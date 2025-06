La mai bine de o lună de la infarct, Jean Vlădoiu a semnat! Lovitură de imagine pentru clubul din SuperLiga

Mutare surprinzătoare făcută de un club din SuperLiga, care a semnat cu Jean Vlădoiu la o lună și jumătate de la momentul dificil prin care a trecut fostul atacant după ce .

Jean Vlădoiu a semnat cu o echipă SuperLiga

Fostul internațional a ajuns la o înțelegere cu Unirea Slobozia, , și va face parte din staff-ul lui Andrei Prepeliță, noul antrenor al ialomițenilor.

Prepeliță, adus după ce , nu are licență PRO și nu poate fi antrenorul Unirii în scripte. Această funcție va fi preluată de Vlădoiu, care are toate actele în regulă.

Cei doi se află în relații foarte bune după ce au mai colaborat și la FC Argeș, în sezonul 2021-2022, atunci când Jean Vlădoiu a fost președinte, iar Andrei Prepeliță s-a aflat pe banca tehnică.

Vlădoiu, încredere totală în Prepeliță

Noul staff al Unirii Slobozia a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă, iar Vlădoiu și-a exprimat încrederea totală în antrenorul Prepeliță și este convins că ialomițenii se vor salva de la retrogradare.

”Sunt onorat să fac parte din staff-ul dumneavoastră, alături Andrei. La Pitești am lucrat foarte bine împreună, dar am avut și susținere extraordinară, am putut să ne desfășurăm activitatea. Am avut o prezență în play-off, chiar dacă ni s-a spus că am făcut foarte puțin.

Eu am avut mare încredere în acest copil, orice are nevoie voi fi alături de el și de staff și sperăm să facem o treabă mult mai bună față de cât s-a făcut anul trecut. Sperăm să ne întoarcem acasă, știm că aveți suporteri minunat și e obositor acest drum.

Ne-am înhămat la această luptă, la acest program. Nu va fi greu să ne realizăm obiectivul. Sunt antrenori cu care am lucrat la Pitești și aici am găsit oameni deosebiți. Mă bucur că reprezint această echipă”, a declarat fostul internațional.

Prepeliță a anunțat obiectivul

La rândul său, antrenorul Andrei Prepeliță a anunțat că obiectivul echipei în sezonul ce urmează să înceapă este salvarea de la retrogradare, însă a precizat că el își dorește însă mai mult.

”Mă bucur să mă întorc acasă. Felicitări tuturor pentru sezonul trecut, nu e ușor să reziști în prima ligă după promovare. Au fost câteva plecări. Încercăm să găsim soluții pentru a umple aceste goluri. Avem o listă de jucători, suntem în contact, sperăm să fim inspirați.

Ne dorim să rămânem în SuperLiga, dar aș îndrăzni să sperăm și mai mult. Am experiența de la Pitești, unde am preluat o echipă de pe ultimul loc și am dus-o în play-off. Împreună cu Jean, care a fost ca un tată pentru mine, sper să ne îndeplinim obiectivul”, a spus Prepeliță.