La vremuri noi, tot noi! Cine a câștigat primele alegeri “libere” de la FRF după 1989: “Era un tip capabil!”. Mircea Sandu a ieșit la rampă

Andrei Vochin a povestit la ”Oldies but Goldies” cum au decurs primele alegeri de la FRF după Revoluția din 1989 și ce funcție a primit Mircea Sandu, viitorul președintele al federației.

Cum s-au desfășurat primele alegeri la FRF de după 1989

Consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu a amintit faptul că la scurt timp după ce România a scăpat de comunism s-au organizat alegeri ”libere” la FRF, iar președinte a fost ales tot Mircea Pascu, cel care ocupase postul și înainte de Revoluție.

”Imediat după Revoluție s-a spus: ‘Trebuie dat jos președintele Federației’, care la acea vreme era Mircea Pascu. Practic, FRF este condusă timp de o lună și jumătate de un interimar, Andrei Rădulescu, perioadă în care se organizează alegeri.

În februarie s-au organizat alegeri și a ieșit tot Pascu. Viitorul coleg al meu de la redacția ziarului Sportul Românesc, regretatul Mișu Ionescu, fusese portar la Petrolul, om de federație, a scris cărți cu tematică sportivă, a fost unul dintre principalii contracandidați ai lui Mircea Pascu.

Au mai fost, de asemenea, Ion Motroc și Angelo Niculescu, cel care fusese antrenorul echipei naționale la Mondialul din 1970. Într-o ședință prezidată de Cornel Dinu, care era vicepreședinte, câștigă alegerile Mircea Pascu. Conform zicalei: ‘La vremuri noi, tot noi’, dar e un vot democratic”, a declarat Vochin, la .

Mircea Sandu, rol important încă de la alegerile din 1990

Andrei Vochin a precizat că a fost votat cu o majoritate covârșitoare pentru funcția de secretar general al Federației Române de Fotbal și se anunța încă de la acea vreme un personaj important pentru fotbalul românesc.

”S-a vorbit bine despre el (n.r. – Mircea Pascu), a fost unul dintre cei care au contribuit la ceea ce a însemnat Corvinul Hunedoara în fotbalul românesc. Nu jucase fotbal, nu avea nicio treabă cu fotbalul, dar a fost ales.

Interesant este că s-au făcut alegeri și pentru secretarii generali, iar primii doi în opțiunile electoratului au fost Mircea Sandu și Cristian Bivolaru. Din vreo 160 de membri care veniseră la Adunare, cam 150 l-au ales pe Mircea Sandu. Practic, secretar general plin era Mircea Sandu, iar secretar general adjunct era Cristian Bivolaru.

Interesant este faptul că ei doi erau singurii salariați a federației, președintele nu era la acea vreme. (n.r. – ”Nașu’” era o forță încă de atunci) Începuse să fie, el l-a ‘curățat’ pe Mircea Pascu, cum se spune”, a afirmat el, la ”Oldies but Goldies”.

Hagi și Lăcătuș, dați exemplu de noua Comisie de Disciplină

Vochin a mai povestit că imediat după alegeri a fost înființată și Comisia de Disciplină, iar aceasta a dictat o serie de sancțiuni extrem de dure după o bătaie pe teren între jucători la o partidă FC Olt – Steaua, desfășurată în ultima etapă din 1989.

”După alegeri, pe fond de emoție, încep fel de fel de chestii. De exemplu, prima Comisie de Disciplină. La sfârșitul anului 1989, în ultima etapă, avusese loc un meci la Scornicești între FC Olt și Steaua. A bătut Steaua cu 1-0, a dat gol Hagi, dar se pare că acolo a fost un soi de blat.

Unii au vrut să facă, alții n-au vrut să facă, erau și niște tensiuni între echipa lui Ceaușescu cu cei rămași la Scornicești și echipa lui Ceaușescu de aici, Steaua. Cert e că a ieșit o bătaie pe teren…, dar în ziare nu s-a scris nimic.

În prima Comisie de Disciplină au zis: ‘Hai să vă arătăm noi cum se face’. I-au chemat pe ăștia de se bătuseră acolo: Hagi, Mihali care juca atunci la FC Olt, Lăcătuș, Ungureanu. I-a chemat la Comisia de Disciplină, ceea ce nu se întâmpla înainte de 1989.

Le-a dat trei etape lui Lăcătuș și Mihali, două etape lui Hagi, o etapă lui Ungureanu și arbitrul Alexandru Mustățea, care nu a putut să-i țină în frâu, a fost trimis să fie analizat dur de CCA. Înțeleg că la Comisie au fost spășiți, și-au pus cenușă în cap și au zis că nu se mai întâmplă. O schimbare de atitudine”, a spus Andrei Vochin, la ”Oldies but Goldies”.