Lacrimi pentru Rafael Nadal la Madrid. Spaniolul s-a despărțit definitiv de publicul care l-a susținut 21 de ani

Rafael Nadal și-a luat adio cu emoție de la publicul madrilen, pe terenul central Manolo Santana, la finalul meciului cu Jiri Lehecka, locul 31 mondial, care l-a eliminat.

A câștigat turneul de la Madrid de cinci ori

Nadal s-a luptat eroic, dar a cedat în fața mult mai tânărului jucător ceh, cu 5-7, 4-6, ratând astfel posibilitatea de a urca în sferturile de finală, unde ar fi dat peste rusul Danil Medvedev.

Cehul de 22 de ani i-a pus mari probleme lui Rafa, servind impecabil și returnând precis, astfel că Nadal a trebuit să se recunoască învins după două ore și trei minute de joc.

În semn de omagiu pentru marele tenismen spaniol, organizatorii au atârnat de acoperiș cinci pânze cu fotografii ale celor cinci titluri câștigate de tenisman la turneul ATP Masters 1000 de la Madrid, în 2005, 2010, 2013, 2014 și ultima dată în 2017.

Pe coloana sonoră a filmului Gladiator, filmul său preferat, Nadal a fost emoționat de un videoclip cu meciurile sale din capitala Spaniei. Lacrimile i-au scăpat lui, familiei sale și chiar lui Cholo Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, prezent în tribunele arenei. “A fost o glumă, anul viitor mă voi întoarce”, a spus Nadal în glumă.

Vorbind serios, el s-a referit la situația din cariera sa. “Este o zi dificilă când vine, dar viața și corpul meu mi-au trimis semnale că este momentul potrivit”, a punctate el vorbind despre retragere și despre faptul că a jucat ultimul meci la Madrid. Deocamdată, Rafa pleacă de la Madrid, dar nu pleacă definitive din tenis, pentru că mai are turneul de la Roma,

“Nu pot decât să le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat la un moment dat în cariera mea. Este un cadou pe care mi l-ați făcut timp de 21 de ani. Madridul a fost mai important pentru mine decât un Grand Slam. Emoțiile de la Madrid vor rămâne cu mine pentru totdeauna. Am avut norocul de a fi putut să transform ceea ce a fost cândva un hobby într-o meserie și să o fac bine. Mă simt foarte norocos și nu pot cere mai mult”, a declarat pe teren.

Tot el a continuat: “Sper că am reușit să fiu un bun exemplu pentru noile generații. Asta este mai important decât titlurile. Sper că am generat emoții pozitive”

Salt de 305 locuri în clasamentul ATP

Referitor la ultimul său meci de la Madrid, Nadal vede jumătatea plină a paharului în această etapă: “Am făcut pași înainte din toate punctele de vedere și acum trebuie să consolidăm acest progres. Am venit aici cu îndoieli din toate punctele de vedere și plec cu mai puține îndoieli. Cea mai mare parte a primului set a fost cel mai bun prim set al meu de când am revenit în competiție. Este ziua în care am fost în cea mai bună poziție pe teren”

Cât privește planurile sale din viitorul apropiat, Rafa a fost clar: “Vreau să joc la Roma și să mă descurc bine acolo. Voi munci din greu pentru a face asta. Este unul dintre cele mai importante turnee din cariera mea, l-am câștigat de 10 ori”

Rafa Nadal a urcat 305 locuri în clasamentul ATP, urmând a fi de luni, pe locul 207 mondial. Campionul spaniol împlinește 38 de ani pe 3 iunie.