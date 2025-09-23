La o zi după retragerea lui Alexandru Mitriță, Ionuț Lupescu a dezvăluit motivul din spatele deciziei

Membru al Generației de Aur, Ionuț Lupescu, cel care s-a retras de la națională, pe când juca și a revenit asupra deciziei, a vorbit (30 de ani) de a nu mai îmbrăca tricolorul.

Ionuț Lupescu, despre retragerea lui Alexandru Mitriță de la echipa națională a României

La o zi după ce fostul atacant de la Craiova a anunțat, printr-o scrisoare deschisă, că nu va mai onora convocările la echipa națională, „Kaiserul” a reacționat și a dezvăluit care ar putea să fie motivul principal din spatele deciziei luate. Lupescu e de părere că și minutele puține pe care Mitriță le-a primit din partea selecționerilor au contat în alegerea sa, fiind probabil nemulțumit de statutul pe care îl avea în planurile celor care decid la națională.

„Nu m-a suprins neapărat retragerea lui Mitriță, dar mi-e greu să vorbesc, că și eu m-am retras o dată de la națională și am revenit după aceea. Nu știu care sunt motivele lui, dacă e vorba numai despre distanță. Probabil a jucat mult prea puțin și a luat decizia aceasta. Eu cred că este un jucător bun, acum nu știu cât de mult poate să ajute naționala. Una a fost în Nations League, acum în calificări sunt altele datele. Selecționerul nu i-a dat prea multe șanse, nu s-a bazat pe el, dar eu cred că a fost un jucător important, în special la Craiova”, a spus Ionuț Lupescu, conform .

Cariera lui Alexandru Mitriță la echipa națională a României

pe 24 martie 2018, într-un amical cu Israel pe care România l-a câștigat cu 2-1. Mitriță și-a trecut atunci în cont și un assist. De când a apărut la seniori, a adunat 26 de selecții și a marcat 4 goluri pentru tricolori. Ultimul său gol a venit în septembrie 2024, într-o victorie cu 3-1 contra Lituaniei, în Liga Națiunilor. Fotbalistul se afla pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu de stranieri convocați pentru meciurile din octombrie, cu Moldova și Austria.

Transferat în vara în China, la Zhejiang FC, jucătorul care a crescut la Academia Gică Popescu, din Craiova, are prestații excelente. În 11 meciuri de campionat el a reușit să marcheze în 8 rânduri, statistici la care se adaugă și 4 pase decisive. Mutarea din Bănie s-a făcut pentru suma de două milioane de euro, iar conform informațiilor din presă venitul fotbalistului ar fi și el la nivelul milioanelor de euro.