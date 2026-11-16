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Luni seară, la Berlin, Germania a făcut instrucție cu Olanda în cadrul , ultima din faza grupelor. La pauză scorul a fost doar 1-0 pentru nemți, ca urmare a euro-golului marcat de Scherhant în minutul 41. După pauză însă, „panzerele” lui s-au dezlănțuit și le-au administrat jucătorilor lui Xavi o umilință istorică.

În mod evident, selecționerul Germaniei a fost extrem de entuziasmat după această victorie practic istorică obținută de echipa lui și astfel a sărbătorit, în stilul său caracteristic de altfel, cele întâmplate pe teren alături de secunzii săi, la marginea gazonului.

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🚨🇩🇪 Jürgen Klopp after Germany went 5-0 up against Netherlands. 😂❤️ https://t.co/TGR5QMPVyA — EuroFoot (@eurofootcom)

Germania a umilit Olanda la Berlin în Liga Națiunilor, scor 5-0

Mai întâi, Wirtz a făcut 2-0 în minutul 60, tot cu o execuție superbă din afara careului, iar ulterior, în minutul 65, a punctat și Schlotterbeck. În minutul 71, Wirtz a făcut dubla și a adus astfel scorul la 4-0 pentru Germania. Nu în ultimul rând, în minutul 77 și-a trecut și Gruda numele pe lista marcatorilor, după ce anterior furnizase și două pase decisive.

Așadar, scor final 5-0 pentru Germania în meciul cu marea rivală Olanda. Interesant de remarcat în acest context este că „Portocala mecanică” s-a prezentat la această partidă după ce în urmă cu doar câteva zile a reușit să învingă Grecia pe teren propriu cu un neverosimil 7-0.

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Ca urmare a acestui rezultat, Germania și-a adjudecat primul loc în această grupă A2, la egalitate de puncte, respectiv 11, cu Olanda și Grecia, dar cu avantaj față de ele la clasamentul în trei, realizat în baza meciurilor directe dintre ele, dar și din perspectiva golaverajului general înregistrat în această grupă.

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Germania și Olanda s-au calificat însă împreună în sferturile de finală din Liga Națiunilor

Așadar, „Die Mannschaft” s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor, alături de Olanda, care i-a luat și ea fața Greciei în acest clasament în trei și a prins astfel poziția a doua. Serbia a încheiat pe ultimul loc, cu un bilanț catastrofal, fără punct obținut. În această ultimă etapă, sârbii au fost învinși de Grecia, la Volos, scor 0-1.