La munte sau la mare? Unde e mai ieftin în minivacanța de 1 Mai. Ofertele last-minute arată un fenomen îngrijorător. Lista prețurilor

ADVERTISEMENT

Minivacanța de 1 Mai, care în mod tradițional umple până la refuz stațiunile de la munte și de pe litoralul românesc, vine anul acesta cu un paradox greu de ignorat! FANATIK a luat la puricat ofertele principalelor destinații din această perioadă și a constatat ceva ce părea greu de crezut în alți ani. Cu doar două zile înainte de deschiderea sezonului de distracție, prețurile au fost reduse considerabil.

La munte sau la mare? Minivacanța de 1 Mai, mai ieftină față de alți ani

Departe de efervescența altor ani din preajma sărbătorii Zilei Internaționale a Muncii, 2026 pare să marcheze o schimbare de comportament în rândul turiștilor români, dar și o presiune serioasă pe hotelieri și proprietarii de pensiuni.

ADVERTISEMENT

Explicațiile sunt cât se poate de clare, iar semnalele s-au văzut și de Paște, așa cum FANATIK din care a reieșit că se simte Pe de o parte, avem situația financiară tot mai apăsătoare resimțită de mulți români pe fondul măsurilor de austeritate adoptate de guvernul condus de Ilie Bolojan. Pe de altă parte, vremea nu ține deloc cu planurile de distracție, căci meteorologii anunță temperaturi maxime de doar 8 grade și ploi în multe zone, sub așteptările celor care visau la grătare și petreceri în aer liber.

2 nopți la Bușteni, de la 220 de lei

Pe Valea Prahovei, una din cele mai căutate destinații de 1 Mai, oferta este surprinzător de generoasă. În Bușteni, casele și pensiunile pot fi rezervate pentru două nopți începând de la doar 220 de lei, un preț considerat foarte mic pentru această perioadă. Există și variante mai scump, de aproximativ 445 de lei pentru vile mai bine dotate, în timp ce resorturile de lux pornesc de la 1.000 de lei. În Azuga, prețurile sunt ușor mai ridicate, pornind de la 350 de lei tot pentru două nopți. Unele pensiuni ajuns la 700-800 lei pentru weekend-ul de 1 Mai, sume calculate pentru un adult. Chiar și așa, gradul de ocupare este departe de a fi complet.

ADVERTISEMENT

Sinaia rămâne o opțiune echilibrată, cu cazări de la 290 de lei pentru două nopți în pensiuni, însă tarifele cresc rapid în funcție de confort, numărul de stele și facilitățile oferite. Mergem și la Brașov unde, în Poiană, prețurile pornesc de la 400 de lei, dar multe hoteluri au încă disponibilități masive, unele chiar etaje întregi neocupate.

ADVERTISEMENT

Ce prețuri de cazare oferă casele de vacanță din Maramureș

Nici restul stațiunilor montane nu duc lipsă de oferte. În Băile Tușnad, două nopți costă de la 400 de lei în sus, iar în Borșa (Maramureș) prețurile pornesc de la 360 de lei pentru casele de vacanță. La Ocna Șugatag, tot în județul Maramureș, turiștii pot găsi pensiuni chiar de la 300 de lei.

ADVERTISEMENT

Ieftineală și pe litoral. Sute de unități de cazare au camere disponibile

Pe litoral, lucrurile sunt la fel de surprinzătoare. În Mamaia, una dintre cele mai populare destinații estivale, cazările încep de la 260 de lei la hotelurile de trei stele. Un cunoscut hotel de patru stele, o perlă a litoralului, a redus, de exemplu prețul pentru weekend-ul de 1 Mai de la 990 de lei la 660. Nu mai puțin de 312 unități din Mamaia au camere disponibile în pragul minivacanței.

În Costinești, peste 90 de proprietăți încă își așteaptă turiștii, iar prețurile pornesc aici de la 280 lei pentru două nopți. Vama Veche rămâne ușor mai scumpă, dar tot accesibilă pentru această perioadă, cu garsoniere de la 500 de lei și case sau vile de la 460 de lei. În Eforie Nord, cazările în pensiuni și vile încep de la 280 de lei.

ADVERTISEMENT

Vicepreședintele ANAT: „Rezervările au început timid”

Într-un comunicat transmis presei, Adrian Voican, vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) confirmă schimbarea clară în comportamentul turiștilor, însă spune că sunt destule locuri din țară unde gradul de ocupare e destul de ridicat. „Rezervările pentru minivacanța de 1 Mai au început timid. S-a văzut o schimbare a obiceiului de cumpărare. Sunt rezervări pe ultima sută de metri, chiar în ultima săptămână sau în ultimele trei zile.

Tinerii merg să se distreze la mare, dar sunt spontani și profită de ofertele apărute pe ultima sută de metri. Am văzut prețuri interesante pe Valea Prahovei, până la Poiana Brașov, atât la două-trei stele cât și la unitățile premium. Aici prețurile urcă și la 2.000-3.000 de lei, în funcție de pachetul ales. Multe dintre rezervări s-au apropiat față de anul trecut, dar doar în unele locații”, a declarat Voican.