La un pas de tragedie în Franța! Meciul din preliminariile Euro 2027, anulat după un grav accident de circulație

O nouă tragedie petrecută în fotbalul internațional. Ce s-a întâmplat cu echipa națională de tineret a Luxemburgului și de ce a fost anulat meciul contra Franței U21.
Mihai Dragomir
05.09.2025 | 22:34
La un pas de tragedie in Franta Meciul din preliminariile Euro 2027 anulat dupa un grav accident de circulatie
La un pas de tragedie în Franța. Naționala U21 a Luxemburgului, implicată într-un accident. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Tragedia a lovit de această dată în Franța. După accidentele de mașină care au dus la moartea lui Diogo Jota, dar și la cea a lui Marcos Olmedo, viețile celor din echipa națională de tineret a Luxemburgului au fost puse în pericol. Ce s-a întâmplat înaintea meciului din preliminariile Euro 2027.

Accident grav de circulație cu echipa națională de tineret a Luxemburgului implicată

Orașul Lorient urma să găzduiască meciul Franța U21 – Luxemburg U21 din cadrul preliminariilor pentru Euro 2007. Partida a fost anulată după ce echipa oaspete a fost implicată joi seară într-un accident rutier în timp ce călătorea către destinație.

Episodul nefericit s-a soldat cu 5 jucători ajunși la spital, informație comunicată de federațiile de fotbal ale ambelor țări. Fotbaliștii vătămați au primit îngrijiri medicale și au fost externați ulterior. Soarta meciului a fost decisă, în mod comun, de ambele părți: partida a fost anulată (va fi jucat abia pe 3 octombrie 2026).

„Le arătăm tot sprijinul și sperăm la o recuperare rapidă a membrilor delegației luxemburgheze, care au fost răniți și șocați, precum și șoferului autobuzului”, a declarat Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal.

Cum s-a petrecut accidentul de circulație în care a fost implicată echipa națională de tineret a Luxemburgului

Locul exact în care s-a produs accidentul a fost chiar între Lorient și Pontivy, în regiunea vestică a Franței. Autocarul a intrat într-un șanț după ce șoferului i s-a făcut rău la volan. În vârstă de 53 de ani, șoferul se află la prima ispravă de acest gen.

„Șoferul autobuzului, în vârstă de 53 de ani, lucrează de nouă ani în această funcție și nu are antecedente de accidente rutiere. Cele mai recente teste medicale ale sale erau în regulă””, a declarat compania de care aparține autocarul avariat.

