La un an de când și-a pierdut tatăl, celebrul actor român a făcut un anunț emoționant: “Încă îmi vine să îl sun după meciuri! Datorită lui sunt dinamovist”

Un cunoscut dinamovist din zona artistică, actorul Alex Conovaru, a făcut dezvăluiri emoționante despre tatăl său. Ce face acesta, în continuare, la un an de când și-a pierdut această persoană dragă.
Adrian Baciu
24.02.2026 | 08:15
Actorul Alex Conovaru, dezvăluiri emoționante despre ultima zi cu tatăl său. Sursa foto: colaj Fanatik
Actorul Alexandru Conovaru (47 de ani), unul dintre cei mai înfocați suporteri ai echipei lui Zeljko Kopic, a fost extrem de emoționat în emisiunea ”FANATIK Dinamo”, în momentul în care a vorbit despre tatăl său, de asemenea fan dinamovist.

Actorul Alex Conovaru, dezvăluiri emoționante despre ultima zi cu tatăl său: ”Înainte să se ducă, am stat cu el. Am văzut ultimul derby”

Dinamo, una dintre cele mai titrate echipe din fotbalul românesc, are fani în toate sferele de activitate. În lumea artistică, foarte mulți cântăreți, actori de teatru sau de film țin cu alb-roșii. Actorul Alexandru Conovaru este una dintre vocile cele mai cunoscute din spațiul acesta care și-a arătat susținerea pentru tot ceea ce înseamnă Dinamo.

În emisiunea ”FANATIK Dinamo”, acesta a vorbit despre mai multe subiecte legate de club. La un moment dat, discuția sa cu moderatorul Cristi Coste a devenit una emoționantă. S-a întâmplat asta în momentul în care actorul și-a amintit de tatăl său, de asemenea fan al ”câinilor”.

”Pentru mine, taică-meu, care nu mai este de… se face un an în martie, e foarte ciudat… Eram pregătit să îl pierd pe tata, că se întâmplă, te gândești. Dar nu eram pregătit pentru chestia asta cu Dinamo, să îl pierd legat de Dinamo.

Pentru că mi-am dat seama că marea mea…, cele mai multe discuții în ultima vreme cu el erau legate de asta. Mergeam la meci, îl sunam înainte, vorbeam a doua zi despre meci, discutam de alea asta. Ultimul zi înainte să se ducă, am stat cu el, că nu mă așteptam, dar am rămas cu el acasă și am văzut ultimul meci Steaua (n.r. FCSB) – Dinamo pe care l-am văzut împreună. Ne-au bătut cu 2-1 (…)”, își amintește actorul.

Alex Conovaru: “Încă îmi vine să îl sun după meciuri! Datorită lui sunt dinamovist”

Deși și-a pierdut tatăl de un an, actorul mai spune, la ”FANATIK Dinamo”, că încă mai are reflexul de a-l suna după meciurile favoriților și de a povesti. Din păcate, la capătul celălalt nu mai este nimeni.

”E foarte ciudat că în continuare îmi vine să-l sun după meciuri. Mi-a rămas instinctul și tot timpul vreau să împărtășesc cu el chestia asta. Și de asta, dinamovistul care sunt eu și ce reprezint eu se datorează tatălui meu. Asta mai voiam să zic”, mai adaugă Alex Conovaru.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
