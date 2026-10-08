La un pas de dezastru! Retrogradarea în Liga C exclude România din lupta pentru calificarea directă la Mondial

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România a pierdut primele patru meciuri din Liga Naţiunilor şi are şanse minime să evite meciul de baraj pentru retrogradarea în Liga C. „Tricolorii” s-au prezentat ruşinos în meciurile cu Suedia (1-2 şi 0-1), Bosnia şi Herţegovina (2-4) şi Polonia (0-6). Iar acest parcurs ar putea să ne coste scump pe viitor.

Dezastru în Liga Naţiunilor! România poate suferi pe termen lung

Deşi există multe voci în fotbalul românesc care nu pun preţ pe Liga Naţiunilor, . Spre deosebire de preliminariile pentru CM 2026, „tricolorii” au rămas şi fără plasa de siguranţă, barajul asigurat din Liga Naţiunilor.

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În luna noiembrie, „tricolorii” joacă ultimele două meciuri din Liga Naţiunilor: pe 14 noiembrie cu Polonia, acasă, şi pe 17 noiembrie la Zenica, cu Bosnia şi Herţegovina. Avem de recuperat patru puncte pentru a egala Polonia, care are un avantaj covârşitor în meciul direct: 6-0. Astfel, România riscă retrogradarea în Liga C.

Se schimbă preliminariile pentru Mondial! România ar putea fi exclusă din lupta pentru calificarea directă

Consecinţele ar putea fi dezastruoase şi pe termen mai lung în cazul retrogradării. Marele vis şi obiectiv al naţionalei României este revenirea la un Campionat Mondial, acolo unde nu am mai fost din 1998. Următoarea ediţie va avea loc în 2030 în Spania, Portugalia şi Maroc, cu trei meciuri care sărbătoresc „centenarul” competiţiei în Argentina, Uruguay şi Paraguay.

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UEFA va schimba preliminariile pentru Mondiale. În locul preliminariilor clasice, cu grupe de cinci sau şase echipe, forul european a inventat o combinaţie între formatul din Champions League şi Liga Naţiunilor. Adică, vor fi două categorii de preliminarii, iar echipele importante nu vor juca împotriva unor adversari modeşti, pentru a evita diferenţele uriaşe.

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Astfel, primele 36 de echipe naţionale din Europa, pe baza clasamentului din Liga Naţiunilor 2028-2029 vor fi în preliminariile principale (Liga 1). Restul de 18 echipe europene vor fi în preliminariile secundare (Liga 2). Cele 36 de echipe din Liga 1 vor fi împărţite în trei grupe a câte 12 şi vor avea câte şase meciuri împotriva a şase adversari diferiţi, fiind în fiecare grupă un clasament în 12, asemănător celui din cupele europene. Cele mai bune formaţii din cele trei grupe vor obţine calificarea la Mondiale şi celelalte locuri vor fi stabilite după baraje.

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Cele 18 formaţii din Liga 2 vor fi împărţite în trei grupe a câte şase echipe. Şi aici se vor disputa un total de şase meciuri în preliminarii. Atenţie, cel mai bine clasate echipe din Liga 2 nu vor merge la Mondiale, ci doar la baraj, împreună cu echipele rămase în Liga 1. UEFA urmează să stabilească exact toată procedura în următoarele luni.

Totul sau nimic în barajul pentru Liga C! Cu cine poate juca România

Dacă va retrograda în Liga C, România nu va prinde cele 36 de locuri pentru preliminariile principale (Liga 1). Clasamentul se face pe baza rezultatelor din următoarea Ligă a Naţiunilor, acolo . Astfel, numărul echipelor va creşte la 18 din Liga A şi 18 în Liga B, cele care vor participa în preliminariile principale. Echipele din Liga C vor fi în preliminariile secundare.

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Iar dacă România retrogradează va juca automat în Liga 2. Indiferent de rezultatele obţinute, maximumul posibil va fi un loc de baraj. Cum ajungem în Liga C? Echipa lui Hagi are şanse minime să evite ultimul loc al grupei. Din fericire, asta nu înseamnă retrogradare directă, odată cu mărirea numărului de echipe din fiecare ligă şi eliminarea Ligii D.

Astfel, „tricolorii” mai au o şansă să evite „glonţul”. Dacă încheie ultima, România va juca baraj cu echipele de pe locul 2 din Liga C. În acest moment, posibilii adversari ai „tricolorilor” sunt: Belarus, Cipru, Insulele Feroe şi Estonia. Meciurile vor avea loc pe 25-27 martie 2027 (turul) şi 28-30 martie 2027 (returul).

Chiar dacă va încheia pe ultimul loc în Liga Naţiunilor, pentru România este crucial să câştige barajul. Un eventual eşec ne trimite în preliminariile secundare pentru Mondial, acolo unde maximumul posibil este un loc de baraj.