La mai bine de 10 ani de la divorțul de Ralf Schumacher, Cora Schumacher și-a refăcut viața și e în culmea fericirii: ”El îmi oferă pace și speranță”

Ralf Schumacher și Cora au fost căsătoriți vreme de 14 ani. Și-au unit destinele în 2001, însă în 2015 au divorțat. Ruptura dintre cei doi a declanșat un scandal imens, iar în ultimii ani, dezvăluiri neașteptate au ieșit la suprafață.

Divorțul dintre Ralf Schumacher și Cora s-a încheiat cu scandal

La câțiva ani după divorțul de fostul de fostul pilot de formula 1, Cora Schumacher a dezvăluit public că acesta este homosexual. Au urmat însă și alte reacții cât se poate de dure din partea acesteia.

La un moment dat, Cora și-a dat foc la rochia de mireasă. Totodată, a avut mai multe apariții publice în care a vorbit despre divorț, dar și despre căsnicie, iar nicio declarație nu îl favoriza pe Ralf Schumacher.

Iată însă că timpul a trecut, iar rănile par că s-au vindecat, cel puțin de partea femeii. Aceasta și-a refăcut viața și pare că e în culmea fericirii, după o perioadă destul de sumbră.

Cora Schumacher are un nou iubit

Menționăm faptul că după ce a divorțat de , Cora a devenit extrem de discretă în ceea ce privește viața ei personală. Aceasta nu s-a afișat public cu nimeni și nici nu a făcut alte declarații privind partea amoroasă.

Iată însă că recent, ea a decis să împărtășească bucuria pe care o trăiește și cu alții. Cora Schumacher s-a afișat cu noul ei iubit. Cei doi se află în vacanță în statul american Texas.

Partenerul ei de viață este Steven Bo Bekendam și nu se cunosc prea multe detalii despre el. Pe de altă parte, este clar faptul că fosta soție a lui Ralf Schumacher se simte împlinită.

În dreptul fotografiei postate alături de iubitul ei, aceasta a notat și câteva rânduri emoționante. „El îmi oferă pace și speranță, mă face să cred din nou. El este Biblia de pe noptiera mea și tricoul pe care îl port”, a scris aceasta.

Cora Schumacher și-a deschis un cont pe o platformă pentru adulți

Dacă pe plan amoros, Cora Schumacher o duce mai bine ca oricând după divorțul de Ralf Schumacher, iată că pe plan profesional, aceasta a generat mari controverse în urmă cu doi ani de zile.

Mai exact, ea povestea că și-a deschis atunci un cont pe o platformă pentru adulți. Astfel, cei care erau interesați să îi vadă postările erau nevoiți să plătească un abonament lunar în valoare de 29 de dolari.

Surprinzător sau nu, lucrurile au mers mai bine decât Cora ar fi sperat. În doar 24 de ore, a câștigat nu mai puțin de 10.000 de dolari, după cum arată cei de la news.de.