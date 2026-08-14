Program La liga 2026-2027. Meciuri Spania, etape și calendar oficial. Când se joacă Real Madrid – FC Barcelona și cine transmite la TV în România

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La Liga revine în august cu un sezon care se anunță extrem de spectaculos. Barcelona începe ediția 2026-2027 din postura de campioană a Spaniei, în timp ce Real Madrid și Atletico Madrid încearcă să oprească dominația catalanilor

Programul complet La Liga 2026-2027. Țintarul partidelor din Spania

Campionatul Spaniei păstrează formatul clasic, cu 20 de formații și 38 de etape. Fiecare echipă va disputa 19 partide pe teren propriu și 19 în deplasare, ceea ce înseamnă că în La Liga vor avea loc 380 de meciuri până la finalul sezonului. Racing Santander, Deportivo La Coruna și Malaga sunt cele trei formații promovate în La Liga.

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Prima etapă începe pe 15 august 2026, cu Alaves – Getafe, însă runda inaugurală este una atipică. Din cauza calendarului internațional, mai multe partide au fost mutate, astfel că Real Madrid – Real Sociedad se dispută pe 26 august, iar Barcelona – Athletic Bilbao, pe 27 august.

Etapa 1 – 16 august 2026

Alaves – Getafe

Atletico Madrid – Malaga

Celta Vigo – Osasuna

Deportivo La Coruna – Elche

Espanyol – Levante

FC Barcelona – Athletic Bilbao

Racing Santander – Villarreal

Real Madrid – Real Sociedad

Sevilla – Rayo Vallecano

Valencia – Real Betis

Etapa 2 – 23 august 2026

Athletic Bilbao – Sevilla

Atletico Madrid – Villarreal

Real Betis – Real Sociedad

Elche – FC Barcelona

Espanyol – Real Madrid

Getafe – Racing Santander

Malaga – Deportivo La Coruna

Osasuna – Levante

Rayo Vallecano – Alaves

Valencia – Celta Vigo

Etapa 3 – 30 august 2026

Alaves – Villarreal

Celta Vigo – Athletic Bilbao

Deportivo La Coruna – Valencia

FC Barcelona – Rayo Vallecano

Levante – Real Betis

Osasuna – Getafe

Racing Santander – Elche

Real Madrid – Malaga

Real Sociedad – Espanyol

Sevilla – Atletico Madrid

Etapa 4 – 6 septembrie 2026

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Alaves – Osasuna

Athletic Bilbao – Atletico Madrid

Real Betis – Real Madrid

Elche – Real Sociedad

Espanyol – Sevilla

Getafe – Celta Vigo

Malaga – Levante

Rayo Vallecano – Racing Santander

Rayo Vallecano – Racing Santander Valencia – FC Barcelona

Villarreal – Deportivo La Coruna

Etapa 5 – 13 septembrie 2026

Athletic Bilbao – Elche

Celta Vigo – Malaga

Getafe – Deportivo La Coruna

Levante – FC Barcelona

Osasuna – Espanyol

Racing Santander – Alaves

Real Madrid – Rayo Vallecano

Real Sociedad – Atletico Madrid

Sevilla – Valencia

Villarreal – Real Betis

Etapa 6 – 16 septembrie 2026

Alaves – Valencia

Atletico Madrid – Osasuna

Real Betis – Getafe

Deportivo La Coruna – Sevilla

Elche – Real Madrid

FC Barcelona – Racing Santander

Levante – Athletic Bilbao

Malaga – Villarreal

Rayo Vallecano – Espanyol

Real Sociedad – Celta Vigo

Etapa 7 – 20 septembrie 2026

Athletic Bilbao – Alaves

Atletico Madrid – Real Madrid

Celta Vigo – Racing Santander

Deportivo La Coruna – Real Betis

Espanyol – Elche

Getafe – Malaga

Osasuna – Rayo Vallecano

Sevilla – FC Barcelona

Valencia – Real Sociedad

Villarreal – Levante

Etapa 8 – 11 octombrie 2026

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Alaves – Atletico Madrid

Real Betis – Osasuna

Elche – Celta Vigo

FC Barcelona – Getafe

Levante – Sevilla

Malaga – Espanyol

Racing Santander – Valencia

Rayo Vallecano – Athletic Bilbao

Real Madrid – Villarreal

Real Sociedad – Deportivo La Coruna

Etapa 9 – 18 octombrie 2026

Real Betis – FC Barcelona

Celta Vigo – Alaves

Deportivo La Coruna – Levante

Espanyol – Atletico Madrid

Getafe – Rayo Vallecano

Malaga – Real Sociedad

Osasuna – Racing Santander

Real Madrid – Sevilla

Valencia – Athletic Bilbao

Villarreal – Elche

Etapa 10 – 25 octombrie 2026

Alaves – Malaga

Athletic Bilbao – Getafe

Atletico Madrid – Deportivo La Coruna

Celta Vigo – Real Betis

FC Barcelona – Real Madrid

Racing Santander – Espanyol

Rayo Vallecano – Elche

Real Sociedad – Levante

Sevilla – Osasuna

Valencia – Villarreal

Etapa 11 – 1 noiembrie 2026

Athletic Bilbao – Real Sociedad

Real Betis – Malaga

Deportivo La Coruna – Osasuna

Elche – Valencia

FC Barcelona – Alaves

Getafe – Sevilla

Levante – Atletico Madrid

Racing Santander – Real Madrid

Rayo Vallecano – Celta Vigo

Villarreal – Espanyol

Etapa 12 – 8 noiembrie 2026

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Atletico Madrid – FC Barcelona

Celta Vigo – Levante

Elche – Real Betis

Espanyol – Deportivo La Coruna

Malaga – Racing Santander

Osasuna – Athletic Bilbao

Real Sociedad – Rayo Vallecano

Sevilla – Alaves

Valencia – Real Madrid

Villarreal – Getafe

Etapa 13 – 22 noiembrie 2026

Alaves – Deportivo La Coruna

Athletic Bilbao – Espanyol

FC Barcelona – Villarreal

Getafe – Atletico Madrid

Levante – Elche

Osasuna – Malaga

Racing Santander – Real Sociedad

Rayo Vallecano – Valencia

Real Madrid – Celta Vigo

Sevilla – Real Betis

Etaa 14 – 29 noiembrie 2026

Real Betis – Rayo Vallecano

Celta Vigo – Villarreal

Deportivo La Coruna – FC Barcelona

Elche – Atletico Madrid

Espanyol – Getafe

Levante – Racing Santander

Malaga – Athletic Bilbao

Real Madrid – Alaves

Real Sociedad – Sevilla

Valencia – Osasuna

Etapa 15 – 6 decembrie 2026

Alaves – Espanyol

Athletic Bilbao – Real Madrid

Atletico Madrid – Real Betis

FC Barcelona – Celta Vigo

Getafe – Valencia

Osasuna – Elche

Racing Santander – Deportivo La Coruna

Rayo Vallecano – Levante

Sevilla – Malaga

Villarreal – Real Sociedad

Etapa 16 – 13 decembrie 2026

Atletico Madrid – Valencia

Real Betis – Racing Santander

Deportivo La Coruna – Athletic Bilbao

Elche – Sevilla

Espanyol – Celta Vigo

Levante – Alaves

Malaga – FC Barcelona

Real Madrid – Osasuna

Real Sociedad – Getafe

Villarreal – Rayo Vallecano

Etapa 17 – 20 decembrie 2026

Alaves – Elche

Athletic Bilbao – Real Betis

Celta Vigo – Atletico Madrid

Deportivo La Coruna – Real Madrid

FC Barcelona – Real Sociedad

Getafe – Levante

Osasuna – Villarreal

Rayo Vallecano – Malaga

Sevilla – Racing Santander

Valencia – Espanyol

Etapa 18 – 3 ianuarie 2027

Real Betis – Alaves

Celta Vigo – Deportivo La Coruna

Espanyol – FC Barcelona

Levante – Valencia

Malaga – Elche

Racing Santander – Athletic Bilbao

Rayo Vallecano – Atletico Madrid

Real Madrid – Getafe

Real Sociedad – Osasuna

Villarreal – Sevilla

Etapa 19 – 10 ianuarie 2027

Alaves – Real Sociedad

Athletic Bilbao – Villarreal

Atletico Madrid – Racing Santander

Deportivo La Coruna – Rayo Vallecano

Elche – Getafe

Espanyol – Real Betis

Osasuna – FC Barcelona

Real Madrid – Levante

Sevilla – Celta Vigo

Valencia – Malaga

Etapa 20 – 17 ianuarie 2027

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Atletico Madrid – Real Sociedad

Real Betis – Deportivo La Coruna

Celta Vigo – Valencia

FC Barcelona – Elche

Getafe – Athletic Bilbao

Levante – Espanyol

Malaga – Real Madrid

Racing Santander – Osasuna

Rayo Vallecano – Sevilla

Villarreal – Alaves

Etapa 21 – 24 ianuarie 2027

Alaves – FC Barcelona

Athletic Bilbao – Levante

Deportivo La Coruna – Atletico Madrid

Elche – Rayo Vallecano

Espanyol – Villarreal

Getafe – Osasuna

Racing Santander – Celta Vigo

Real Madrid – Real Betis

Real Sociedad – Malaga

Valencia – Sevilla

Etapa 22 – 31 ianuarie 2027

Atletico Madrid – Espanyol

Real Betis – Elche

Celta Vigo – Getafe

FC Barcelona – Valencia

Levante – Real Sociedad

Malaga – Alaves

Osasuna – Deportivo La Coruna

Rayo Vallecano – Real Madrid

Sevilla – Athletic Bilbao

Villarreal – Racing Santander

Etapa 23 – 7 februarie 2027

Alaves – Celta Vigo

Athletic Bilbao – Osasuna

Real Betis – Sevilla

Deportivo La Coruna – Malaga

Elche – Levante

Espanyol – Rayo Vallecano

FC Barcelona – Atletico Madrid

Getafe – Villarreal

Real Sociedad – Real Madrid

Valencia – Racing Santander

Etapa 24 – 14 februarie 2027

Celta Vigo – Rayo Vallecano

Elche – Deportivo La Coruna

Levante – Malaga

Osasuna – Atletico Madrid

Racing Santander – Getafe

Real Madrid – Athletic Bilbao

Real Sociedad – Real Betis

Sevilla – Espanyol

Valencia – Alaves

Villarreal – FC Barcelona

Etapa 25 – 21 februarie 2027

Alaves – Racing Santander

Athletic Bilbao – Celta Vigo

Atletico Madrid – Elche

Deportivo La Coruna – Real Sociedad

Espanyol – Osasuna

FC Barcelona – Levante

Malaga – Real Betis

Rayo Vallecano – Getafe

Sevilla – Real Madrid

Villarreal – Valencia

Etapa 26 – 28 februarie 2027

Athletic Bilbao – FC Barcelona

Real Betis – Villarreal

Celta Vigo – Espanyol

Getafe – Alaves

Levante – Deportivo La Coruna

Malaga – Atletico Madrid

Osasuna – Sevilla

Racing Santander – Rayo Vallecano

Real Madrid – Valencia

Real Sociedad – Elche

Etapa 27 – 7 martie 2027

Alaves – Athletic Bilbao

Atletico Madrid – Celta Vigo

Deportivo La Coruna – Getafe

Elche – Malaga

Espanyol – Racing Santander

FC Barcelona – Real Betis

Rayo Vallecano – Osasuna

Sevilla – Real Sociedad

Valencia – Levante

Villarreal – Real Madrid

Etapa 28 – 14 martie 2027

Alaves – Sevilla

Athletic Bilbao – Valencia

Real Betis – Levante

Elche – Villarreal

FC Barcelona – Deportivo La Coruna

Getafe – Real Sociedad

Malaga – Rayo Vallecano

Osasuna – Celta Vigo

Racing Santander – Atletico Madrid

Real Madrid – Espanyol

Etapa 29 – 21 martie 2027

Atletico Madrid – Getafe

Celta Vigo – Real Madrid

Espanyol – Athletic Bilbao

Levante – Osasuna

Racing Santander – Real Betis

Rayo Vallecano – FC Barcelona

Real Sociedad – Alaves

Sevilla – Elche

Valencia – Deportivo La Coruna

Villarreal – Malaga

Etapa 30 – 4 aprilie 2027

Athletic Bilbao – Racing Santander

Real Betis – Celta Vigo

Deportivo La Coruna – Villarreal

Elche – Alaves

FC Barcelona – Sevilla

Getafe – Espanyol

Levante – Rayo Vallecano

Malaga – Osasuna

Real Madrid – Atletico Madrid

Real Sociedad – Valencia

Etapa 31 – 11 aprilie 2027

Alaves – Real Betis

Atletico Madrid – Levante

Celta Vigo – Elche

Espanyol – Malaga

Osasuna – Real Madrid

Racing Santander – FC Barcelona

Rayo Vallecano – Real Sociedad

Sevilla – Deportivo La Coruna

Valencia – Getafe

Villarreal – Athletic Bilbao

Etapa 32 – 18 aprilie 2027

Alaves – Rayo Vallecano

Atletico Madrid – Sevilla

Real Betis – Athletic Bilbao

Deportivo La Coruna – Celta Vigo

Elche – Osasuna

FC Barcelona – Espanyol

Getafe – Real Madrid

Levante – Villarreal

Malaga – Valencia

Real Sociedad – Racing Santander

Etapa 33 – 21 aprilie 2027

Athletic Bilbao – Deportivo La Coruna

Celta Vigo – FC Barcelona

Espanyol – Real Sociedad

Getafe – Real Betis

Osasuna – Alaves

Racing Santander – Malaga

Real Madrid – Elche

Sevilla – Levante

Valencia – Rayo Vallecano

Villarreal – Atletico Madrid

Etapa 34 – 2 mai 2027

Atletico Madrid – Alaves

Real Betis – Valencia

Celta Vigo – Sevilla

Deportivo La Coruna – Racing Santander

Elche – Espanyol

FC Barcelona – Osasuna

Levante – Real Madrid

Malaga – Getafe

Rayo Vallecano – Villarreal

Real Sociedad – Athletic Bilbao

Etapa 35 – 9 mai 2027

Alaves – Levante

Athletic Bilbao – Malaga

Athletic Bilbao – Malaga Real Betis – Espanyol

Getafe – Elche

Osasuna – Real Sociedad

Racing Santander – Sevilla

Rayo Vallecano – Deportivo La Coruna

Real Madrid – FC Barcelona

Valencia – Atletico Madrid

Villarreal – Celta Vigo

Etapa 36 – 16 mai 2027

Atletico Madrid – Rayo Vallecano

Deportivo La Coruna – Alaves

Elche – Athletic Bilbao

Espanyol – Valencia

Levante – Getafe

Malaga – Celta Vigo

Osasuna – Real Betis

Real Madrid – Racing Santander

Real Sociedad – FC Barcelona

Sevilla – Villarreal

Etapa 37 – 23 mai 2027

Alaves – Real Madrid

Atletico Madrid – Athletic Bilbao

Celta Vigo – Real Sociedad

Deportivo La Coruna – Espanyol

FC Barcelona – Malaga

Racing Santander – Levante

Rayo Vallecano – Real Betis

Sevilla – Getafe

Valencia – Elche

Villarreal – Osasuna

Etapa 38 – 30 mai 2027

Athletic Bilbao – Rayo Vallecano

Real Betis – Atletico Madrid

Elche – Racing Santander

Espanyol – Alaves

Getafe – FC Barcelona

Levante – Celta Vigo

Malaga – Sevilla

Osasuna – Valencia

Real Madrid – Deportivo La Coruna

Real Sociedad – Villarreal

Derby-uri La Liga. Când se joacă Real Madrid – FC Barcelona sau Ateltico Madrid – Athletic Bilbao

El Clasico rămâne cel mai așteptat duel din campionatul Spaniei. Primul meci dintre Barcelona și Real Madrid se dispută în etapa a 10-a. Barcelona – Real Madrid este programat în weekendul 24-25 octombrie 2026.

Returul poate avea o miză uriașă pentru titlu. Real Madrid – Barcelona este programat în etapa a 35-a, în weekendul 8-9 mai 2027. După El Clasico vor mai rămâne doar trei runde de disputat.

Derby-ul Madridului apare mult mai devreme în calendar. Atletico Madrid – Real Madrid se joacă în etapa a 7-a, în weekendul 19-20 septembrie. Returul Real Madrid – Atletico Madrid este programat în etapa a 30-a, în weekendul 3-4 aprilie.

Barcelona și Atletico se întâlnesc în etapa a 12-a, pe terenul madrilenilor. Returul FC Barcelona – Atletico Madrid se joacă în etapa a 23-a. Atletico Madrid merge pe San Mames pentru confruntarea cu Athletic Bilbao în etapa a 4-a. Returul Atletico Madrid – Athletic Bilbao se dispută foarte târziu, în etapa a 37-a.

Program Real Madrid

Real Madrid începe noua ediție de La Liga împotriva lui Real Sociedad și termină tot pe Santiago Bernabeu, cu Deportivo La Coruna. Madrilenii au primul El Clasico în deplasare și îl joacă pe al doilea acasă.

Programul complet al lui Real Madrid în La Liga 2026-2027:

Etapa 1: Real Madrid – Real Sociedad

Etapa 2: Espanyol – Real Madrid

Etapa 3: Real Madrid – Malaga

Etapa 4: Real Betis – Real Madrid

Etapa 5: Real Madrid – Rayo Vallecano

Etapa 6: Elche – Real Madrid

Etapa 7: Atletico Madrid – Real Madrid

Etapa 8: Real Madrid – Villarreal

Etapa 9: Real Madrid – Sevilla

Etapa 10: FC Barcelona – Real Madrid

Etapa 11: Racing Santander – Real Madrid

Etapa 12: Valencia – Real Madrid

Etapa 13: Real Madrid – Celta Vigo

Etapa 14: Real Madrid – Alaves

Etapa 15: Athletic Bilbao – Real Madrid

Etapa 16: Real Madrid – Osasuna

Etapa 17: Deportivo La Coruna – Real Madrid

Etapa 18: Real Madrid – Getafe

Etapa 19: Real Madrid – Levante

Etapa 20: Malaga – Real Madrid

Etapa 21: Real Madrid – Real Betis

Etapa 22: Rayo Vallecano – Real Madrid

Etapa 23: Real Sociedad – Real Madrid

Etapa 24: Real Madrid – Athletic Bilbao

Etapa 25: Sevilla – Real Madrid

Etapa 26: Real Madrid – Valencia

Etapa 27: Villarreal – Real Madrid

Etapa 28: Real Madrid – Espanyol

Etapa 29: Celta Vigo – Real Madrid

Etapa 30: Real Madrid – Atletico Madrid

Etapa 31: Osasuna – Real Madrid

Etapa 32: Getafe – Real Madrid

Etapa 33: Real Madrid – Elche

Etapa 34: Levante – Real Madrid

Etapa 35: Real Madrid – FC Barcelona

Etapa 36: Real Madrid – Racing Santander

Etapa 37: Alaves – Real Madrid

Etapa 38: Real Madrid – Deportivo La Coruna

Transferuri Real Madrid vara 2026

Real Madrid a schimbat serios lotul în vara anului 2026. Ibrahima Konate a ajuns în centrul defensivei, iar Marc Cucurella și Denzel Dumfries au întărit benzile. Bernardo Silva reprezintă una dintre mutările importante pentru linia mediană.

Program FC Barcelona

Barcelona începe apărarea titlului cu Athletic Bilbao. Catalanii au primul El Clasico pe teren propriu și merg pe Santiago Bernabeu în etapa a 35-a. Barcelona are un final de sezon care se anunță complicat. După El Clasico de pe Bernabeu, catalanii mai au de jucat cu Real Sociedad, Malaga și Getafe.

Programul complet al Barcelonei în La Liga 2026-2027:

Etapa 1: FC Barcelona – Athletic Bilbao

Etapa 2: Elche – FC Barcelona

Etapa 3: FC Barcelona – Rayo Vallecano

Etapa 4: Valencia – FC Barcelona

Etapa 5: Levante – FC Barcelona

Etapa 6: FC Barcelona – Racing Santander

Etapa 7: Sevilla – FC Barcelona

Etapa 8: FC Barcelona – Getafe

Etapa 9: Real Betis – FC Barcelona

Etapa 10: FC Barcelona – Real Madrid

Etapa 11: FC Barcelona – Alaves

Etapa 12: Atletico Madrid – FC Barcelona

Etapa 13: FC Barcelona – Villarreal

Etapa 14: Deportivo La Coruna – FC Barcelona

Etapa 15: FC Barcelona – Celta Vigo

Etapa 16: Malaga – FC Barcelona

Etapa 17: FC Barcelona – Real Sociedad

Etapa 18: Espanyol – FC Barcelona

Etapa 19: Osasuna – FC Barcelona

Etapa 20: FC Barcelona – Elche

Etapa 21: Alaves – FC Barcelona

Etapa 22: FC Barcelona – Valencia

Etapa 23: FC Barcelona – Atletico Madrid

Etapa 24: Villarreal – FC Barcelona

Etapa 25: FC Barcelona – Levante

Etapa 26: Athletic Bilbao – FC Barcelona

Etapa 27: FC Barcelona – Real Betis

Etapa 28: FC Barcelona – Deportivo La Coruna

Etapa 29: Rayo Vallecano – FC Barcelona

Etapa 30: FC Barcelona – Sevilla

Etapa 31: Racing Santander – FC Barcelona

Etapa 32: FC Barcelona – Espanyol

Etapa 33: Celta Vigo – FC Barcelona

Etapa 34: FC Barcelona – Osasuna

Etapa 35: Real Madrid – FC Barcelona

Etapa 36: Real Sociedad – FC Barcelona

Etapa 37: FC Barcelona – Malaga

Etapa 38: Getafe – FC Barcelona

Transferuri FC Barcelona vara 2026

Barcelona a făcut mai multe mutări importante în vara lui 2026. Anthony Gordon a venit de la Newcastle și a semnat un contract până în 2031. Karim Adeyemi este o altă achiziție importantă. Internaționalul german a venit de la Borussia Dortmund și a semnat, de asemenea, până în 2031.

Catalanii l-au adus și pe Jesse Bisiwu de la Club Brugge. Tânărul jucător belgian a semnat până în vara lui 2031. La capitolul plecări, Marc-Andre ter Stegen a fost împrumutat la Ajax pentru sezonul 2026-2027.

Program Atletico Madrid

Atletico Madrid începe campionatul pe teren propriu împotriva nou-promovatei Malaga. Echipa din capitala Spaniei are un început complicat, cu Villarreal, Sevilla, Athletic Bilbao, Real Sociedad și Real Madrid printre adversarele din primele șapte runde. Atletico va termina campionatul cu două partide dificile. Athletic Bilbao vine pe Metropolitano în etapa a 37-a, iar ultima partidă va fi în deplasare cu Real Betis.

Transferuri Atletico Madrid vara 2026

Atletico Madrid și-a întărit lotul cu trei jucători importanți. Alejandro Grimaldo reprezintă una dintre noile variante pentru flancul stâng. Morten Hjulmand a venit de la Sporting Lisabona. Mijlocașul danez a fost adus pentru a întări centrul terenului și pentru a-i oferi lui Diego Simeone o soluție importantă în fața defensivei.

Kang In Lee este una dintre cele mai spectaculoase achiziții ale verii. Sud-coreeanul a venit la Atletico după experiența acumulată la PSG și cunoaște deja foarte bine fotbalul din Spania. În sens invers a plecat Thiago Almada. Atletico a anunțat în luna august un acord cu River Plate pentru transferul argentinianului.

Cine transmite la TV în România La Liga 2026 – 2027

Ca și în sezoanele precedente, meciurile din La Liga vor putea fi urmărite în România pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Cele două platforme dețin drepturile pentru primele două eșaloane ale fotbalului spaniol și transmit, în paralel, și partidele din cupele europene.

El Clasico, derby-ul dintre Real Madrid și Atletico Madrid și celelalte meciuri importante ale sezonului vor reprezenta principalele puncte de interes pentru microbiștii din România, care așteaptă startul noului sezon.

Cum poți vedea La Liga live stream online. Ghid complet pentru live streaming

Pentru cei care nu au acces la televiziunea prin cablu, ambele platforme oferă variante online: Digi Online, pentru abonații Digi Sport, și aplicația Prima Play, disponibilă pe iOS și Android, pentru abonații Prima Sport. FANATIK va oferi, pentru fiecare etapă, live text-ul partidelor importante, alături de statistici și clasamentul actualizat în timp real.

Structură La Liga. Câte echipe merg în Europa și câte retrogradează în 2027

La Liga rămâne la formatul clasic, cu 20 de echipe, iar la finalul sezonului 2026-2027 ultimele trei clasate vor retrograda direct în Segunda División. Din La Liga 2025-2026 au retrogradat Girona, Mallorca și Real Oviedo, locurile lor fiind luate de Racing Santander, campioana Segundei, Deportivo La Coruña, vicecampioana, și Malaga, ieșită câștigătoare din play-off-ul de promovare.

Reprezentante La Liga în Europa 2026

La Liga va avea opt reprezentante în cupele europene în sezonul 2026-2027. În UEFA Champions League merg Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid și Real Betis, aceasta din urmă fiind una dintre marile surprize ale sezonului trecut. În UEFA Europa League joacă Celta Vigo și Real Sociedad, câștigătoarea Copei del Rey, iar în UEFA Conference League va evolua Getafe, echipă antrenată de Jose Bordalas.

Alte transferuri importante La Liga sezonul 2026-2027

Cel mai așteptat transfer al finalului de mercato este însă cel al lui Rodri. Mijlocașul spaniol a fost dorit de marile rivale Real Madrid și Barcelona, însă catalanii par să fi câștigat lupta pentru semnătura sa. Barca este tot mai aproape să i-l „fure” marii rivale și să dea una dintre cele mai importante lovituri ale verii în La Liga.

Ce români joacă în La Liga

Ionuț Radu și Andrei Rațiu sunt cei doi reprezentanți ai României în La Liga la începutul sezonului 2026-2027. Portarul român vine după un sezon excelent în Spania, în care a devenit unul dintre oamenii importanți ai formației din Galicia. Radu a fost desemnat inclusiv Portarul naționalei României a fost prezent în toate meciurile de campionat ale echipei.

. Fundașul dreapta este unul dintre cei mai bine cotați jucători români și a atras interesul mai multor formații importante după evoluțiile din ultimele sezoane.

Live Blog: Urmărește în timp real pe FANATIK toate meciurile din La Liga. Scoruri live și rezumate video

FANATIK va urmări pe parcursul întregului sezon cele mai importante evenimente din La Liga. Rezultatele, clasamentul și informațiile din jurul partidelor vor fi actualizate pe măsură ce sezonul avansează.

În centrul atenției vor fi Real Madrid, Barcelona și Atletico Madrid, dar și formațiile implicate în lupta pentru cupele europene și pentru evitarea retrogradării. El Clasico va beneficia de o atenție specială. Primul Barcelona – Real Madrid este programat în etapa a 10-a, iar returul de pe vine în etapa a 35-a.

FANATIK va urmări și prestațiile lui Ionuț Radu și Andrei Rațiu, cei doi internaționali români care evoluează în campionatul Spaniei. Pe site-ul nostru veți găsi, așa cum deja v-ați obișnuit, cele mai proaspete știri.

Rezumate video și goluri marcate La Liga. Highlights pentru fiecare etapă

Pentru cei care nu pot urmări meciurile live, FANATIK va publica după fiecare etapă rezumatele video ale partidelor și golurile marcate, astfel încât să nu ratezi niciun moment important din La Liga.

Cote pariuri La Liga, pronosticuri

FANATIK va oferi, înaintea fiecărei etape din La Liga, analize și pronosticuri pentru cele mai interesante meciuri, alături de cotele oferite de casele de pariuri pentru partidele importante ale campionatului spaniol.