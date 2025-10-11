La un pas de tragedie! Avionul unei echipe naționale, defecțiune în zbor după meciul din preliminariile World Cup 2026!

Grupele de calificări la Cupa Mondială de anul viitor trec print-un echilibru rar întâlnit. După victoria cu Lesotho din preliminarii, Nigeria a fost nevoită să aterizeze de urgență.

Naționala Nigeriei, aterizare de urgență după o defecțiune la geamul avionului

Echipa națională de fotbal a Nigeriei a fost nevoită să efectueze o aterizare de urgență înaintea unui meci decisiv de calificare la Cupa Mondială, din cauza unui parbriz crăpat. „Vulturii Super” urmează să joace marți, la Uyo, împotriva lui Benin, într-un meci extrem de important pentru calificare.

Însă, drumul de întoarcere al echipei naționale a fost întrerupt de o defecțiune a avionului, survenită după victoria cu 2-1 în fața Lesotho, care a impus o aterizare de urgență. Potrivit Federației Nigeriene de Fotbal (NFF), la aproximativ 25 de minute după decolarea din Luanda, Angola – unde aeronava făcuse o oprire pentru realimentare – s-a auzit un zgomot puternic, cauzat de o fisură apărută în parbriz.

Pilotul aeronavei charter ValueJet a fost nevoit să activeze procedurile de urgență și să redirecționeze avionul către aeroport. Toate persoanele aflate la bord – inclusiv jucători, oficiali și reprezentanți guvernamentali – au fost evacuate în siguranță după aterizare.

Totul a pornit de la o defecțiune a unui geam al aeronavei. Printre lotul Nigeriei se enumeră patru vedete din Premier League, iar aici îi enumerăm pe Calvin Bassey, Alex Iwobi, Frank Onyeka și Samuel Chukwueze, alături de superstarurile Victor Osimhen și Ademola Lookman.

Ce a declarat Federația după acest incident

Planurile pentru trimiterea unei alte aeronave din Lagos, care să preia delegația din Luanda, au fost deja puse în aplicare. Federația Nigeriană de fotbal a explicat situația.

„Compania aeriană ValueJet și autoritățile relevante ale Guvernului Federal al Nigeriei, inclusiv onorabilul ministru al aviației, onorabilul ministru de externe și șeful de cabinet al președintelui, lucrează asiduu pentru a obține permisele necesare de survol și aterizare, astfel încât o altă aeronavă să poată decola din Lagos, să preia delegația din Luanda și să o transporte la Uyo”, s-a arătat în comunicatul emis de NFF.

Kiki, fundașul de la FCSB, față în față cu o calificare istorică

. , fundaș lateral de la FCSB intrat în dizgrația lui Gigi Becali.

că este important ca jucătorul de la FCSB să se califice la Mondial: „La Benin joacă David Enagnon Kiki. Ce este important că în fotbalul românesc mai este un jucător, Roche de la Petrolul, care ar fi și el salvare. Acum nici nu știu cu cine să țin (n.r. râde). Kiki este francez de cetățenie benineză.

(n.r. La cât s-ar ridica suma respectivă oferită de FIFA) Unii spun 600.000, o să mă interesez. (n.r. Despre faptul că Gigi Becali a spus recent că vrea să scape de Kiki) Noi nu avem cum să scăpăm de un jucător care e sub contract (n.r. râde). Vom vedea, vom vedea, important e că una dintre ele va fi”.