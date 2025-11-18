La un pas de istorie! Naționala care poate ajunge la Cupa Mondială 2026, deși nu are jucători născuți pe teritoriul țării

ADVERTISEMENT

Curaçao, împreună cu Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius și Sint Maarten, au format ceea ce, din punct de vedere geopolitic, era cunoscut sub numele de Antilele Olandeze între 1954 și 2010. Cu toate acestea, în ultimii 15 ani, a fost o țară autonomă… aparținând Regatului Țărilor de Jos. Pentru a oferi doar un exemplu, toți cetățenii din Curaçao au pașaport olandez și se bucură de aceleași drepturi ca și locuitorii Uniunii Europene.

Ce record ar stabili Curacao dacă va ajunge la Cupa Mondială 2026

Un set unic de circumstanțe, alimentate de amintiri din trecut, ar putea duce la un eveniment fără precedent în istoria fotbalului: Curacao s-ar putea califica la fără niciun fotbalist născut pe teritoriul său.

Cei 24 de jucători convocați de Dick Advocaat, care a fost selecționerul Olandei în trei etape diferite (1992-94, 2002-04 și 2017), s-au născut în Regatul Țărilor de Jos, dar pe pământ european: Amsterdam, Groningen, Emmen, Harlem, Rotterdam…

“Sunt mulți jucători care au visat să joace pentru Olanda. Unii au deja 23, 24 sau 25 de ani și nu se mai gândesc la echipa națională. Ar trebui să le oferim o șansă”, a spus Advocaat, referindu-se la Riechedly Bazoer și Justin Kluivert, la prezentarea sa oficială.

În lista inițială – unde a fost inclus și Jurgen Locadia – exista într-adevăr un jucător născut în Curacao, Tahith Chong (Willemstad, 1999), dar mijlocașul lui Sheffield United nu era “suficient de în formă” și, în cele din urmă, a rămas în Anglia.

Originea jucătorilor convocați de Curacao

Camera Eloy (Nijmegen, Țările de Jos)

Tyrick Bodak (Almere, Țările de Jos)

Trevor Doornbusch (Haarlem, Țările de Jos)

Shurandy Sambo (Geldrop, Țările de Jos)

Roshon van Eijma (Tilburg, Țările de Jos)

Sherel Floranus (Rotterdam, Țările de Jos)

Armando Obispo (Boxtel, Țările de Jos)

Joshua Brenet (Kerkrade, Țările de Jos)

Deveron Fonville (Nieuwegein, Țările de Jos)

Juriën Gaari (Kerkrade, Țările de Jos)

Godfried Roemeratoe (Oost-Souburg, Țările de Jos)

Juninho Bacuna (Groningen, Țările de Jos)

Livano Comenencia (Breda, Țările de Jos)

Leandro Bacuna (Groningen, Țările de Jos)

Ar’jany Martha (Rotterdam, Țările de Jos)

Tyrese Noslin (Amsterdam, Țările de Jos)

Kevin Felida (Spijkenisse, Țările de Jos)

Gervane Kastaner (Rotterdam, Țările de Jos)

Jeremy Antonisse (Rosmalen, Țările de Jos)

Sontje Hansen (Hoorn, Țările de Jos)

Kenji Gorré (Spijkenisse, Țările de Jos)

Jürgen Locadia (Emmen, Țările de Jos)

Jearl Margaritha (Groningen, Țările de Jos)

Jordi Paulina (Odijk, Țările de Jos)

“Timp de un an și jumătate, am fost sub multă presiune în ceea ce privește unii jucători care încă mai credeau că pot purta tricoul «Oranje», dar, din fericire, au ales Curacao”, insistă Advocaat.

„Sunt mândru. Am multă familie în Curaçao, iar calificarea la Cupa Mondială este o experiență imensă. Nu se poate compara cu a juca pentru echipele naționale de tineret. Sunt foarte entuziasmat de ceea ce urmează„, spune Armando Obispo (PSV), unul dintre ultimii jucători care s-au alăturat “Valului Albastru”.

Ce rezultat îi trebuie lui Curacao pentru a intra în istorie

Victoria clară în fața Bermudelor (7-0) îi permite lui Curacao (11 puncte) să intre în ultima etapă a preliminariilor Cupei Mondiale CONCACAF ca lider al Grupei B – Jamaica este pe locul doi cu 10 puncte.

“Sosirea noastră a generat un oarecare scepticism. Nu a fost surprinzător. În trecut, a avut și alți antrenori care nu au avut prea mult succes (Kluivert, Hiddink, Bicentini…), așa că am putut înțelege poziția lor. Dar și-au dat seama că nu am venit în Curacao ca să ne bronzăm”, își amintește Cor Pot, asistentul lui Advocaat.

este la puțin peste 90 de minute distanță de a intra în istorie. Ar detrona Capul Verde (4.033 de kilometri pătrați) drept cea mai mică țară care participă la o Cupă Mondială – are 444 de kilometri pătrați – și Islanda (331.000 de locuitori) drept cea mai puțin populată: are doar 155.000 de cetățeni înregistrați.

Curacao va înfrunta Jamaica, iar o remiză este suficientă. Advocaat nu va fi, însă, pe bancă. “Este o decizie foarte dificilă să-i las pe băieți aici, dar familia este mai importantă decât fotbalul”, a spus “Micul Napoleon”, care îi lasă pe asistenții săi (Cor Pot și Dean Gorré) pe bancă: “Voi menține un contact strâns cu staff-ul tehnic și am încredere deplină în acest grup de jucători.”

𝗢𝗻𝗲 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝘁𝗼 𝗴𝗼… — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK)



Chiar și Ronald Koeman, selecționerul Țărilor de Jos, și-a exprimat sprijinul pentru Advocaat: “E păcat că Dick trebuie să plece din motive familiale. Nu știu despre ce este vorba, sper că nu sunt grave”.

Totuși, fie că se califică sau nu la Cupa Mondială, Advocaat și staff-ul său pot fi siguri: și-au câștigat deja un loc în inimile fanilor fotbalului din Curacao.