La mulți ani, Ioana Dichiseanu! Care a fost primul cadou primit de la regretatul ei tată: „Îl am și acum”

Ioana Dichiseanu împlinește astăzi frumoasa vârstă de 35 de ani! Cântăreața, fiica regretatului actor Ion Dichiseanu, nu mai sărbătorește așa cum o făcea altădată de când tatăl ei a plecat să joace pe scenele din Ceruri!

Artista născută pe 22 octombrie 1987 și-a amintit, în exclusivitate pentru FANATIK, cât de speciale au fost zilele de 20 și 22 octombrie în viața ei și sunt în continuare, de altfel.

Ion și Ioana Dichiseanu obișnuiau să sărbătorească împreună, căci marele actor era născut pe 20. Adevărata sărbătoare din familia Dichiseanu se ținea, an de an, așadar pe data de 20.

Întrebată cum arăta ziua de 20 octombrie când tatăl ei încă trăia, Ioana ne-a povestit cu emoție în glas că ”nebunia” începea de cum se trezea marele actor. Telefoanele sunau de la prima oră a zilei și în toată casa era mare forfotă.

Seara, la restaurant sau acasă, în funcție de an, Ion Dichiseanu reușea să întrețină atmosfera ca un adevărat lord britanic astfel încât nimeni să nu plece de la ziua lui fără să zâmbească măcar o dată.

„La noi, sărbătoarea cea mare era pe 20”

„La noi, sărbătoarea cea mare era pe 20. Eu mereu spuneau că vreau să petrec alături de tata. Pentru mine, nu mai există atmosfera care era când el era prezent. Umplea efectiv toate secundele. De când se trezea zbârnâiau telefoanele”, a povestit Ioana Dichiseanu pentru FANATIK.

Relația dintre Ioana și Ion era una atât de specială încât interpreta de muzică fado a păstrat aproape toate cadourile pe care le-a primit de la părintele ei. Și acum mai are darul pe care maestrul i l-a făcut fiicei sale, când avea doar un anișor.

Ion Dichiseanu i-a oferit un ceas din Germania când avea un an

„Primul cadou primit de la tatăl meu a fost un ceas. L-a adus din Rusia sau… din Germania, parcă, nu, mama? (n.r.: spune ușor nedumerită Ioana, așteptând confirmarea de la Simona Florescu). Aveam doar un an când tata mi-a luat acel ceas. Îl mai am și acum. Sunt daruri la care nu pot renunța. A fost, practic, primul ceas pe care l-am primit vreodată. Are o valoare sentimentală inestimabilă pentru mine”, ne-a spus Ioana Dichiseanu.

Următorul cadou care are loc de cinste în casa ei este o lampă de veghe pe care o primise de la tatăl ei când avea trei ani: „Al doilea cadou la care țin și pe care l-am păstrat este o lampă de veghe cu Tom și Jerry, adusă din Moscova”.

Artista lucrează la o carte cu aventurile și învătățurile tatălui ei

ei așa cum se cuvine și deja a făcut o serie de lucruri apreciate de lumea artistică. Ioana a organizat Festivalul de Muzică, Teatru și Film Ion Dichiseanu, la Adjud, iar de ceva vreme încoace lucrează la o carte despre

„Nu prea am avut foarte mult timp să mă ocup, dar cu ajutorul lui Dumnezeu vom reuși să o pregătim.

Avea atâtea vești interesante de spus, atâtea experiențe prin care a trecut și merită povestite. Eu i-am zis: de ce nu mai scrii o carte? A preferat să renunțe. Când era în spital mi-a promis că o va scoate, dar nu a mai apucat.

Chiar vreau să menționez în această carte, să scot în evidență omul din spatele reflectoarelor. Toți îl știau ca extraordinar de sociabil, însă nimeni nu a cunoscut celelalte laturi, la fel de frumoase și interesante precum cele pe care le-am cunoscut noi”, ne-a declarat Ioana despre cartea pe care o pregătește.