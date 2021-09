La Liga etapa a 7-a. Program, rezultate, clasament, informaţii de ultimă oră. Real Madrid – Villarreal, cel mai tare meci al rundei. Atletico Madrid e condusă de ultima clasată!

Etapa a 7-a din La Liga are loc în acest weekend, în zilele de sâmbătă, 25 septembrie, duminică, 26 septembrie şi luni, 27 septembrie. Din schema tradiţională a sărit de această dată uvertura de vineri seară ca urmare a faptului că în La Liga a avut loc marţi, miercuri şi joi prima rundă intermediară din acest sezon.

Programul etapei a 7-a din La Liga

Sâmbătă, 25 septembrie

ora 15:00 Alaves – Atletico Madrid

ora 17:15 Valencia – Athletic Bilbao

ora 19:30 Sevilla – Espanyol

ora 22:00 Real Madrid – Villarreal

Duminică, 26 septembrie

ora 15:00 Mallorca – Osasuna

ora 17:15 Barcelona – Levante

ora 19:30 Real Sociedad – Elche

ora 19:30 Rayo Vallecano – Cadiz

ora 22:00 Betis Sevilla – Getafe

Luni, 27 septembrie, ora 22:00

Celta Vigo – Granada

Etapa o deschide echipa campioană, Atletico Madrid, care joacă sâmbătă, 25 septembrie, de la ora 15:00 în oraşul Vitoria împotriva lantrnei roşii, Alaves, care alături de Getafe nu a reuşit să facă nici măcar un punct până acum şi a marcat un singur gol. Nici Atletico însă nu pare a fi în cea mai bună formă, pentru că runda precedentă a trecut prin mari emoţii cu Getafe, a fost condusă şi a învins în ultimul minut.

Gazdele au patru titulari absenţi iar de la Atletico vor lipsi Joao Felix şi Lemar. Primul, ca urmare a cartonaşului roşu primit la meciul cu Athletic Bilbao. Atletico va evolua săptămâna viitoare în etapa a doua din grupele Champions League dar Diego Simeone nu va menaja jucători în această deplasare.

Valencia vine după două eşecuri consecutive

Urmează pe Mestalla din Valencia întâlnirea dintre echipa locală şi Athletic Bilbao. Liliecii au început splendid acest sezon, dar în ultimele două etape au avut aripile frânte acasă cu Real Madrid, când au pierdut de la 1-0 pentru ei în ultimele cinci minute şi apoi la Sevilla. Bilbao face deocamdată un campionat bun, având doar un singur eşec. Ambele echipe au cel puţin câte cinci jucători absenţi.

Sevilla face parte din grupul echipelor neînvinse şi primeşte vizita celor de la Espanyol Barcelona, o echipă revenită după un sezon de penitenţă în a doua divizie. Sevilla este foarte puternică acasă, dovadă faptul că etapa precedentă a reuşit să lichideze Valencia în primele 45 de minute, marcând de trei ori.

Două echipe neînvinse se întâlnesc pe Santiago Bernabeu

În mod normal nu ar trebui să existe prea multe probleme pentru Sevilla, care începe să beneficieze tot mai mult de experienţa şi valoarea argentinianului Papu Gomez, fotbalist venit în iarnă de la Atalanta şi care o bună perioadă nu a reuşit să se integreze corespunzător în planurile tactice ale lui Julen Lopetegui.

Partida serii şi totodată a etapei se joacă pe Santiago Bernabeu. Real Madrid este ocupanta primului loc şi va juca în compania unui adversar foarte dificil în postura de echipă vizitatoare, Villarreal. Ca şi galacticii elevii lui Unai Emery sunt neînvinşi dar au un meci mai puţin, iar din cele cinci jucate patru au fost egaluri.

Real Madrid are aceleaşi absenţe

Real Madrid are exact aceeaşi listă de indisponibilităţi de la meciul anterior, adică fundaşii Carvajal. Mendy şi Marcelo şi mijlocaşii Bale şi Kroos, dar deocamdată Carlo Ancelotti a reuşit să pună pe picioare o formulă de joc destul de bine închegată şi beneficiază de pofta de gol fără oprire a lui Karim Benzema.

Duminică va juca marea decepţie a începutului de sezon, Barcelona. O va face pe teren propriu în compania doar aparent a unui adversar facil, Levante, pentru că după ce , ba alergi după egalare până în ultimul minut şi e clar că şi Levante poate fi o problemă.

Catalanii au opt jucători accidentaţi

Şi nu are cum să nu fie pentru că Ronald Koeman are infirmieria plină. Sunt nu mai puţin de opt jucători care nu pot evolua şi cei mai mulţi sunt din compartimentul ofensiv, practic lui Koeman fiindu-i foarte greu să găsească soluţii în atac. Sunt out Kun Aguero, Dembele şi Braithwaite, precum şi doi dintre mijlocaşii cheie, Frenkie de Jong şi Pedri.

Toată lumea vorbeşte de demiterea olandezului Ronald Koeman şi aducerea unui antrenor de valoare care să scoată echipa din criză, dar prea puţin se vorbeşte despre subţirimea lotului, una care nu s-a mai văzut demult pe Nou Camp şi mai ales în linia de atac. Barca nu mai sperie pe nimeni şi probabil că la fel va fi şi dacă va pleca Koeman.