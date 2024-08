Lacrimi, frustrare şi note schimbate “din pix”! Nadia Comăneci s-a dus la şefa arbitrelor. Cum am trăit de la Paris Bercy finala de la sol în care medaliile le-au fost interzise lui Bărbosu şi Voinea

Uriaşa sală din Paris Bercy a programat luni ultimele finale pe aparate din competiţia de gimnastică de la Jocurile Olimpice. Iar aveau speranţe la o medalie istorică.

Lacrimi, frustrare, note schimbate “din pix” şi o mare nedreptate! Contestaţia Sabrinei Voinea, respinsă

Au trecut 12 ani fără ca gimnastica românească să mai ia o medalie la Jocurile Olimpice. Iar şansele cele mai mari erau în finalele de la bârnă (Sabrina Voinea) şi sol (Sabrina Voinea şi Ana Bărbosu).

Doar că visele celor două tinere gimnaste le-au fost zdrobite într-un mod crunt. Ana Bărbosu şi Sabrina Voinea au avut o prestaţie excelentă la sol, ambele notate cu 13.700, dar aici a apărut prima controversă.

Toată lumea, inclusiv specialiştii din sală, au considerat că nota Sabrinei Voinea este prea mică. Imediat românca a făcut contestaţie, dar decizia a venit după câteva minute şi nota a rămas aceeaşi. Inclusiv o parte a spectatorilor au rămas surprinşi şi au început să huiduie.

Ana Bărbosu, coborâtă de pe locul 3 după contestaţia făcută de americani

Ana Bărbosu era în faţă datorită faptului că nota la execuţie a fost mai mare decât la Sabrina Voinea. România avea medalie provizorie, dar rămăsese de evoluat o americancă, Jordan Chiles.

Gimnasta de peste ocean şi-a făcut exerciţiul fără să fie unul strălucitor şi exista deja o stare de tensiune, lupta pentru medalia de bronz fiind foarte strânsă. Nota americancei: 13.666.

Ana Bărbosu a rămas pe locul 3 şi a început să se bucure alături de antrenori şi Sabrina Voinea. Gimnasta de 17 ani era în al nouălea cer după ce a aflat că va urca pe podium.

Jordan Chiles a primit o zecime în plus după contestaţie!

Jordan Chiles a contestat nota, doar că, spre deosebire de Sabrina Voinea, arbitri i-au dat o zecime în plus, cu ajutorul căreia a urcat pe locul 3. Iar în momentul în care podiumul era montat în Bercy Arena, Ana Bărbosu era scoasă de acolo. Din pix.

O zecime în plus acordată după contestaţii pentru Jordan Chiles care i-a dus nota la 17.766, cu 66 de sutimi mai mult decât Ana Bărbosu şi Sabrina Voinea.

Ana Bărbosu a plâns în hohote la ieşirea din arenă: “Cam multe se întâmplă.. Eu sunt dezamăgită de decizie”

Tinerele gimnaste au părăsit devastate Bercy Arena. , însă chiar şi aşa, şi-a găsit cuvintele, spunând că în inima ei i se pare o mare nedreptate:

“Când am văzut că sunt pe trei am simțit excelent și am spus ‘Wow, aduc România din nou pe podium la Olimpiadă, la gimnastică?’

După aceea a fost decizia arbitrelor să schimbe chestia asta.. Cam multe se întâmplă.. Eu sunt dezamăgită de decizie. În inima mea știu că am făcut tot ce am putut.. Știu că primul rezultat a fost..

Nu vreau să trec peste calculele arbitrelor, dar ce e în inima mea e în inima mea. Mi-aș fi dorit mai mult ca pe locul trei să fie România, decât tot America“, a spus Ana Bărbosu la final.

Sabrina Voinea spune că merita o notă mai mare: “S-au schimbat clasamentele de prea multe ori”

de nota primită la sol. Consideră că nu avea de ce să fie penalizată atâta timp cât nu a ieşit din covor şi liniile acrobatice i-au ieşit bine:

“Știu că nu am ieșit afară din covor, m-am îndreptat pe liniile acrobatice și mi-a ieșit destul de bine. Artistica mi-am făcut-o cât am putut de bine. Știam că merit o notă mult mai mare.. S-au schimbat clasamentele de prea multe ori”, a spus Voinea.

Nadia Comăneci s-a dus la şefa arbitrelor: “Eu n-am văzut. Dar au refăcut fotografia”

La finalul concursului, Nadia Comăneci a mers la şefa arbitrelor pentru a cere explicaţii pentru nota mai mică a Sabrinei Voinea şi i s-a motivat că gimnasta noastră a ieşit, milimetric, în afara covorului:

“Am vorbit cu arbitra şefă ca să înţeleg de ce i-au făcut această deducţie de 0,1 puncte Sabrinei Voinea. Au spus că au o fotografie cu o bucăţică mică a călcâiului ei, care a ieşit afară din linie.

Ceea ce eu n-am văzut. Dar au refăcut fotografia. Am înţeles că la valoare, la dificultate, la precedentul concurs a fost din dificultate 6,00, astăzi i-au dat din 5,9.

Vreau să spun că sunt foarte mândră de aceste fete care au concurat fabulos. Mă bucur enorm şi sper că aceşti copii vor continua şi vor motiva generaţia de astăzi”, a spus Nadia Comăneci la final.

O ultimă zi foarte tensionată în Bercy Arena, încheiată cu această controversă în care Ana Bărbosu s-a bucurat timp de un minut pentru medalia de bronz, iar apoi a părăsit arena în lacrimi.

Simone Biles a ratat! Recordul Ecaterinei Szabo rămâne în picioare

Avea să fie o zi de coşmar şi pentru Simone Biles. Americanca a obţinut trei medalii de aur la această ediţie a Jocurilor Olimpice şi voia să bată recordul Ecaterinei Szabo de la Los Angeles, care a luat patru medalii de aur şi un argint.

Doar că, Simone Biles a căzut de pe bârnă şi a terminat în afara podiumului, deşi era mare favorită. Apoi, în finala de la sol, a ieşit de două ori din covor şi, în ciuda unui exerciţiu mai dificil, a terminat pe doi, în spatele braziliencei Rebecca Andrade.

Sabrina Voinea a ratat şansa medaliei la paralele!

Un alt regret pentru Sabrina Voinea a fost finala de la bârnă. O finală în care sportivele au căzut pe capete, iar această presiune a afectat-o şi pe super campioana Simone Biles, care a ratat.

Din păcate, Sabrina Voinea nu a reuşit să îşi facă exerciţiul ei obişnuit şi a căzut de două ori de pe bârnă. Dacă ar fi făcut acelaşi exerciţiu ca în calificări, intra în lupta la medalii.

Aşa s-a încheiat ultima zi a competiţiilor de gimnastică de la Paris Bercy. Arena urmează să fie transformată peste noapte în teren de baschet, primele sferturi de finală de pe tabloul masculin fiind programate marţi.

18 ani are Ana Bărbosu

0,100 puncte a primit Jordan Chiles în plus după contestaţie