„Uitat” pe banca de rezerve, Romelu Lukaku și-a anunțat retragerea!

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După mai bine de 16 ani în care a îmbrăcat tricoul reprezentativei Belgiei, atacantul Romelu Lukaku a hotărât că a venit momentul să se retragă. Jucătorul în vârstă de 33 de ani își va continua cariera doar la echipa sa de club, Fenerbahce.

Romelu Lukaku s-a retras de la naționala Belgiei

Convocat la naționala Belgiei pentru ultimele meciuri din Liga Națiunilor, Romelu Lukaku nu a putut juca în victoria din Turcia din cauza unei accidentări, iar apoi, la succesul în fața Italiei a rămas pe banca de rezerve.

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La doar câteva ore după și ușor nemulțumit de faptul că nu mai este o piesă importantă în angrenajul ”dracilor roșii” după venirea ca selecționer a lui Mark van Bommel, atacantul, care în urmă cu un an a trecut prin momente grele după , a luat decizia de a se retrage de la națională.

”În acești 16 ani, am dat tot ce am avut mai bun pentru echipa națională… am trecut prin toate emoțiile posibile… Am jucat alături de coechipieri extraordinari, cărora le voi fi mereu recunoscător. Vreau să le mulțumesc tuturor… de asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor pentru că m-au motivat și au avut încredere în mine să ajut echipa… a fost o călătorie frumoasă și m-am bucurat de fiecare moment.

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Suporterilor belgieni, vă mulțumesc pentru susținerea oferită echipei noastre… sunt mândru că mi-am reprezentat țara la 4 Cupe Mondiale și 3 Campionate Europene… Nu voi uita niciodată acele momente. Sunt împăcat cu decizia de a mă opri aici. A fost extraordinar. A fost o experiență minunată. Sunt recunoscător. Vă mulțumesc”, a scris Lukaku într-o postare făcută pe .

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Lukaku a scris istorie la naționala Belgiei

Născut la Anvers din părinți emigranți din RD Congo, Romelu Lukaku a jucat pentru naționalele U15, U18 și U21 ale Belgiei, iar la prima reprezentativă a debutat pe 3 martie 2010, într-un meci amical împotriva Croației, pe când avea doar 16 ani, 9 luni și 18 zile.

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Uriașul atacant a marcat 94 de goluri în cele 135 de partide jucate la selecționata Belgiei. El este pe locul 5 în topul celor mai buni marcatori pentru naționale, după portughezul Cristiano Ronaldo (146 de goluri), argentinianul Leo Messi (126), iranianul Ali Daei (108) și indianul Sunil Chhetri (105).

Alături de formația Belgiei a participat la Euro 2016, 2020 și 2024, marcând șase goluri, și la Cupele Mondiale din 2014, 2018, 2022 și 2026, reușind să înscrie de opt ori. La turneul final din 2018 a contribuit din plin la locul 3 ocupat de ”dracii roșii”.