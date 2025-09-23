Sport

La o zi după retragerea lui Alexandru Mitriță, Ionuț Lupescu a dezvăluit motivul din spatele deciziei

Ionuț Lupescu a vorbit despre retragerea surprinzătoare a lui Alexandru Mitriță de la echipa națională și a dat un verdict clar
Mihai Alecu
23.09.2025 | 23:00
La o zi dupa retragerea lui Alexandru Mitrita Ionut Lupescu a dezvaluit motivul din spatele deciziei
Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională, iar Lupescu știe motivul

Membru al Generației de Aur, Ionuț Lupescu, cel care s-a retras de la națională, pe când juca și a revenit asupra deciziei, a vorbit despre hotărârea lui Alexandru Mitriță (30 de ani) de a nu mai îmbrăca tricolorul.

ADVERTISEMENT

Ionuț Lupescu, despre retragerea lui Alexandru Mitriță de la echipa națională a României

La o zi după ce fostul atacant de la Craiova a anunțat, printr-o scrisoare deschisă, că nu va mai onora convocările la echipa națională, „Kaiserul” a reacționat și a dezvăluit care ar putea să fie motivul principal din spatele deciziei luate. Lupescu e de părere că și minutele puține pe care Mitriță le-a primit din partea selecționerilor au contat în alegerea sa, fiind probabil nemulțumit de statutul pe care îl avea în planurile celor care decid la națională.

„Nu m-a suprins neapărat retragerea lui Mitriță, dar mi-e greu să vorbesc, că și eu m-am retras o dată de la națională și am revenit după aceea. Nu știu care sunt motivele lui, dacă e vorba numai despre distanță. Probabil a jucat mult prea puțin și a luat decizia aceasta. Eu cred că este un jucător bun, acum nu știu cât de mult poate să ajute naționala. Una a fost în Nations League, acum în calificări sunt altele datele. Selecționerul nu i-a dat prea multe șanse, nu s-a bazat pe el, dar eu cred că a fost un jucător important, în special la Craiova”, a spus Ionuț Lupescu, conform GSP.

ADVERTISEMENT

Cariera lui Alexandru Mitriță la echipa națională a României

Mitriță a debutat în tricoul primei reprezentative pe 24 martie 2018, într-un amical cu Israel pe care România l-a câștigat cu 2-1. Mitriță și-a trecut atunci în cont și un assist. De când a apărut la seniori, a adunat 26 de selecții și a marcat 4 goluri pentru tricolori. Ultimul său gol a venit în septembrie 2024, într-o victorie cu 3-1 contra Lituaniei, în Liga Națiunilor. Fotbalistul se afla pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu de stranieri convocați pentru meciurile din octombrie, cu Moldova și Austria.

Transferat în vara în China, la Zhejiang FC, jucătorul care a crescut la Academia Gică Popescu, din Craiova, are prestații excelente. În 11 meciuri de campionat el a reușit să marcheze în 8 rânduri, statistici la care se adaugă și 4 pase decisive. Mutarea din Bănie s-a făcut pentru suma de două milioane de euro, iar conform informațiilor din presă venitul fotbalistului ar fi și el la nivelul milioanelor de euro.

ADVERTISEMENT
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil...
Digi24.ro
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Cu două săptămâni înainte de acțiunea naționalei, Cătălin Cîrjan i-a transmis un mesaj...
Fanatik
Cu două săptămâni înainte de acțiunea naționalei, Cătălin Cîrjan i-a transmis un mesaj ferm lui Mircea Lucescu: „E clar!”
Vedetele lui Gigi Becali vor neapărat victoria în Go Ahead Eagles – FCSB:...
Fanatik
Vedetele lui Gigi Becali vor neapărat victoria în Go Ahead Eagles – FCSB: „Un sentiment nebun, abia aștept / În Europa am făcut rezultate”
Verdict crâncen pentru Barcelona! „Perla” catalanilor, out până în februarie
Fanatik
Verdict crâncen pentru Barcelona! „Perla” catalanilor, out până în februarie
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Umit Akdag, abandonat de FRF? 'Am vorbit cu el și mi-a spus că...
iamsport.ro
Umit Akdag, abandonat de FRF? 'Am vorbit cu el și mi-a spus că nu l-a căutat nimeni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!