La o săptămână după haosul din Gruia, Dan Nistor face lumină: „Eu l-am înjurat pe Cordea!”. Ce s-a întâmplat în CFR – U Cluj

Dan Nistor a ajuns la borna de 500 de meciuri jucate în Superliga României. Mijlocașul celor de la U Cluj a devenit al doilea jucător în clasamentul fotbaliștilor cu cele mai multe prezențe în prima divizie. Acesta a vorbit despre cariera sa, dar și despre conflictul recent cu Andrei Cordea din partida cu CFR Cluj.

Scene incredibile în finalul meciului dintre CFR și U Cluj

În runda cu numărul 26 din Superliga României, în Gruia s-a jucat derby-ul Ardealului. A fost tensiune uriașă în duelul dintre CFR și U Cluj, iar la final jucătorii s-au îmbrâncit serios

Imaginile au fost intens comentate . Conflictul a escaladat însă rapid. Cristiano Bergodi ar fi fost înjurat de mamă de atacantul celor de la CFR Cluj, iar italianul nu a rezistat și a mers violent către fotbalist.

Ce spune Dan Nistor despre conflictul dintre jucătorii de la CFR și U Cluj. De unde a început scandalul cu Andrei Cordea

Dan Nistor, mijlocașul celor de la U Cluj, este de părere că acest incident putea fi evitat și recunoaște că și el are o parte de vină. Fotbalistul spune că Andrei Cordea a făcut gesturi obscene la adresa fanilor echipei de pe Cluj Arena, moment în care l-a înjurat.

„Știi cum e la fotbal. Nu e ok ca un jucător, eu de exemplu, să îl înjur pe Ionuț Badea, un antrenor. Nu e ok. Acolo s-a sărit calul. Cordea putea să mă înjure pe mine până poimâine. Am înțeles că i-a dat mesaj lui Mister. A fost un incident.

Sper să nu se mai întâmple. Eu l-am înjurat pe Cordea. A făcut niște semne obscene spre galeria noastră. De aceea am înjurat. Cred că arbitrul de rezervă trebuia să îmi dea mie al doilea galben și lui Cordea la fel. Foarte urât a ieșit. A fost un derby. Se mai întâmplă și de astea”, a declarat Dan Nistor la