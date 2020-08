Lacrimi de leu vărsate lângă „Ion Oblemenco”! Cum a trăit unul dintre cei mai fanatici fani ai Universităţii Craiova finala cu CFR Cluj! Are o colecţie impresionantă de amintiri. Foto

La aproape o săptămână după jocul cu CFR Cluj, orașul Craiova încă mai resimte „bombardamentul” ardelenilor de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Știința a fost la doar 90 de minute de titlul de campioană, însă anii de așteptare se prelungesc pentru olteni. Se vor face 30 de când Bănia nu a mai văzut trofeul în vitrina echipei fanion.

După jocul dintre Craiova și CFR Cluj, s-au vărsat multe lacrimi lângă „vulcan”. FANATIK l-a remarcat pe Daniel Chimoiu, un colecționar de doar 18 ani care nu a prins marile performanțe ale „juveților” și care a plâns pe toată durata așteptării favoriților după meciul cu CFR.

Pierderea titlului l-a făcut să plângă lângă stadion. Are o colecție impresionantă de materiale cu Universitatea Craiova

Pasiunea pentru culorile alb-albastre ale Universității Craiova se transmit din tată în fiu. „Niciodată nu aș renunța la Universitatea Craiova. Dacă ești născut în Craiova, trebuie să ții cu Știința. Aceste lucruri mi-au fost spuse de bunici și de tatăl meu. Părinții mi-au înțeles pasiunea,” spune Daniel Chimoiu, un tânăr colecționar, membru al fan-clubului „Blue Lions”.

Camera lui Daniel este ca un adevărat muzeu. Fiecare colțișor reprezintă o porție de istorie a Științei. Fanioane, fulare, bilete, ziare sunt doar câteva dintre materialele proaspătului absolvent de liceu.

Sunt foarte multe piese rare, pe care nu le regăsim în prea multe exemplare: „Da, este foarte greu să poți să procuri materiale, cu o așa vechime. Doar bătrânii mai au astfel de lucruri și nu prea le dau, sunt amintirile lor. Necesită timp și bani o asemenea pasiune. Nimeni nu se gândea că fotbalul românesc va ajunge într-o astfel de situație. Meciuri cu Benfica..nu toată lumea ajunge să joace astfel de partide”, a adaugat Daniel Chimoiu.

Una dintre pisele de rezistență ale colecționarului o reprezintă ziarul, în original, de la primul titlu de campioană a Universității Craiova: „Din anul 1974 este acest ziar. Nu cred că mai există altul. Dacă l-ar avea cineva, sunt sigur că nu l-ar da pentru nimic în lume. Încerc să le țin numai în dosare, nu umblu la ele toată ziua, le fac poză dacă vreau să le arăt. Tot ce am este original. Am și de la titlul din 1980, nu-l am pe cel din 1990, dar poate o să-l găsesc.”

Nu am putut să nu-l întrebăm pe Daniel despre meciul pierdut cu CFR Cluj: „Asta ne-a fost soarta anul acesta. Nu știu dacă o să mai avem o astfel de ocazie, sper ca jucătorii să ne aducă bucuria cea mare la anul. S-a văzut experiența lui Dan Nistor le meci. Echipa nu prea are experiență și se vede acest lucru. Va fi greu în Europa League. Sunt adversare puternici, echipe ca Tottenham sau AC Milan. Trebuie să să se facă investiții”, a mai declarat Daniel Chimoiu în exclusivitate pentru FANATIK.

Sacrificiile făcute de Daniel pentru colecția sa cu Știința

În fiecare an, familia colecționarului are abonamentele jocurile de acasă ale Universității Craiova, însă are și bilete de la fiecare meci, chiar și tichete de acces de la duelurile din anii de glorie ai „Craiovei-Maxima”: „„Le iau de la suporteri, de la diferite persoane. Uneori, le adun și de pe jos, asta e, mă spăl acasă pe mâini, trebuie să fac și sacrificii pentru o asemenea colecție.”

Bineînțeles, materialele nu ar fi complete dacă nu ar avea semnăturile ale fotbaliștilor de legendă. Astfel, majoritatea componenților Universității de-ai lungul istoriei și-au trecut numele pe diferite obiecte. Fanionul de aniversare al Științei, din anul 1988, pare să fie cel mai complet din acest punct de vedere:

„Acesta este cel mai important, este și foarte rar și are semnături din partea jucătorilor din perioada anilor ’80. Jucătorul meu preferat din această echipă este Rodion Cămătaru și sunt mândru că am putut să-l întâlnesc. El reprezintă o legendă a fotbalului din Bănie.”

La doar 18 ani, Daniel este un fin cunoscător al istoriei fotbalului craiovean. Cea mai importantă performanță trăită de către el este Cupa României cucerită de către Universitatea Craiova în anul 2018, cu Devis Mangia ca antrenor. Noi am trece și acest locul 2 ca o performanță notabilă, deoarece Bănia nu a mai avut o echipă pe poziția secundă de 25 de ani.

„Jucătorul meu preferat este Alexandru Mateiu. De altfel, cadoul meu de 18 ani a fost un tricou semnat de toți jucătorii Universității, inclusiv de Victor Pițurcă, tehnicianul echipei de atunci. Mi-a fost adus chiar de Mateiu”, a mai adăugat Daniel Chimoiu.

Majoritatea pieselor au legătură cu istoria Craiovei, dar nu sunt singurele. Zărim bilete de la dueluri din prima ligă a Braziliei, dar și de la meciuri inter-țări.

Totuși, cel mai vechi material din colecția lui Daniel Chimoiu este o fotografie de grup cu jucătorii Universității din anul 1969, înainte de marile performanțe obținute de trupa craioveană.