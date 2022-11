Lacrimi de aur! Constantina Diță, emoții la superlativ în fața portretului omagiu

Născută în Turburea, județul Gorj, Constantina Diță (născută Tomescu), și-a început drumul către aurul olimpic la maraton, obținut la Beijing, 56 de km mai spre nord, la Tg. Jiu. Autoritățile din urbea care i-a fost gazdă a primelor antrenamente au decis să o omagieze, în vară, cu prilejul Festivalului Strad`Art, inaugurând, în centrul orașului, o pictură murală ce înfățișează o imagine a ei după Olimpiada de la Beijing. Astăzi, , și vizibil emoționată, nu și-a putut stăpâni lacrimile.

”Se așteptau să câștige una de-a lor. Dar a câștigat o româncă”, rememorează, Constantina Diță, triumful de la Beijing

Maratonul reprezintă mai mult decât o probă atletică. Este un simbol al Jocurilor Olimpice. Iar un triumf în această probă, evident, cântărește enorm. Nu doar pentru un sportiv, ci și pentru nația care l-a dat.

Lucruri valabile și-n cazul Constantinei Diță și al României. Mai mult, aurul cucerit de ea, la Beijing 2008, este .

Povestea cursei, . Ca și emoțiile pe care le-a trăit în acea zi de aur. Unele replicate astăzi, în centrul orașului Tg.Jiu. Atunci când a văzut, în premieră, pictura murală care i-a fost dedicată.

O lucrare realizată la inițiativa primarului Marcel Romanescu și organizatorului Strad`Art, Adrian Oniga, cu prilejul evenimentului derulat în această vară .

”Bineînțeles că aveau și chinezii sportive în cursă. Și se așteptau să câștige una de-a lor. Dar a câștigat o româncă. Și mă bucur că am fost eu aceea care a luat aurul.

Și-acum, să văd această imagine în centrul orașului. Orașul care m-a descoperit ca sportivă. Am făcut 15 ani atletism pe stadionul nostru municipal, pe Dealu Târgului, unde ne antrenam, și făceam câte 30 de kilometri.

Mă bucur că domnul primar și cu Adrian au avut această inițiativă, ca eu să fiu în centrul orașului, vis-a-vis de Primăria Municipiului.

Nu am putut să vin la Festivalul în care a fost inaugurată pictura, dar, cum am ajuns în România, am zis că primul lucru pe care-l voi face este să vin la Tg. Jiu pentru a privi, pe viu, această lucrare, care mă onorează”, a spus fosta atletă.