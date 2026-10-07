Sport

La Rapid, ca în Serie A! Angajatul giuleștenilor a fost „școlit” la Genoa lui Dan Șucu

Un angajat al Rapidului a efectuat un stagiu de perfecționare la Genoa, gruparea din Serie A patronată de Dan Șucu. Daniele De Rossi, antrenorul „grifonilor”, a fost impresionat de ce a văzut în România.
Bogdan Mariș
07.10.2026 | 10:41
La Rapid ca in Serie A Angajatul giulestenilor a fost scolit la Genoa lui Dan Sucu
EXCLUSIV FANATIK
Bucătarul Rapidului a fost școlit la Genoa, gruparea din Serie A patronată de Dan Șucu (63 de ani). FOTO: Hepta
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Rapidiștii mănâncă la fel ca în Serie A. Din informațiile FANATIK, bucătarul giuleștenilor a fost, recent, la Genoa, pentru a învăța cum se gătește la clubul din prima ligă italiană, care, la fel ca Rapid, aparține lui Dan Șucu (63 de ani). Antrenorul principal al „grifonilor”, Daniele De Rossi, a rămas cu o impresie pozitivă după ce a vizitat baza de antrenament a giuleștenilor cu ocazia meciului amical disputat recent.

Daniele De Rossi, impresionat de condițiile de la Rapid

Condițiile de pregătire ale Rapidului l-a impresionat pe antrenorul principal al celor de la Genoa, Daniele De Rossi, care a vizitat baza de pregătire de la Ștefănești înainte de amicalul pe care „grifonii” l-au disputat contra Rapidului. Formația din Serie A a plecat învinsă de la București, Rapid câștigând cu 2-0.

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Legenda lui AS Roma, care a adunat 117 selecții în naționala Italiei, fiind campion mondial în 2006 alături de „Squadra Azzurra”, a apreciat atunci că trupa antrenată de Daniel Pancu are condiții de pregătire ca în Serie A.

Bucătarul Rapidului a fost școlit la Genoa

Cum atât Rapid, cât și Genoa au același patron, Dan Șucu, cele două cluburi au o relație apropiată. Astfel, mai mulți jucători de la clubul italian au evoluat în Giulești sub formă de împrumut. Din lotul actual fac parte trei jucători care aparțin de gruparea din Serie A: Alin Kumer Celik, Chel Bebel Doumbia și Latif Ouedraogo.

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În plus, pentru ca rapidiștii să poată beneficia nu doar la nivelul infrastructurii de condiții de top, aceștia l-au trimis pe bucătarul lor la Genoa, pentru un stagiu de perfecționare. Acum, tot ceea ce mănâncă elevii lui Pancu la club este în concordanță cu ceea ce se folosește în prima ligă italiană.

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Baza de la Ștefănești, atuul cu care Șucu l-a convins pe Pancu să vină la Rapid

Baza de antrenament de la Ștefănești a fost unul dintre atuurile cu care Dan Șucu l-a convins în vară pe Daniel Pancu să plece de la CFR Cluj, pe care o dusese în Europa. Fanatic al unor condiții de pregătire de nivel ridicat, „Pancone” a fost cucerit de baza construită de Dan Șucu și a acceptat să revină în Giulești.

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Până acum, mutarea a fost inspirată. Rapid este pe locul 2 în Superliga, cu 21 de puncte acumulate, la două lungimi în urma liderului Dinamo. La CFR, Pancu a luat echipa de la retrogradare, în noiembrie 2025, și a încheiat sezonul trecut pe locul 3. SuperLiga se va relua în acest final de săptămână, cu etapa a 11-a, iar Rapid va evolua luni, 12 octombrie, de la ora 21:00, pe terenul lui U Cluj.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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