La masă cu rivalul! Un titular de la Universitatea Craiova a ieșit în oraș cu următorul adversar din SuperLiga

Japonezul Universității Craiova profită de zilele libere din pauza competițională. Takuto Oshima s-a revăzut cu un fost coleg de la KS Cracovia, pe care o să îl aibă adversar în următoarea etapă din SuperLiga.

Cornel Râpă și Takuto Oshima s-au întâlnit la câteva zile de la ultimul meci jucat în SuperLiga pentru UTA Arad, respectiv . Cei doi fotbaliști au fost colegi la KS Cracovia între 2022 și 2024.

Foștii colegi din Polonia au profitat de timpul liber din pauza competițională și au luat masa împreună. Takuto Oshima a postat o poză cu fundașul dreapta de la UTA Arad pe contul oficial de Instagram și a adăugat mesajul: „Mă bucur să te revăd frate”.

Cei doi fotbaliști se vor întâlni și pe dreptunghiul verde în etapa următoare. UTA Arad o să primească vizita Universității Craiova, formație care a ieșit din criză în runda trecută din SuperLiga cu succesul categoric în fața celor de la FC Hermannstadt.

Cornel Râpă a vorbit cu Takuto Oshima înaintea transferului la Universitatea Craiova. Ce i-a spus românul

Cornel Râpă și Takuto Oshima nu și-au prelungit înțelegerile cu KS Cracovia la sfârșitul sezonului 2023-2024. Fostul fundaș de la FCSB a ales să revină în SuperLiga, iar mijlocașul japonez l-a urmat pe jucătorul cu aproape 200 de prezențe în tricoul polonezilor.

Takuto Oshima a mărturisit că s-a consultat cu Virgil Ghiță și Cornel Râpă înainte să semneze cu Universitatea Craiova. Mijlocașul a dezvăluit ce l-a convins să accepte oferta „alb-albaștrilor” după despărțirea de KS Cracovia.

„Am vorbit cu Virgil Ghiţă. Am fost colegi la fosta mea echipă (n.r. – Cracovia). De asemenea, cu Cornel Râpă, ambii nişte băieţi de calitate. Am început să mă interesez cum sunt, cum e la Craiova şi pe acest stadion şi mi s-a părut o atmosferă superbă. Aşa că am decis să vin aici”, spunea Oshima.

Mihai Rotaru, despre Takuto Oshima: „Recuperează mult, vede jocul, pasează bine”

încă de la primele meciuri jucate pentru Universitatea Craiova. Finanțatorul grupării din Bănie a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre fotbalistul transferat la cererea lui Costel Gâlcă.

„Un jucător foarte bun, verticalizează, joacă repede, foarte agresiv, recuperează mult, vede jocul, se uită în stânga și pasează în dreapta. Vom avea un mijloc aglomerat cu Screciu, Crețu, Oshima, Anzor și după vin și cei din față ca Mitriță, Lyes Houri.

Atât Anzor, cât și Oshima caută mingea. Aleargă foarte mult, cifrele sunt de cupele europene la majoritatea jucătorilor în ceea ce înseamnă metri pe minut, high intensity, sprinturi. Mitriță la meciul cu Maribor a spart toate top-urile pe ce înseamnă high intensity și sprinturi.

Se ridică nivelul echipei și din acest punct de vedere, pentru că aveam calitate”, spunea Mihai Rotaru.