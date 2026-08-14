Program La liga 2026-2027. Meciuri Spania, etape și calendar oficial. Când se joacă Real Madrid – FC Barcelona și cine transmite la TV în România

La Liga revine în august cu un sezon care se anunță extrem de spectaculos. Barcelona începe ediția 2026-2027 din postura de campioană a Spaniei, în timp ce Real Madrid și Atletico Madrid încearcă să oprească dominația catalanilor
Programul complet La Liga 2026-2027. Țintarul partidelor din Spania
Campionatul Spaniei păstrează formatul clasic, cu 20 de formații și 38 de etape. Fiecare echipă va disputa 19 partide pe teren propriu și 19 în deplasare, ceea ce înseamnă că în La Liga vor avea loc 380 de meciuri până la finalul sezonului. Racing Santander, Deportivo La Coruna și Malaga sunt cele trei formații promovate în La Liga.
Prima etapă începe pe 15 august 2026, cu Alaves – Getafe, însă runda inaugurală este una atipică. Din cauza calendarului internațional, mai multe partide au fost mutate, astfel că Real Madrid – Real Sociedad se dispută pe 26 august, iar Barcelona – Athletic Bilbao, pe 27 august.
Etapa 1 – 16 august 2026
- Alaves – Getafe
- Atletico Madrid – Malaga
- Celta Vigo – Osasuna
- Deportivo La Coruna – Elche
- Espanyol – Levante
- FC Barcelona – Athletic Bilbao
- Racing Santander – Villarreal
- Real Madrid – Real Sociedad
- Sevilla – Rayo Vallecano
- Valencia – Real Betis
Etapa 2 – 23 august 2026
- Athletic Bilbao – Sevilla
- Atletico Madrid – Villarreal
- Real Betis – Real Sociedad
- Elche – FC Barcelona
- Espanyol – Real Madrid
- Getafe – Racing Santander
- Malaga – Deportivo La Coruna
- Osasuna – Levante
- Rayo Vallecano – Alaves
- Valencia – Celta Vigo
Etapa 3 – 30 august 2026
- Alaves – Villarreal
- Celta Vigo – Athletic Bilbao
- Deportivo La Coruna – Valencia
- FC Barcelona – Rayo Vallecano
- Levante – Real Betis
- Osasuna – Getafe
- Racing Santander – Elche
- Real Madrid – Malaga
- Real Sociedad – Espanyol
- Sevilla – Atletico Madrid
Etapa 4 – 6 septembrie 2026
- Alaves – Osasuna
- Athletic Bilbao – Atletico Madrid
- Real Betis – Real Madrid
- Elche – Real Sociedad
- Espanyol – Sevilla
- Getafe – Celta Vigo
- Malaga – Levante
Rayo Vallecano – Racing Santander
- Valencia – FC Barcelona
- Villarreal – Deportivo La Coruna
Etapa 5 – 13 septembrie 2026
- Athletic Bilbao – Elche
- Celta Vigo – Malaga
- Getafe – Deportivo La Coruna
- Levante – FC Barcelona
- Osasuna – Espanyol
- Racing Santander – Alaves
- Real Madrid – Rayo Vallecano
- Real Sociedad – Atletico Madrid
- Sevilla – Valencia
- Villarreal – Real Betis
Etapa 6 – 16 septembrie 2026
- Alaves – Valencia
- Atletico Madrid – Osasuna
- Real Betis – Getafe
- Deportivo La Coruna – Sevilla
- Elche – Real Madrid
- FC Barcelona – Racing Santander
- Levante – Athletic Bilbao
- Malaga – Villarreal
- Rayo Vallecano – Espanyol
- Real Sociedad – Celta Vigo
Etapa 7 – 20 septembrie 2026
- Athletic Bilbao – Alaves
- Atletico Madrid – Real Madrid
- Celta Vigo – Racing Santander
- Deportivo La Coruna – Real Betis
- Espanyol – Elche
- Getafe – Malaga
- Osasuna – Rayo Vallecano
- Sevilla – FC Barcelona
- Valencia – Real Sociedad
- Villarreal – Levante
Etapa 8 – 11 octombrie 2026
- Alaves – Atletico Madrid
- Real Betis – Osasuna
- Elche – Celta Vigo
- FC Barcelona – Getafe
- Levante – Sevilla
- Malaga – Espanyol
- Racing Santander – Valencia
- Rayo Vallecano – Athletic Bilbao
- Real Madrid – Villarreal
- Real Sociedad – Deportivo La Coruna
Etapa 9 – 18 octombrie 2026
- Real Betis – FC Barcelona
- Celta Vigo – Alaves
- Deportivo La Coruna – Levante
- Espanyol – Atletico Madrid
- Getafe – Rayo Vallecano
- Malaga – Real Sociedad
- Osasuna – Racing Santander
- Real Madrid – Sevilla
- Valencia – Athletic Bilbao
- Villarreal – Elche
Etapa 10 – 25 octombrie 2026
- Alaves – Malaga
- Athletic Bilbao – Getafe
- Atletico Madrid – Deportivo La Coruna
- Celta Vigo – Real Betis
- FC Barcelona – Real Madrid
- Racing Santander – Espanyol
- Rayo Vallecano – Elche
- Real Sociedad – Levante
- Sevilla – Osasuna
- Valencia – Villarreal
Etapa 11 – 1 noiembrie 2026
- Athletic Bilbao – Real Sociedad
- Real Betis – Malaga
- Deportivo La Coruna – Osasuna
- Elche – Valencia
- FC Barcelona – Alaves
- Getafe – Sevilla
- Levante – Atletico Madrid
- Racing Santander – Real Madrid
- Rayo Vallecano – Celta Vigo
- Villarreal – Espanyol
Etapa 12 – 8 noiembrie 2026
- Atletico Madrid – FC Barcelona
- Celta Vigo – Levante
- Elche – Real Betis
- Espanyol – Deportivo La Coruna
- Malaga – Racing Santander
- Osasuna – Athletic Bilbao
- Real Sociedad – Rayo Vallecano
- Sevilla – Alaves
- Valencia – Real Madrid
- Villarreal – Getafe
Etapa 13 – 22 noiembrie 2026
- Alaves – Deportivo La Coruna
- Athletic Bilbao – Espanyol
- FC Barcelona – Villarreal
- Getafe – Atletico Madrid
- Levante – Elche
- Osasuna – Malaga
- Racing Santander – Real Sociedad
- Rayo Vallecano – Valencia
- Real Madrid – Celta Vigo
- Sevilla – Real Betis
Etaa 14 – 29 noiembrie 2026
- Real Betis – Rayo Vallecano
- Celta Vigo – Villarreal
- Deportivo La Coruna – FC Barcelona
- Elche – Atletico Madrid
- Espanyol – Getafe
- Levante – Racing Santander
- Malaga – Athletic Bilbao
- Real Madrid – Alaves
- Real Sociedad – Sevilla
- Valencia – Osasuna
Etapa 15 – 6 decembrie 2026
- Alaves – Espanyol
- Athletic Bilbao – Real Madrid
- Atletico Madrid – Real Betis
- FC Barcelona – Celta Vigo
- Getafe – Valencia
- Osasuna – Elche
- Racing Santander – Deportivo La Coruna
- Rayo Vallecano – Levante
- Sevilla – Malaga
- Villarreal – Real Sociedad
Etapa 16 – 13 decembrie 2026
- Atletico Madrid – Valencia
- Real Betis – Racing Santander
- Deportivo La Coruna – Athletic Bilbao
- Elche – Sevilla
- Espanyol – Celta Vigo
- Levante – Alaves
- Malaga – FC Barcelona
- Real Madrid – Osasuna
- Real Sociedad – Getafe
- Villarreal – Rayo Vallecano
Etapa 17 – 20 decembrie 2026
- Alaves – Elche
- Athletic Bilbao – Real Betis
- Celta Vigo – Atletico Madrid
- Deportivo La Coruna – Real Madrid
- FC Barcelona – Real Sociedad
- Getafe – Levante
- Osasuna – Villarreal
- Rayo Vallecano – Malaga
- Sevilla – Racing Santander
- Valencia – Espanyol
Etapa 18 – 3 ianuarie 2027
- Real Betis – Alaves
- Celta Vigo – Deportivo La Coruna
- Espanyol – FC Barcelona
- Levante – Valencia
- Malaga – Elche
- Racing Santander – Athletic Bilbao
- Rayo Vallecano – Atletico Madrid
- Real Madrid – Getafe
- Real Sociedad – Osasuna
- Villarreal – Sevilla
Etapa 19 – 10 ianuarie 2027
- Alaves – Real Sociedad
- Athletic Bilbao – Villarreal
- Atletico Madrid – Racing Santander
- Deportivo La Coruna – Rayo Vallecano
- Elche – Getafe
- Espanyol – Real Betis
- Osasuna – FC Barcelona
- Real Madrid – Levante
- Sevilla – Celta Vigo
- Valencia – Malaga
Etapa 20 – 17 ianuarie 2027
- Atletico Madrid – Real Sociedad
- Real Betis – Deportivo La Coruna
- Celta Vigo – Valencia
- FC Barcelona – Elche
- Getafe – Athletic Bilbao
- Levante – Espanyol
- Malaga – Real Madrid
- Racing Santander – Osasuna
- Rayo Vallecano – Sevilla
- Villarreal – Alaves
Etapa 21 – 24 ianuarie 2027
- Alaves – FC Barcelona
- Athletic Bilbao – Levante
- Deportivo La Coruna – Atletico Madrid
- Elche – Rayo Vallecano
- Espanyol – Villarreal
- Getafe – Osasuna
- Racing Santander – Celta Vigo
- Real Madrid – Real Betis
- Real Sociedad – Malaga
- Valencia – Sevilla
Etapa 22 – 31 ianuarie 2027
- Atletico Madrid – Espanyol
- Real Betis – Elche
- Celta Vigo – Getafe
- FC Barcelona – Valencia
- Levante – Real Sociedad
- Malaga – Alaves
- Osasuna – Deportivo La Coruna
- Rayo Vallecano – Real Madrid
- Sevilla – Athletic Bilbao
- Villarreal – Racing Santander
Etapa 23 – 7 februarie 2027
- Alaves – Celta Vigo
- Athletic Bilbao – Osasuna
- Real Betis – Sevilla
- Deportivo La Coruna – Malaga
- Elche – Levante
- Espanyol – Rayo Vallecano
- FC Barcelona – Atletico Madrid
- Getafe – Villarreal
- Real Sociedad – Real Madrid
- Valencia – Racing Santander
Etapa 24 – 14 februarie 2027
- Celta Vigo – Rayo Vallecano
- Elche – Deportivo La Coruna
- Levante – Malaga
- Osasuna – Atletico Madrid
- Racing Santander – Getafe
- Real Madrid – Athletic Bilbao
- Real Sociedad – Real Betis
- Sevilla – Espanyol
- Valencia – Alaves
- Villarreal – FC Barcelona
Etapa 25 – 21 februarie 2027
- Alaves – Racing Santander
- Athletic Bilbao – Celta Vigo
- Atletico Madrid – Elche
- Deportivo La Coruna – Real Sociedad
- Espanyol – Osasuna
- FC Barcelona – Levante
- Malaga – Real Betis
- Rayo Vallecano – Getafe
- Sevilla – Real Madrid
- Villarreal – Valencia
Etapa 26 – 28 februarie 2027
- Athletic Bilbao – FC Barcelona
- Real Betis – Villarreal
- Celta Vigo – Espanyol
- Getafe – Alaves
- Levante – Deportivo La Coruna
- Malaga – Atletico Madrid
- Osasuna – Sevilla
- Racing Santander – Rayo Vallecano
- Real Madrid – Valencia
- Real Sociedad – Elche
Etapa 27 – 7 martie 2027
- Alaves – Athletic Bilbao
- Atletico Madrid – Celta Vigo
- Deportivo La Coruna – Getafe
- Elche – Malaga
- Espanyol – Racing Santander
- FC Barcelona – Real Betis
- Rayo Vallecano – Osasuna
- Sevilla – Real Sociedad
- Valencia – Levante
- Villarreal – Real Madrid
Etapa 28 – 14 martie 2027
- Alaves – Sevilla
- Athletic Bilbao – Valencia
- Real Betis – Levante
- Elche – Villarreal
- FC Barcelona – Deportivo La Coruna
- Getafe – Real Sociedad
- Malaga – Rayo Vallecano
- Osasuna – Celta Vigo
- Racing Santander – Atletico Madrid
- Real Madrid – Espanyol
Etapa 29 – 21 martie 2027
- Atletico Madrid – Getafe
- Celta Vigo – Real Madrid
- Espanyol – Athletic Bilbao
- Levante – Osasuna
- Racing Santander – Real Betis
- Rayo Vallecano – FC Barcelona
- Real Sociedad – Alaves
- Sevilla – Elche
- Valencia – Deportivo La Coruna
- Villarreal – Malaga
Etapa 30 – 4 aprilie 2027
- Athletic Bilbao – Racing Santander
- Real Betis – Celta Vigo
- Deportivo La Coruna – Villarreal
- Elche – Alaves
- FC Barcelona – Sevilla
- Getafe – Espanyol
- Levante – Rayo Vallecano
- Malaga – Osasuna
- Real Madrid – Atletico Madrid
- Real Sociedad – Valencia
Etapa 31 – 11 aprilie 2027
- Alaves – Real Betis
- Atletico Madrid – Levante
- Celta Vigo – Elche
- Espanyol – Malaga
- Osasuna – Real Madrid
- Racing Santander – FC Barcelona
- Rayo Vallecano – Real Sociedad
- Sevilla – Deportivo La Coruna
- Valencia – Getafe
- Villarreal – Athletic Bilbao
Etapa 32 – 18 aprilie 2027
- Alaves – Rayo Vallecano
- Atletico Madrid – Sevilla
- Real Betis – Athletic Bilbao
- Deportivo La Coruna – Celta Vigo
- Elche – Osasuna
- FC Barcelona – Espanyol
- Getafe – Real Madrid
- Levante – Villarreal
- Malaga – Valencia
- Real Sociedad – Racing Santander
Etapa 33 – 21 aprilie 2027
- Athletic Bilbao – Deportivo La Coruna
- Celta Vigo – FC Barcelona
- Espanyol – Real Sociedad
- Getafe – Real Betis
- Osasuna – Alaves
- Racing Santander – Malaga
- Real Madrid – Elche
- Sevilla – Levante
- Valencia – Rayo Vallecano
- Villarreal – Atletico Madrid
Etapa 34 – 2 mai 2027
- Atletico Madrid – Alaves
- Real Betis – Valencia
- Celta Vigo – Sevilla
- Deportivo La Coruna – Racing Santander
- Elche – Espanyol
- FC Barcelona – Osasuna
- Levante – Real Madrid
- Malaga – Getafe
- Rayo Vallecano – Villarreal
- Real Sociedad – Athletic Bilbao
Etapa 35 – 9 mai 2027
- Alaves – Levante
Athletic Bilbao – Malaga
- Real Betis – Espanyol
- Getafe – Elche
- Osasuna – Real Sociedad
- Racing Santander – Sevilla
- Rayo Vallecano – Deportivo La Coruna
- Real Madrid – FC Barcelona
- Valencia – Atletico Madrid
- Villarreal – Celta Vigo
Etapa 36 – 16 mai 2027
- Atletico Madrid – Rayo Vallecano
- Deportivo La Coruna – Alaves
- Elche – Athletic Bilbao
- Espanyol – Valencia
- Levante – Getafe
- Malaga – Celta Vigo
- Osasuna – Real Betis
- Real Madrid – Racing Santander
- Real Sociedad – FC Barcelona
- Sevilla – Villarreal
Etapa 37 – 23 mai 2027
- Alaves – Real Madrid
- Atletico Madrid – Athletic Bilbao
- Celta Vigo – Real Sociedad
- Deportivo La Coruna – Espanyol
- FC Barcelona – Malaga
- Racing Santander – Levante
- Rayo Vallecano – Real Betis
- Sevilla – Getafe
- Valencia – Elche
- Villarreal – Osasuna
Etapa 38 – 30 mai 2027
- Athletic Bilbao – Rayo Vallecano
- Real Betis – Atletico Madrid
- Elche – Racing Santander
- Espanyol – Alaves
- Getafe – FC Barcelona
- Levante – Celta Vigo
- Malaga – Sevilla
- Osasuna – Valencia
- Real Madrid – Deportivo La Coruna
- Real Sociedad – Villarreal
Derby-uri La Liga. Când se joacă Real Madrid – FC Barcelona sau Ateltico Madrid – Athletic Bilbao
El Clasico rămâne cel mai așteptat duel din campionatul Spaniei. Primul meci dintre Barcelona și Real Madrid se dispută în etapa a 10-a. Barcelona – Real Madrid este programat în weekendul 24-25 octombrie 2026.
Returul poate avea o miză uriașă pentru titlu. Real Madrid – Barcelona este programat în etapa a 35-a, în weekendul 8-9 mai 2027. După El Clasico vor mai rămâne doar trei runde de disputat.
Derby-ul Madridului apare mult mai devreme în calendar. Atletico Madrid – Real Madrid se joacă în etapa a 7-a, în weekendul 19-20 septembrie. Returul Real Madrid – Atletico Madrid este programat în etapa a 30-a, în weekendul 3-4 aprilie.
Barcelona și Atletico se întâlnesc în etapa a 12-a, pe terenul madrilenilor. Returul FC Barcelona – Atletico Madrid se joacă în etapa a 23-a. Atletico Madrid merge pe San Mames pentru confruntarea cu Athletic Bilbao în etapa a 4-a. Returul Atletico Madrid – Athletic Bilbao se dispută foarte târziu, în etapa a 37-a.
Program Real Madrid
Real Madrid începe noua ediție de La Liga împotriva lui Real Sociedad și termină tot pe Santiago Bernabeu, cu Deportivo La Coruna. Madrilenii au primul El Clasico în deplasare și îl joacă pe al doilea acasă.
Programul complet al lui Real Madrid în La Liga 2026-2027:
- Etapa 1: Real Madrid – Real Sociedad
- Etapa 2: Espanyol – Real Madrid
- Etapa 3: Real Madrid – Malaga
- Etapa 4: Real Betis – Real Madrid
- Etapa 5: Real Madrid – Rayo Vallecano
- Etapa 6: Elche – Real Madrid
- Etapa 7: Atletico Madrid – Real Madrid
- Etapa 8: Real Madrid – Villarreal
- Etapa 9: Real Madrid – Sevilla
- Etapa 10: FC Barcelona – Real Madrid
- Etapa 11: Racing Santander – Real Madrid
- Etapa 12: Valencia – Real Madrid
- Etapa 13: Real Madrid – Celta Vigo
- Etapa 14: Real Madrid – Alaves
- Etapa 15: Athletic Bilbao – Real Madrid
- Etapa 16: Real Madrid – Osasuna
- Etapa 17: Deportivo La Coruna – Real Madrid
- Etapa 18: Real Madrid – Getafe
- Etapa 19: Real Madrid – Levante
- Etapa 20: Malaga – Real Madrid
- Etapa 21: Real Madrid – Real Betis
- Etapa 22: Rayo Vallecano – Real Madrid
- Etapa 23: Real Sociedad – Real Madrid
- Etapa 24: Real Madrid – Athletic Bilbao
- Etapa 25: Sevilla – Real Madrid
- Etapa 26: Real Madrid – Valencia
- Etapa 27: Villarreal – Real Madrid
- Etapa 28: Real Madrid – Espanyol
- Etapa 29: Celta Vigo – Real Madrid
- Etapa 30: Real Madrid – Atletico Madrid
- Etapa 31: Osasuna – Real Madrid
- Etapa 32: Getafe – Real Madrid
- Etapa 33: Real Madrid – Elche
- Etapa 34: Levante – Real Madrid
- Etapa 35: Real Madrid – FC Barcelona
- Etapa 36: Real Madrid – Racing Santander
- Etapa 37: Alaves – Real Madrid
- Etapa 38: Real Madrid – Deportivo La Coruna
Transferuri Real Madrid vara 2026
Real Madrid a schimbat serios lotul în vara anului 2026. Ibrahima Konate a ajuns în centrul defensivei, iar Marc Cucurella și Denzel Dumfries au întărit benzile. Bernardo Silva reprezintă una dintre mutările importante pentru linia mediană. Yan Diomande este un alt jucător ajuns la Real Madrid în această perioadă de mercato.
Program FC Barcelona
Barcelona începe apărarea titlului cu Athletic Bilbao. Catalanii au primul El Clasico pe teren propriu și merg pe Santiago Bernabeu în etapa a 35-a. Barcelona are un final de sezon care se anunță complicat. După El Clasico de pe Bernabeu, catalanii mai au de jucat cu Real Sociedad, Malaga și Getafe.
Programul complet al Barcelonei în La Liga 2026-2027:
- Etapa 1: FC Barcelona – Athletic Bilbao
- Etapa 2: Elche – FC Barcelona
- Etapa 3: FC Barcelona – Rayo Vallecano
- Etapa 4: Valencia – FC Barcelona
- Etapa 5: Levante – FC Barcelona
- Etapa 6: FC Barcelona – Racing Santander
- Etapa 7: Sevilla – FC Barcelona
- Etapa 8: FC Barcelona – Getafe
- Etapa 9: Real Betis – FC Barcelona
- Etapa 10: FC Barcelona – Real Madrid
- Etapa 11: FC Barcelona – Alaves
- Etapa 12: Atletico Madrid – FC Barcelona
- Etapa 13: FC Barcelona – Villarreal
- Etapa 14: Deportivo La Coruna – FC Barcelona
- Etapa 15: FC Barcelona – Celta Vigo
- Etapa 16: Malaga – FC Barcelona
- Etapa 17: FC Barcelona – Real Sociedad
- Etapa 18: Espanyol – FC Barcelona
- Etapa 19: Osasuna – FC Barcelona
- Etapa 20: FC Barcelona – Elche
- Etapa 21: Alaves – FC Barcelona
- Etapa 22: FC Barcelona – Valencia
- Etapa 23: FC Barcelona – Atletico Madrid
- Etapa 24: Villarreal – FC Barcelona
- Etapa 25: FC Barcelona – Levante
- Etapa 26: Athletic Bilbao – FC Barcelona
- Etapa 27: FC Barcelona – Real Betis
- Etapa 28: FC Barcelona – Deportivo La Coruna
- Etapa 29: Rayo Vallecano – FC Barcelona
- Etapa 30: FC Barcelona – Sevilla
- Etapa 31: Racing Santander – FC Barcelona
- Etapa 32: FC Barcelona – Espanyol
- Etapa 33: Celta Vigo – FC Barcelona
- Etapa 34: FC Barcelona – Osasuna
- Etapa 35: Real Madrid – FC Barcelona
- Etapa 36: Real Sociedad – FC Barcelona
- Etapa 37: FC Barcelona – Malaga
- Etapa 38: Getafe – FC Barcelona
Transferuri FC Barcelona vara 2026
Barcelona a făcut mai multe mutări importante în vara lui 2026. Anthony Gordon a venit de la Newcastle și a semnat un contract până în 2031. Karim Adeyemi este o altă achiziție importantă. Internaționalul german a venit de la Borussia Dortmund și a semnat, de asemenea, până în 2031.
Catalanii l-au adus și pe Jesse Bisiwu de la Club Brugge. Tânărul jucător belgian a semnat până în vara lui 2031. La capitolul plecări, Marc-Andre ter Stegen a fost împrumutat la Ajax pentru sezonul 2026-2027.
Program Atletico Madrid
Atletico Madrid începe campionatul pe teren propriu împotriva nou-promovatei Malaga. Echipa din capitala Spaniei are un început complicat, cu Villarreal, Sevilla, Athletic Bilbao, Real Sociedad și Real Madrid printre adversarele din primele șapte runde. Atletico va termina campionatul cu două partide dificile. Athletic Bilbao vine pe Metropolitano în etapa a 37-a, iar ultima partidă va fi în deplasare cu Real Betis.
Transferuri Atletico Madrid vara 2026
Atletico Madrid și-a întărit lotul cu trei jucători importanți. Alejandro Grimaldo reprezintă una dintre noile variante pentru flancul stâng. Morten Hjulmand a venit de la Sporting Lisabona. Mijlocașul danez a fost adus pentru a întări centrul terenului și pentru a-i oferi lui Diego Simeone o soluție importantă în fața defensivei.
Kang In Lee este una dintre cele mai spectaculoase achiziții ale verii. Sud-coreeanul a venit la Atletico după experiența acumulată la PSG și cunoaște deja foarte bine fotbalul din Spania. În sens invers a plecat Thiago Almada. Atletico a anunțat în luna august un acord cu River Plate pentru transferul argentinianului.
Cine transmite la TV în România La Liga 2026 – 2027
Ca și în sezoanele precedente, meciurile din La Liga vor putea fi urmărite în România pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Cele două platforme dețin drepturile pentru primele două eșaloane ale fotbalului spaniol și transmit, în paralel, și partidele din cupele europene.
El Clasico, derby-ul dintre Real Madrid și Atletico Madrid și celelalte meciuri importante ale sezonului vor reprezenta principalele puncte de interes pentru microbiștii din România, care așteaptă startul noului sezon.
Cum poți vedea La Liga live stream online. Ghid complet pentru live streaming
Pentru cei care nu au acces la televiziunea prin cablu, ambele platforme oferă variante online: Digi Online, pentru abonații Digi Sport, și aplicația Prima Play, disponibilă pe iOS și Android, pentru abonații Prima Sport. FANATIK va oferi, pentru fiecare etapă, live text-ul partidelor importante, alături de statistici și clasamentul actualizat în timp real.
Structură La Liga. Câte echipe merg în Europa și câte retrogradează în 2027
La Liga rămâne la formatul clasic, cu 20 de echipe, iar la finalul sezonului 2026-2027 ultimele trei clasate vor retrograda direct în Segunda División. Din La Liga 2025-2026 au retrogradat Girona, Mallorca și Real Oviedo, locurile lor fiind luate de Racing Santander, campioana Segundei, Deportivo La Coruña, vicecampioana, și Malaga, ieșită câștigătoare din play-off-ul de promovare.
Reprezentante La Liga în Europa 2026
La Liga va avea opt reprezentante în cupele europene în sezonul 2026-2027. În UEFA Champions League merg Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid și Real Betis, aceasta din urmă fiind una dintre marile surprize ale sezonului trecut. În UEFA Europa League joacă Celta Vigo și Real Sociedad, câștigătoarea Copei del Rey, iar în UEFA Conference League va evolua Getafe, echipă antrenată de Jose Bordalas.
Alte transferuri importante La Liga sezonul 2026-2027
Cel mai așteptat transfer al finalului de mercato este însă cel al lui Rodri. Mijlocașul spaniol a fost dorit de marile rivale Real Madrid și Barcelona, însă catalanii par să fi câștigat lupta pentru semnătura sa. Barca este tot mai aproape să i-l „fure” marii rivale și să dea una dintre cele mai importante lovituri ale verii în La Liga.
Ce români joacă în La Liga
Ionuț Radu și Andrei Rațiu sunt cei doi reprezentanți ai României în La Liga la începutul sezonului 2026-2027. Portarul român vine după un sezon excelent în Spania, în care a devenit unul dintre oamenii importanți ai formației din Galicia. Radu a fost desemnat inclusiv cel mai bun jucător al Celtei pentru prestațiile sale din sezonul precedent. Portarul naționalei României a fost prezent în toate meciurile de campionat ale echipei.
Andrei Rațiu continuă la Rayo Vallecano. Fundașul dreapta este unul dintre cei mai bine cotați jucători români și a atras interesul mai multor formații importante după evoluțiile din ultimele sezoane.
Live Blog: Urmărește în timp real pe FANATIK toate meciurile din La Liga. Scoruri live și rezumate video
FANATIK va urmări pe parcursul întregului sezon cele mai importante evenimente din La Liga. Rezultatele, clasamentul și informațiile din jurul partidelor vor fi actualizate pe măsură ce sezonul avansează.
În centrul atenției vor fi Real Madrid, Barcelona și Atletico Madrid, dar și formațiile implicate în lupta pentru cupele europene și pentru evitarea retrogradării. El Clasico va beneficia de o atenție specială. Primul Barcelona – Real Madrid este programat în etapa a 10-a, iar returul de pe Santiago Bernabeu vine în etapa a 35-a.
FANATIK va urmări și prestațiile lui Ionuț Radu și Andrei Rațiu, cei doi internaționali români care evoluează în campionatul Spaniei. Pe site-ul nostru veți găsi, așa cum deja v-ați obișnuit, cele mai proaspete știri.
Rezumate video și goluri marcate La Liga. Highlights pentru fiecare etapă
Pentru cei care nu pot urmări meciurile live, FANATIK va publica după fiecare etapă rezumatele video ale partidelor și golurile marcate, astfel încât să nu ratezi niciun moment important din La Liga.
Cote pariuri La Liga, pronosticuri
FANATIK va oferi, înaintea fiecărei etape din La Liga, analize și pronosticuri pentru cele mai interesante meciuri, alături de cotele oferite de casele de pariuri pentru partidele importante ale campionatului spaniol.
- Barcelona – cota 1.73 pentru câștigarea titlului în La Liga
- Real Madrid – cota 2.20 pentru câștigarea titlului în La Liga
- Atletico Madrid – cota 15.00 pentru câștigarea titlului în La Liga