“La vară te așteaptă Gigi Becali și Mirel Rădoi la FCSB!”. Denis Drăguș, reacție instinctivă

Ce spune Denis Drăguș despre un posibil transfer la FCSB din vară și ce relație are atacantul cu Mirel Rădoi, fostul selecționer al echipei naționale, care acum o pregătește pe campioana Superligii.
Alex Bodnariu
27.03.2026 | 06:15
Marea absență din lotul României pentru meciul crucial cu Turcia, din barajul pentru Campionatul Mondial, este, fără doar și poate, Denis Drăguș (26 de ani). Atacantul român este suspendat după cartonașul roșu încasat în duelul din preliminarii cu Bosnia. Vârful a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a spus câteva cuvinte despre viitorul său. A început să râdă când a fost întrebat dacă se așteaptă la un telefon din partea celor de la FCSB.

Denis Drăguș ratează meciurile României la barajul pentru Cupa Mondială!

În ultimii ani, Denis Drăguș a fost atacantul de bază al echipei naționale. Vârful a fost folosit fie în centrul ofensivei, fie în banda stângă, de mai toți selecționerii care au stat pe banca primei reprezentative, fie ei Mirel Rădoi, Edi Iordănescu sau Mircea Lucescu. Acesta ratează însă barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.

În penultimul meci din preliminarii, Denis Drăguș a văzut cartonașul roșu după o intrare periculoasă, cu piciorul ridicat asupra unui adversar. Suspendarea a fost una de două etape. Inițial s-a pus problema convocării pentru o eventuală finală cu Slovacia sau Kosovo, însă între timp vârful a suferit o accidentare, iar speranțele s-au năruit.

Acum, Denis Drăguș le ține pumnii colegilor săi de la națională în duelul pe care România îl va da cu Turcia, în semifinala barajului. Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, l-a întrebat în direct pe fotbalist dacă se pune problema ca în vară să ajungă la FCSB, întrucât antrenor este Mirel Rădoi, un tehnician pe care îl cunoaște foarte bine, iar Drăguș a început să râdă.

„Abia aștept să revin după accidentarea asta. (n.r. Te așteaptă Gigi Becali și Rădoi la FCSB la vară). Ne pregătim de Mondial până atunci (n.r. râde). (N.r. Mirel Rădoi te place, din câte știu, nu?). Eu așa știu. Am lucrat cu dumnealui și la tineret, și la naționala mare. E un antrenor pe care îl apreciez foarte mult. Mă bucur dacă mă apreciază, a declarat Denis Drăguș, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
