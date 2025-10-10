Sport

La o săptămână de când s-au logodit, Radu Drăgușin și Ioana Stan publică imagini neașteptate: ”Da pentru totdeauna”

A trecut mai bine de o săptămână decât Radu Drăgușin și Ioana Stan s-au logodit. Iar în continuare, cuplul continuă să suprindă cu imagini neașteptate.
Valentina Vladoi
10.10.2025 | 16:01
Noi imagini de la logodna lui Radu Drăgușin cu Ioana Stan. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Radu Drăgușin și Ioana Stan s-au logodit după mai bine de patru ani de relație. În final, ”Dragonul” și-a luat inima în dinți și a decis să o ceară în căsătorie pe partenera sa.

Radu Drăgușin și Ioana Stan s-au logodit

Iar momentul a fost unul cu adevărat deosebit. Cererea în căsătorie a avut loc în cadru romantic, cu flori, dar și cu lumânări. De asemenea, inelul de logodnă a fost și el atent ales.

Ambii parteneri au publicat mai multe fotografii în urmă cu mai bine de o săptămână de la momentul logodnei. Se pare însă că șirul de imagini romantice continuă. Radu Drăgușin și Ioana Stan au publicat alte noi fotografii în urmă cu puțin timp.

Fotbalistul a fost atent la fiecare detaliu

Din imagini observăm clar că cei doi sunt în culmea fericirii. De asemenea, după marea cerere în căsătorie, Radu Drăgușin și Ioana Stan au avut o ședință foto ca la carte. Și nu e de mirare, având în vedere că Meira, sora fotbalistului, este cea care s-a ocupat de moment.

Aceasta a creat un decor de poveste din flori albe și lumânări. Totul a avut loc pe acoperișul unui imobil din Londra. Este vorba despre Hotel Royal Cafe, o locație de 5 stele cu facilități pe măsură.

O singură noapte de cazare aici costă peste 3.000 de lei. Chiar și așa, pentru Radu Drăgușin banii nu au contat deloc. Astfel, cererea în căsătorie a fost una pe măsura așteptărilor.

Cu ce se ocupă Ioana Stan

Dacă pe Radu Drăgușin îl știm deja, iată că iubita sa, Ioana Stan, este o fire mai discretă. Cei doi sunt împreună de mai bine de patru ani de zile, iar tânăra îl susține necondiționat pe partenerul ei.

Aceasta a urmat cursurile Facultății de Arhitectură și chiar dacă nu i-a fost ușor, a reușit să găsească un echilibru între viața profesională și cea amoroasă. Ioana Stan îl urmează pe Radu Drăgușin și chiar s-a mutat cu el și la Londra.

Inclusiv jurnaliștii de la The Sun au doar cuvinte de laudă la adresa iubitei fotbalistului. Ioana Stan a fost catalogată ca fiind o ”iubită uluitoare”, mereu prezentă în activitatea partenerul ei.

„În afara terenului, Drăgușin este sprijinit de iubita lui uluitoare, Ioana. Atunci când nu face asta, trăiește viața de iubită de fotbalist. Când vine ziua meciului, o veți găsi susținându-și iubitul din tribune.  Bruneta poartă haine de blană de la designeri cunoscuți și se bucură de vacanțe de lux.”, au scris jurnaliștii de la The Sun.

Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik.
