La nici 24 de ore de la prezentarea oficială, Ianis Hagi a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare

Ciprian Păvăleanu
06.09.2025 | 06:00
La nici 24 de ore de la prezentarea oficiala Ianis Hagi a transmis un mesaj emotionant pe retelele de socializare
Ianis Hagi a transmis un mesaj de mulțumire pe Instagram. Foto: Colaj FANATIK

Ianis Hagi a ținut pe toată lumea în suspans în această vară. După mai multe luni în care a fost liber de contract în urma despărțirii de Rangers, mijlocașul de 26 de ani a ales să se alăture turcilor de la Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi a transmis un mesaj emoționant la doar o zi după ce a fost prezentat oficial la noua sa echipă.

Ianis Hagi, mesaj emoționant la o zi distanță de la prezentarea sa oficială la Alanyaspor

Deși toată lumea aștepta ca Ianis Hagi să ajungă la o echipă din top 5 campionate, mijlocașul internațional a semnat cu Alanyaspor, echipă ce a terminat pe locul 12 în sezonul precedent din Turcia. Chiar dacă este născut la Istanbul, pentru Ianis, aceasta va fi prima experiență în SuperLig.

Cu toate că va trebui să joace cu o presiune uriașă pe umerii săi din cauza numelui pe care îl poartă, lui Ianis nu îi este teamă și este nerăbdător să bifeze primele minute în tricoul cu numărul 14 al celor de la Alanyaspor.

La nici 24 de ore de la evenimentul de prezentare oficială, la care a participat și Gică Hagi, Ianis Hagi a ținut să transmită un mesaj către toate persoanele care i-au fost alături în ultimele luni:

„A fost o vară intensă pentru mine și apreciez enorm munca celor care mi-au fost alături în această perioadă. De la antrenamentele în baza Farului și până la recuperare, fiecare om care m-a ajutat să rămân în cea mai bună formă merită un mare ‘mulțumesc’ din partea mea”, a scris Ianis Hagi, pe InstaStory.

Ianis Hagi mesaj
Mesajul transmis de Ianis Hagi pe InstaStory

Ce a transmis Ianis Hagi fanilor turci la prima conferință de presă

Ianis Hagi a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre dorința sa arzătoare de a începe antrenamentele cu echipa și de a debuta pentru formația turcă: „M-am întors acasă, unde m-am născut. Sunt foarte fericit, emoționat.

E un pas important pentru mine, sunt plin de încredere. Abia aștept să debutez, am venit aici să reprezint clubul, trebuie să vă mulțumesc pentru că ați avut încredere în mine. M-am simțit iubit și dorit din prima clipă. Abia aștept să intru pe teren”, a declarat Ianis Hagi

