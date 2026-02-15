Sport

La o săptămână după haosul din Gruia, Dan Nistor face lumină: „Eu l-am înjurat pe Cordea!”. Ce s-a întâmplat în CFR – U Cluj

La o săptămână după derby-ul tensionat din Gruia, Dan Nistor vorbește despre conflictul cu Andrei Cordea și își asumă partea de vină. Mijlocașul lui U Cluj explică ce s-a întâmplat
Alex Bodnariu
15.02.2026 | 13:58
La o saptamana dupa haosul din Gruia Dan Nistor face lumina Eu lam injurat pe Cordea Ce sa intamplat in CFR U Cluj
Ce spune Dan Nistor despre conflictul dintre jucătorii de la CFR și U Cluj. De unde a început scandalul cu Andrei Cordea
Dan Nistor a ajuns la borna de 500 de meciuri jucate în Superliga României. Mijlocașul celor de la U Cluj a devenit al doilea jucător în clasamentul fotbaliștilor cu cele mai multe prezențe în prima divizie. Acesta a vorbit despre cariera sa, dar și despre conflictul recent cu Andrei Cordea din partida cu CFR Cluj.

Scene incredibile în finalul meciului dintre CFR și U Cluj

În runda cu numărul 26 din Superliga României, în Gruia s-a jucat derby-ul Ardealului. A fost tensiune uriașă în duelul dintre CFR și U Cluj, iar la final jucătorii s-au îmbrâncit serios. Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii”, a sărit la Andrei Cordea, atacantul feroviarilor.

Imaginile au fost intens comentate. Se pare că tot conflictul a pornit de la un schimb de replici acide între Dan Nistor și Andrei Cordea. Conflictul a escaladat însă rapid. Cristiano Bergodi ar fi fost înjurat de mamă de atacantul celor de la CFR Cluj, iar italianul nu a rezistat și a mers violent către fotbalist.

Ce spune Dan Nistor despre conflictul dintre jucătorii de la CFR și U Cluj. De unde a început scandalul cu Andrei Cordea

Dan Nistor, mijlocașul celor de la U Cluj, este de părere că acest incident putea fi evitat și recunoaște că și el are o parte de vină. Fotbalistul spune că Andrei Cordea a făcut gesturi obscene la adresa fanilor echipei de pe Cluj Arena, moment în care l-a înjurat.

„Știi cum e la fotbal. Nu e ok ca un jucător, eu de exemplu, să îl înjur pe Ionuț Badea, un antrenor. Nu e ok. Acolo s-a sărit calul. Cordea putea să mă înjure pe mine până poimâine. Am înțeles că i-a dat mesaj lui Mister. A fost un incident.

Sper să nu se mai întâmple. Eu l-am înjurat pe Cordea. A făcut niște semne obscene spre galeria noastră. De aceea am înjurat. Cred că arbitrul de rezervă trebuia să îmi dea mie al doilea galben și lui Cordea la fel. Foarte urât a ieșit. A fost un derby. Se mai întâmplă și de astea”, a declarat Dan Nistor la Digi Sport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
