sportiv. Am crezut că microfonul este închis, dar nu are deloc o componentă rasistă sau peiorativă. Nu mă pot plasa mai departe de rasism, homofobie sau gânduri și comportamente intolerante.

Am afirmat acest lucru ori de câte ori am avut ocazia, atât public, cât și privat. Condamn orice expresie sau act rasist. Mi-aș fi dorit să-mi cer scuze în același loc în care am făcut acea remarcă, unde am colaborat de nouă ani, dar duminica aceasta nu voi fi la emisiune”, a scris Lorena Gonzalez pe Twitter.