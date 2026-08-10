La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital

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O tragedie aproape că s-a petrecut duminică seară pe stadionul „Ion Oblemenco” la meciul Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1, disputat în cadrul etapei cu numărul 4 din SuperLiga. Un fan aflat la Peluza Nord a căzut în gol de la 6 metri și s-a izbit astfel violent de zona de beton din fața gardului care delimitează tribuna de teren.

La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco! Un fan a căzut în gol de la 6 metri pe beton

Bărbatul în vârstă de 41 de ani, originar din Craiova, a fost dus în regim de urgență cu ambulanța la Spitalul Nr. 1 din acest oraș. Din informațiile obținute de FANATIK, s-a stabilit că el a suferit un politraumatism prin precipitare, adică rezultat în urma căderii în gol. I-au fost acordate, în mod evident, îngrijiri medicale de urgență și a fost internat la secția de neurochirurgie din spitalul respectiv. Din fericire, starea lui a fost stabilizată ulterior, iar în prezent este conștient, deci în afara oricărui pericol major. Despre incident a scris și .

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a apreciat că În schimb, omul de afaceri le-a oferit și o consolare adversarilor săi din SuperLiga în acest context, spunând că este sigur că aceștia vor obține o sumă importantă în acest sezon ca urmare a parcursului lor din cupele europene:

„O să câștige oamenii banii ăia (n.r. băgați de Craiova). În Conference sigur vor intra, 7-8 milioane vor lua. Poate să ia până în 10 dacă merg mai departe. Fiind și cheltuieli, dar 7-8 milioane le scoți. Problema e că dacă stai în fotbal, și mai ales când ești FCSB, nu poți să stai ca peștele pe uscat. Să mă distrez așa nu e problemă. Sau chiar Craiova, că e brand. Dacă te-ai băgat în treaba asta… Fotbalul ăsta știi câți oameni a distrus sau chiar a omorât? Walter și Turcu. Ce i-a omorât pe ei? Au pierdut bani oamenii.

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Băi, asemenea ocazii, lasă-mă în pace. Câte ocazii au avut, din doi metri, din trei. Ce s-a întâmplat aseară cu Craiova, exact ca noi cu Auda. Nu luați scorul, luați posesia, 82%. I-a distrus. Nu că mincinos, i-a distrus. Dacă n-ai competitori, cu cine să te bați, nu ai cum să fii puternic. Îmi pare bine, altfel cu cine să te bați? Nu are farmec dacă nu ai o ambiție, un război”.