La nunta lui Florentin Petre, Florin Prunea a avut parte de cel mai neașteptat moment. Ce s-a întâmplat i-a uimit pe mulți

Nunta lui Florentin Petre, care a avut loc chiar de Ziua Îndrăgostiților, sâmbătă, 14 februarie, a fost locul unui eveniment neașteptat care l-a avut în centrul atenției pe Florin Prunea. Cu ce personaj din fotbal a dat nas în nas fostul mare portar la petrecerea din weekend.

Ce i-a spus Florin Prunea lui Ionuț Chirilă în momentul în care s-au întâlnit la nunta lui Florentin Petre

Fotbalul românesc este locul în care există foarte multe ambiții, tensiuni, animozități și chiar dușmănii. Scandalurile și certurile au fost frecvente și spectaculoase în ultimele decenii. La fel au fost și împăcările, adică momentele în care ”combatanții” au îngropat securea războiului.

Florin Prunea, un membru important în ”Generația de Aur”, actor în cele mai importante performanțe ale echipei naționale în anii ’90, a avut tensiuni cu mai multe figuri din fotbal. Una dintre acestea este Ionuț Chirilă. Recent, cei doi s-au întâlnit la nunta lui Florentin Petre și, se pare, au făcut pace.

a povestit cum a decurs momentul în care a dat nas în nas cu antrenorul de 60 de ani. Cei doi nu s-au mai contrat, însă Prunea a avut de criticat unele aspecte legate de tehnician.

”Toată masa zice: ‘Ia uite, dom’le, cine vine’. Când întorc capul, Chirilă, profesorul. Primul la mine a venit. M-a bușit râsul. Vorbesc cu el și spun: ‘Profesore, ce faci?’. A stat cu noi la masă, la Lupescu. Ăsta are o răbdare, Ion, l-am și întrebat, ce stă să asculte tâmpeniile lui ăsta? Toate prostiile.

I-am spus să mă lase cu toate prostiile lui, că îl cunosc foarte bine. Le-a făcut capul calendar lui Ion și lui Danciu (n.r. – Ionel Dănciulescu). Cred că vreo oră și jumătate nu știu ce făcea el cu paharele pe acolo, cu nea Mircea că îl distruge. ‘Băi, lasă-mă cu prostiile tale’. Începuse iar cu paharele pe masă (n.r. cu scheme de joc)”, a spus Florin Prunea, într-o emisiune la .

De ce s-au certat în 2014 Florin Prunea și Ionuț Chirilă

În ultimul deceniu, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au avut o serie de conflicte care au ajuns și în atenția publicului. Fitilul conflictului dintre ei s-a aprins în 2014, când Prunea era președinte la CSMS Iași (actuala Poli Iași), iar Chirilă era antrenorul echipei.

Acesta din urmă nu a rezistat nici două luni în Copou. Prunea l-a dat atunci afară după rezultate extrem de slabe. Cei doi și-au aruncat mai multe replici dure. În același an, plecat de la Iași, Chirilă a acuzat conducerea, adică direct pe Prunea, de lipsă de cultură fotbalistică. Iar războiul declarațiilor nu s-a oprit aici.

Cum l-a atacat Chirilă pe Prunea în 2019, când fostul portar era președinte la Dinamo

Și mai recent, în 2019, , între acesta și Ionuț Chirilă a existat o nouă rundă de declarații dure. Oficialul din Ștefan cel Mare nu l-a dorit atunci pe Chirilă pe banca echipei. A spus că nu este o opțiune.

Imediat, tehnicianul a dezgropat securea războiului și a amintit de un episod de pe vremea în care a lucrat alături de Prunea la Poli Iași. Chirilă l-a acuzat pe fostul fotbalist de impostură. A spus că Prunea nu are pregătirea necesară pentru a se situa într-o poziție de conducere și că e ”doar un executant”.

”Când faci asemenea declarații hazardate, dai verdicte fără să analizezi în profunzime situația precară în care se află Dinamo, înseamnă că nu te ridici cu nimic deasupra predecesorilor tăi, al căror management ține acest club în mediocritate de peste 7 ani. Îi recomand lui Florin Prunea să facă un curs de director sportiv sau președinte la Coverciano, pentru a avea și competențele necesare manageriale, certificate, pentru a conduce un club de anvergura lui Dinamo”, a spus Chirilă.