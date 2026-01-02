La ora 00:00, Gigi Becali a întâmpinat Noul An în genunchi, la bisericuța din Poiana Brașov

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a ales să petreacă Revelionul în stațiunea montană Poiana Brașov. Însă, FANATIK a aflat că omul de afaceri a dat deoparte distracția în noaptea de Anul Nou și a mers la biserică împreună cu câțiva călugări apropiați.

Gigi Becali, în biserică la Poiana Brașov în noaptea de Anul Nou

După ce care și-ar fi dorit să plece în China în această iarnă, Gigi Becali a pus stop fotbalului și a plecat la munte să petreacă Anul Nou. El a ales să meargă la unul dintre hotelurile deținute de George Copos în Poiana Brașov.

Din informațiile FANATIK, omul de afaceri a fost însoțit de familia extinsă, dar și de mulți alți apropiați printre care Mihai Stoica și Teia Sponte. La același hotel al fostului acționar de la Rapid au fost și legendarii fotbaliști Gică Hagi și Gică Popescu.

Însă, FANATIK a aflat că miezul nopții dintre ani nu l-a prins pe Gigi Becali la distracția de la restaurantul hotelului. Cunoscut ca un om foarte religios, patronul campioanei României s-a ridicat de la masă la ora 23:00 și a plecat la micuța biserică din Poiana Brașov.

Cât a stat Gigi Becali la biserică

Gigi Becali nu a rămas alături de prieteni să dea noroc cu șampanie la miezul nopții, ci a preferat compania câtorva călugări apropiați alături de care a asistat la liturghia de Anul Nou în biserica din Poiana Brașov.

Practic, din informațiile obținute de FANATIK, trecerea în 2026 l-a prins pe patronul campioanei FCSB rugându-se în genunchi. Omul de afaceri și călugării au stat la biserică mai bine de trei ore.

Ce a făcut Gigi Becali la întoarcerea în restaurant

Gigi Becali și însoțitorii săi au revenit în restaurantul hotelului din Poiana Brașov în jurul orei 02:30. După mai bine de de trei ore de rugăciune, pe latifundiarul din Pipera l-a cuprins foamea și a cerut de mâncare.

De cum a revenit la local, patronul FCSB le-a transmis ospătarilor ce să-i aducă la masă. FANATIK a aflat că el a cerut brânză de oaie, pastramă de oaie, icre, ceapă, roșii și pâine proaspătă.

Ce planuri are Gigi Becali în 2026

Într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit că are . El își dorește să câștige trei trofee cu FC: campionatul, Cupa României și Europa League.

”(n.r. – Ce urmează anul viitor?) Urmează așa, să batem toate meciurile rămase din sezonul regular, terminăm pe locul 1. Urmează să îi batem pe Dinamo Zagreb și pe turcaleți (n.r. – Fenerbahce). O să vorbesc cu Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân și mă rog să îi paradim pe turci.

O să îi batem 100% pe turci, niciodată nu vor putea să câștige cu mine. O să ne calificăm în Europa League! Urmează să o batem pe Craiova de două ori, vom câștiga Cupa! Vom câștiga Cupa, campionatul și Europa League, trei cupe de câștigat! După va urma calificarea în Liga Campionilor.

Eu așa m-am gândit toată viața mea. Dumnezeu le va face pe toate! Abia așteaptă dușmanii să sară în capul meu, spun mereu că Becali a stricat tot, iar Dumnezeu îi mai lasă din când în când. Domnul spune atunci ‘Becali este al meu și el îmi slujește mie, stăpânul e stăpân, așa am lăsat eu’”, a declarat el.