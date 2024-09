Sore trăiește o nouă poveste de dragoste, la un an de la divorț. Cum și-a găsit Sore echilibrul între carieră, viața personală și rolul de mamă?

La un an de la divorț, Sore are un nou iubit. Acesta s-a integrat perfect în viața ei și a fiicei sale

La un an după divorț, cântăreața Sore a găsit din nou fericirea în dragoste. Noul său partener, Andrei, s-a dovedit a fi alegerea perfectă nu doar pentru ea, ci și pentru fiica sa, Erin. După o perioadă de discreție, artista a decis să împărtășească cu publicul detalii despre noua sa relație.

Andrei, așa cum îl cheamă pe , a reușit să readucă zâmbetul pe chipul artistei. Deși nu face parte din lumea showbiz-ului, el s-a dovedit a fi pilonul de sprijin de care Sore avea nevoie. Cei doi sunt împreună de un an, iar Sore descrie relația lor ca fiind plină de armonie și echilibru.

Pentru Sore, fiica ei Erin este prioritatea numărul unu. De aceea, introducerea lui Andrei în viața lor a fost făcută cu multă grijă și atenție. Spre bucuria artistei, cei doi se înțeleg de minune.

Deși Andrei nu are copii proprii, Sore a remarcat că acesta are un instinct patern foarte dezvoltat. El s-a adaptat rapid la rolul de figură paternă pentru Erin și formează împreună o familie armonioasă.

„Absolut orice am trăit cu el este parte personală, niciodată nu am venit să-mi spăl rufele în public. Nici când sunt curate să le usuc, nici când sunt murdare să le spăl. Pot să spun că sunt fericită, că mi-am găsit echilibrul, liniștea, mă simt în familie. De aici încolo doar liniște și armonie îmi doresc.

I-am făcut cunoștință fiicei mele cu iubitul meu, se înțeleg foarte bine. Mi se pare minunat și sunt recunoscătoare și norocoasă că am parte de armonie și lejeritate, de fapt. Nu are copii, dar are un instinct patern dezvoltat. Vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor, vrem să luăm totul cu pași mici, dar siguri. Suntem de un an împreună”, a spus artista pentru

Cum funcționează relația dintre Sore și Andrei?

Deși noul partener al lui Sore nu activează în lumina reflectoarelor, artista spune că acest aspect nu este necesar pentru o relație reușită. De asemenea, ea a menționat că sunt un exemplu perfect de cuplu care funcționează în ciuda faptului că activează în același domeniu. Acest lucru i-a dat încredere că orice relație poate funcționa, indiferent de profesiile partenerilor.

„Iubitul meu nu este din domeniul public, are ocupația lui, dar și dacă ar fi fost, nu era problemă. Eu am în grădină un exemplu minunat, Smiley și cu Gina, fac parte din același domeniu și se înțeleg de minune”, a mai spus Sore, conform sursei menționate.

Vorbind despre fiica sa, Sore a dezvăluit că Erin moștenește talentul și pasiunile sale artistice. Micuța arată deja un interes deosebit pentru actorie, spre bucuria mamei sale. Cu toate acestea, ea a subliniat că va sprijini orice carieră va alege fiica sa în viitor.

„Fata mea este foarte vorbăreață, vorbește de nu se mai oprește, dar are cu cine semăna. O văd că își dorește mult în zona de actorie pentru că are talent mare în direcția asta. La fel ca orice părinte care își iubește copilul, o voi sprijini în absolut orice carieră își va alege. Nu am luat în calcul o carieră în modelling pentru ea, dar mi-ar plăcea să împărtășim arta actoriei. Deja ne jucăm, facem tot felul de sketch-uri. Îmi place că puștoaica are simțul umorului, înțelege nuanțele”, a mai declarat Sore.