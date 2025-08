La trei luni de la retragere, Răzvan Patriche a semnat un nou contract cu Dinamo: „Continuă în alb-roșu”

t, continuă la Dinamo. Clubul și-a anunțat fanii că fostul jucător al „câinilor roșii” a fost numit în funcția de antrenor secund al echipei a doua.

Răzvan Patriche, o nouă provocare. Fostul fotbalist a acceptat propunerea de la Dinamo

care a pus serios umărul la promovarea în Superligă în urmă cu trei sezoane, va rămâne în familia alb-roșie. El a ajuns la o înțelegere cu conducerea și va pregăti echipa secundă a celor de la Dinamo, care evoluează în Liga a III-a.

Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare. Răzvan Patriche se va ocupa de pregătirea jucătorilor tineri, de mare potențial, și speră să aibă la fel de mult succes și din postura de antrenor.

„Răzvan Patriche continuă în alb-roșu!

Ne bucurăm să-l vedem în continuare pe Răzvan îmbrăcat în culorile clubului nostru. După trei sezoane și jumătate și 98 de meciuri ca jucător și căpitan al echipei, el se va alătura echipei secunde a clubului, în Liga a III-a, unde va îndeplini rolul de antrenor secund.

Răzvan va superviza tinerii noștri jucători și îi va îndruma în dezvoltarea lor sportivă!

Mult succes, Răzvan, și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, au transmis cei de la Dinamo pe pagina oficială de Facebook.

După ce s-a retras din activitatea de jucător, fostul fundaș a dat de înțeles că și-ar dori să rămână în cadrul clubului Dinamo. Răzvan Patriche, extrem de iubit de suporteri, a acceptat acum o nouă provocare din partea „câinilor roșii”.

„Ce mai frumoasă perioadă a fost la Dinamo. Am învățat ce înseamnă spiritul de luptă. Am avut o discuție cu cei din staff. Le urez vacanță plăcută. Îmi doresc să rămân la Dinamo, dar sub ce formă nu știu. Probabil vom discuta. La mine e timp, sunt acasă, e timp”, spunea Patriche, conform Digi Sport.