Lăcrămioara Perijoc, învinsă la puncte la Jocurile Olimpice. Acuze pentru adversara ei: „A făcut tot felul de măgării”

Românca a participat la proba de box, categoria 54 kg feminin, și a fost învinsă la puncte de Enkhjargal Munguntsetseg (Mongolia), cu scorul de 1-2.

Lăcrămioara Perijoc, învinsă în optimi la Paris. „Arbitrii văd cum văd ei”

Lăcrămioara a avut un meci solid, luând de multe ori inițiativa, însă, pe finalul întâlnirii, a fost pusă la pământ de sportiva din Mongolia. După meci, românca s-a declarat încântată că a avut șansa de a evolua la Jocurile Olimpice, dar a criticat și maniera de arbitraj, care, după părerea ei, a fost una discutabilă.

ADVERTISEMENT

Perijoc a afirmat că adversara ei a recurs la mai multe gesturi nesportive pentru a o scoate din joc, iar arbitrii au trecut cu vederea aceste aspecte și i-au acordat victoria mongolezei. De asemenea, ea a menționat că și-ar fi dorit să rămână mai mult timp în competiție.

„Nu știu ce n-a mers, n-a fost să fie victoria mea. Sunt fericită că am debutat la Jocurile Olimpice, că mi-am reprezentat țara și că am făcut tot ce am putut să câștig, să aud numele țării mele în această competiție.

ADVERTISEMENT

Îmi pare rău, asta este! Sunt puțin supărată că aș fi vrut să ajung mai sus. Aveam încredere în puterile mele. Repriza a treia am zis că a fost a mea, am arătat mai mult box. Ea doar a tras și m-a dat pe jos, a făcut tot felul de măgării de-astea ca să mă scoată din joc.

Arbitrii văd cum văd ei. Poate nu am fost destul de bună pentru ei astăzi. Antrenorii știu cel mai bine cum stau lucrurile”, a declarat Lăcrămioara Perijoc la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Lăcrămioara Perijoc: „Am zis că mă las. Nu puteam să mă întrețin din box”

Ea a precizat că, încă de mică, visa să poată reprezenta România la Jocurile Olimpice, dar, până să realizeze acest lucru, s-a confruntat cu fel de fel de probleme.

„Am început boxul în perioada liceului, la vârsta de 17 ani. Pot spune că a venit în momentul potrivit, când am avut nevoia cea mai mare. Îmi doream foarte mult să fiu un sportiv de performanță și să fac performanță. Iar boxul a fost locul în care am putut să fac performanță și în care am putut să îmi îndeplinesc visele din copilărie.

ADVERTISEMENT

la vârsta de 10 ani, în 2004, mă uitam la Jocurile Olimpice de la Atena și atunci mi-am spus că asta îmi doresc de la viața mea, să ajung acolo, să fiu sportivă de performanță. Când am venit la București, antrenamentele erau mult mai grele. Dar pe mine mă stimula acest lucru. De fiecare dată când e ceva nou și e greu, te ridică din zona de confort și te face mai bun.

La finalul anului 2013, la câțiva ani după ce m-am apucat. Am zis că mă las, dar nu pentru că era greu, din cauza faptului că nu puteam să mă întrețin din box. Toți avem nevoie… După ce ești adolescent, ai vrea să ai și tu niște bani, nu să ceri mereu de la mama și de la tata”, a explicat Lăcrămioara Perijoc, în exclusivitate pentru FANATIK.