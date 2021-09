La Liga etapa a 5-a. Valencia – Real Madrid și Atletico Madrid – Athletic Bilbao, șocurile rundei, deschise de victoria lui Cadiz la Celta Vigo

Partidele etapei a 5-a din La Liga se vor derula în acest weekend, pe parcursul a patru zile. Debutează vineri, 17 septembrie și se termină luni, 20 septembrie. Cele două puteri din Madrid, considerate a fi și principalele candidate la titlu, au meciuri destul de grele: Real la Valencia și Atletico acasă cu Athletic Bilbao.

Programul etapei a 5-a din La Liga

Vineri, 17 septembrie, ora 22:00

Celta Vigo – Cadiz

Sâmbătă, 18 septembrie

ora 15:00 Rayo Vallecano – Getafe

ora 17:15 Atletico Madrid – Athletic Bilbao

ora 19:30 Elche – Levante

ora 22:00 Alaves – Osasuna

Duminică, 19 septembrie

ora 15:00 Mallorca – Villarreal

ora 17:15 Real Sociedad – Sevilla

ora 19:30 Betis Sevilla – Espanyol

ora 22:00 Valencia – Real Madrid

Luni, 20 septembrie, ora 22:00

Barcelona – Granada

Etapa a 5-a începe cu meciul de vineri seară dintre Celta Vigo și Cadiz, un joc între două echipe care până acum nu au reușit să câștige vreun meci în cele patru etape, Celta având doar un punct și Cadiz două. Este disperare în ambele tabere pentru victorie în acest meci și cu siguranță va fi o dispută foarte aspră.

Sâmbăta debutează cu un derby mic de Madrid, nou promovata Rayo Vallecano primind vizita lui Getafe. Rayo are patru puncte, onorabil pentru o nou venită care nu are alt obiectiv decât supraviețuirea dar la Getafe situația e dramatică, pentru că sunt eșecuri pe linie iar plecarea antrenorului Bordalas la Valencia se vede abia acum ce impact devastator are.

Atletico Madrid, meci împotriva echipei de la care a furat numele şi culorile

Atletico Madrid are parte de un meci cu vechi tradiţii în La Liga, pe Wanda Metropolitano urmând a poposi tiza din Bilbao. De fapt este invers, pentru că gruparea din Madrid avea să fure cu mai bine de un secol în urmă atât numele cât şi culorile alb-roşii, doar că în locul denumirii de tip britanic a bascilor au adoptat varianta autohtonă.

În general meciurile lui Atletico Madrid, fie şi pe teren propriu, cu omonimii din Ţara Bascilor nu au fost deloc uşoare, Bilbao reuşind în mai multe rânduri rezultate pozitive în capitala Spaniei. Este mai greu să repete acum aceste isprăvi, pentru faptul că Atletico, dincolo de faptul că este echipa campioană are un lot net superior, după reîntoarcerea lui Griezmann.

Alaves vrea primele puncte în faţa Osasunei

Ziua de sâmbătă, 18 septembrie, se încheie noaptea cu un meci al disperării pe stadionul din Vitoria acolo unde Alaves, fără nici un punct până acum, trebuie să facă totul pentru a sparge gheaţa cu o victorie în faţa Osasunei, care însă în deplasare este extrem de periculoasă, cel mai bun exemplu fiind ultimul succes extern, la Cadiz, unde a marcat două goluri. în minutele 91 şi 95 pentru a întoarce neverosimil un 2-1 pentru gazde care părea înfăptuit.

Multe meciuri tari şi de mare interes avem şi în programul zilei de duminică, 19 septembrie. Villarreal are nevoie de puncte pentru a trage din nou la o calificare cel puţin în Europa League, deşi va fi foarte greu să spere la mai mult pentru că alături de trioul de forţă Atletico-Real-Barcelona se află şi o puternică echipă a Sevillei.

Real Sociedad, nouă absenţe la partida cu Sevilla

Villarreal pleacă favorită în deplasarea din Insulele Baleare, de la Palma de Mallorca, după ce echipa lui Unai Emery a stat etapa trecută la meciul de acasă cu Alaves, pentru că a avut doi fotbaişti sud-americani, plecaţi la echipele naţionale pentru preliminarii CM, care au trebuit să intre în carantină la întoarcere: Foyth şi Rulli.

La San Sebastian va fi un meci extrem de atractiv, între echipa locală Real Sociedad şi Sevilla. Bascii sunt foarte tari acasă, foarte greu cedând puncte, dar de această credem că şansele lor la a scoate ceva din acest joc sunt reduse, pentru că au nu mai puţin de nouă oameni pe lista indisponibilităţilor! Sigur, Sociedad are un lot echilibrat valoric, dar totuşi nouă absenţi sunt un număr deloc de neglijat.

Carlo Ancelotti, dificultăţi de lot pentru meciul de la Valencia

Meciul cel mai aşteptat va avea loc pe Mestalla din Valencia. Liliecii, reînviaţi de antrenorul Bordalas, primesc vizita lui Real Madrid, cele două echipe oferind până acum câţiva ani partide de neuitat. este una dintre candfidatele la titlu dar şi Valencia are punctaj maxim. În plus lui Carlo Ancelotti îi vor lipsi destui oameni importanţi: Bale, Ceballos, Mendy, Kroos şi Marcelo.

Ultimul meci se joacă luni pe Camp Nou şi vine într-un moment greu pentru Barcelona după umilinţa de acasă a catalanilor în în faţa lui Bayern Munchen. Echipa vizitatoare este Granada, care în condiţii normale nu ar fi trebuit să fie o problemă, însă să nu uităm că sezonul trecut Granada a învins pe Nou Camp, iar acum nu mai este nici Leo Messi.