Lacrimi la America Express. Cătălin Scărlătescu, Larisa Iordache, Puya și ceilalți concurenți au făcut dezvăluiri dureroase

Dezvăluiri dureroase la America Express. Cătălin Scărlătescu, Larisa Iordache, Puya și ceilalți concurenți au trecut printr-un val de emoții în ultima ediție.

Lacrimi la America Express. Ce au făcut concurenții

au avut o probă grea, în care și-au amintit de persoane dragi lor care nu mai sunt pe acest pământ.

Cătălin Scărlătescu, Larisa Iordache, Puya și ceilalți concurenți au trebuit să facă un altar de comemorare pentru cei care nu mai sunt printre noi, persoane dragi lor, în stil mexican, folosindu-se de toate obiectele pe care le-au găsit pe parcursul probei.

Desigur că sarcina nu a fost deloc ușoară, iar vedetele au vărsat lacrimi amare atunci când și-au amintit de oamenii dragi lor care au murit.

Larisa Iordache a trebuit să facă un altar pentru Vedeta a început să plângă la vederea acestor imagini.

„Mama de fiecare dată mi-a arătat puterea care există în lumea asta într-o ființă umană. Era exemplul meu, stâlpul meu de sprijin”, a spus concurenta plângând.

Cătălin Scărlătescu a pierdut un prieten apropiat al său, regretatul chef Liviu Chiorpec, care a apărut de numeroase ori la Chefi la cuțite. Acesta a mărturisit că avea o prietenie specială.

„Este singurul suflet plecat dintre noi căruia eu nu-i simt lipsa pentru că mereu e cu noi. Am avut o prietenie foarte foarte diferită față de altele. A fost o chestie sudată”, a mărturisit el.

Lui Puya i-a murit fratele acum zece ani

Puya a primit imagini cu fratele său, mort acum zece ani. Artistul a povestit cu regret că a învățat o lecție dură atunci, pentru că nu a răspuns la telefon când a venit vestea că fratele său a murit.

„Fratele meu a murit acum vreo 10 ani, mult prea devreme. Chiar în ziua când s-a întâmplat, m-a sunat și eu nu am putut să răspund la telefon că eram pe la concerte. Atunci am schimbat macazul foarte mult. Să încep să mă mulțumesc cu ce am nu să mă gândesc la ce aș mai putea avea în plus. Ce poți să faci e să te concentrezi pe cei care sunt lângă tine”, a spus Puya.

Melinda, soția lui, a primit o poză cu tatăl ei vitreg pe care l-a iubit enorm, Bie Adam și mama ei au fost impresionate până la lacrimi de o imagine cu bunicul tinerei, Jean și Dinu Gavril au avut de făcut un altar pentru bunica lor.

Andreea Antonescu a primit o imagine cu tatăl său decedat, iar lacrimile au început să curgă rapid.