Lacrimi și amintiri de suflet legate de Constantin Eftimescu. Foștii colegi de la Dinamo, îndurerați de moartea sa: „Am pierdut un prieten, un coleg, un frate, un tată, un dinamovist!” Exclusiv

Foștii mari jucători ai lui Dinamo și-au adus aminte de cele mai frumoase momente petrecute alături de , alături de care s-au bătut de la egal la egal cu Liverpool, în semifinalele Cupei Campionilor Europeni.

Mulțescu, Augustin, Dragnea, Andone și Ion Marin, mărturii emoționate pentru FANATIK : „Amândoi am avut perioade mari de stres la Dinamo”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că se confruntă cu probleme de sănătate, iar ‘Nea Bigi’ a pierdut în cele din urmă lupta cu moartea, la doar trei zile după ce a împlinit 70 de ani. FANATIK îi cinstește memoria fostului jucător și oficial al lui Dinamo și a stat de vorbă cu foștii săi colegi, care au făcut declarație sfâșietoare.

„Ce să mai discutăm? Cuvintele nu-și mai au rostul în situația asta. Am pierdut un prieten, un coleg, un frate, un tată, un caracter deosebit din toate punctele de vedere. Toată ziua nu am fost om. Nu vreau să impresionez sau să….

Am avut cele mai frumoase momente din viața mea alături de el! Am fost împreună zi de zi din 1973 până în 1985. Antrenamente, petreceri, vacanțe, prieten de familie…. O durere extraordinar de mare. Din păcate l-am pierdut. Mergeam peste tot. La mare, la munte, la socrii soției, niște lucruri extraordinare în permanență. Vesel tot timpul, un om cum rar găsești, social, distractiv și extrem de serios când era vorba de muncă.

Am vorbit ultima oară înainte să îl interneze de urgență la spital. Deci înainte de prima operație la Elias și apoi la o zi a urmat a doua operație. Chiar am avut o discuție și zicea: Ce, credeați că scăpați de mine?! Apoi a fost acasă câteva zile și la o săptămână i-au venit analizele și l-au operat de urgență. Toți avem numai cuvinte de laudă la adresa lui. Eu nu mă joc cu cuvintele, vă dau cuvântul meu de onoare. Rar să mai existe astfel de oameni!

„Ce s-a întâmplat la Dinamo în ultimii doi-trei a avut un impact foarte mare asupra lui. El era fumător, dar în ultimii doi ani chiar a dublat țigările și nu prea avea voie, că a mai făcut niște analize și i-au interzis să mai fumeze. L-am pierdut pe fratele nostru exact când a retrogradat Dinamo. Mai bine nu apuca să vadă așa ceva. E dureros”, a declarat Ionel Augustin, în exclusivitate pentru FANATIK.

Gigi Mulțescu, devastat de dispariția prietenului său, Bigică: „Am fost împreună de la juniorat și apoi pentru tot restul vieții”

„Eu am fost foarte bun prieten cu el și e o durere mare. A făcut 70 de ani acum trei zile. Ca jucători am fost împreună de la juniorat și apoi pentru tot restul vieții. Eu cel puțin sunt foarte afectat. A continuat atâția ani în cadrul clubului și și-a făcut datoria până la capăt.

El m-a convins să revin ca antrenor la Dinamo. Chiar a spus în FANATIK că dacă venea Gigi mai devreme poate nu mai aveam probleme cu retrogradarea. Țineam foarte mult unul la altul. A fost un meci în care a făcut o greșeală mare și eu am marcat cu un șut de la distanță și mi-a mulțumit că într-un fel l-am scos. Am glumit, dar eram foarte uniți. Lui Bicigă nu avea nimeni ce să îi reproșeze.

Amândoi am avut perioade mari de stres la Dinamo. Ne-am consumat mult. El a mai avut și alte probleme de sănătate și s-au adunat toate. Ăsta este rezultatul, la fotbalul nu e ușor nici ca jucător, antrenor sau conducător. Personalitatea lui Bigi sau Efti a fost una extraordinară și a fost îndrăgit și de suporterii lui Dinamo”, a declarat și Gigi Mulțescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ion Marin, despre Constantin Eftimescu: „Vai de capul nostru! A rămas până în ultima clipă pe baricade”

„E tristețe mare! Vai de capul nostru. A rămas până în ultima clipă pe baricade, indiferent că a fost greu sau ușor. Să îți povestesc ceva de când jucam. El era în poartă, eu în fața lui, fundaș central. I-am dat un autogul de mai mare frumusețea!

Atunci se purta să se dea pasă la portar și avea voie să o prindă în brațe. Eu i-am pus-o așa frumos cu latul într-un colț și nu a mai putut să ajungă. Mi-a zâmbit și a zis: Mai bine nu puteai să o așezi? Nu puteam să ne supărăm că am crescut împreună. Nu eram supărăcioși ca ăștia de-acum. Nu am mai vorbit de câteva luni de zile.

Suporterii lui Dinamo ar trebui să și-l amintească ca jucător și în toate posturile în care a funcționat la Dinamo, acceptând orice poziție pentru a ajuta cât mai mult clubul. Un om excepțional. Vom merge împreună să îl conducem pe ultimul drum spre cimitir. Dumnezeu să-l odihnească! Ne pare foarte, foarte rău și e o pierdere imensă. A dispărut un om”, a declarat Ion Marin, în exclusivitate pentru FANATIK.

Marin Dragnea: „Problemele pe care le-a avut când a fost președintele clubului l-au afectat foarte mult!”

„Pfoai, nici nu vine să credem că s-a întâmplat așa ceva cu el! Un om și un coleg extraordinar. Un caracter deosebit. Toate problemele pe care le aveam la Dinamo le rezolvam prin el. Toate invitațiile, plecam la meciuri peste tot, ne invita și în Turcia, în Grecia, în Macedonia, prin țară la toate meciurile… Datorită lui făceam meciurile de old boys, el aranja totul. Era un băiat senzațional. Toți colegii știm că așa un om de mare caracter nu se va mai găsi!

Părerea mea că în ultima perioadă vorbeam la telefon și nu ne mai vedeam așa des. Problemele pe care le-a avut când a fost președintele clubului l-au afectat foarte mult! Nu trebuia să-l scoată pe el în față. Cred că stresul l-a mâncat mult, situația echipei și tot ce s-a întâmplat. I-a măcinat sănătatea și cred că asta a fost una din cauze.

Am vorbit ultima oară când era în spital la Elias, până să se ducă să se opereze. Am vorbit cu el și a zis că totul e bine, era mulțumit de tratamentul doctorilor. Apoi a ajuns acasă și am mai vorbit din nou. Rezolva tot. Un număr de telefon, orice. Imediat te ajuta. Sunt foarte multe aminitir împreună, dar nu cred că se pot spune. Rămân așa de suflet.

Constantin Eftimescu a organizat cel mai tare Revelion al dinamoviștilor la Săftica

Îmi aduc aminte că am făcut un revelion la Săftica cu toți cred că prin anul 2000: Custov, Iordache, Augustin. Am fost toți la invitația lui. Ăla a fost unul dintre cele mai frumoase Revelioane pe care le-am făcut, împreună cu familiile.

Suporterii lui Dinamo trebuie să știe că a fost un portar valoros, dar l-a avut pe post pe Moraru. Se pregătea și era foarte muncitor chiar dacă juca mai puțin. Când îi spunea Dinu sau Dumitru că îi vine rândul, era tot timpul pregătit. Nu se supăra și crea o atmosferă foarte bună la echipă. E o mare pierdere și decepție pentru noi. Nu am cuvinte”, a declarat Marin Dragnea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ioan Andone: „Un dinamovist înrăit, care și-a dat sufletul pentru Dinamo!”

„Dumnezeu să-l ierte! L-am avut și coleg un an de zile (1983-1984), apoi am lucrat când eram antrenor în toate perioadele. Un om extraordinar și un caracter foarte frumos. Un dinamovist înrăit, care și-a dat sufletul pentru Dinamo! Din păcate uite că oamenii buni se duc. Cred că a avut ghinion cu boala asta. Am discutat și cu alți colegi. Îmi pare rău că sunt în Spania și nu pot veni la înmormântare. Îi știu familia, soția, copiii și le transmit să fie tari. Am lucrat extraordinar cu el la Dinamo.

Am învățat foarte multe de la el chiar dacă titular era Moraru. A jucat și el meciuri importante. M-a învățat și pe mine și Mircea Rednic ce înseamnă Bucureștiul, cum e la Dinamo. Era un vestiar foarte greu la Dinamo. Era atunci nea Cornel Dinu antrenor secund, Custov, Augustin, Dragnea, Mulțescu, o grămadă de jucători… Adrian Nicolae, Babi Stănescu. Eram tânăr și mă învăța multe lucruri. Ai grijă cu asta și cu aia… uite acolo e bine să te duci să mămânci că sunt dinamoviști. Lucruri foarte frumoase.

Familia Dinamo a pierdut un om extraordinar care a muncit la greu pentru club. S-a implicat alături de PCH și DDB la salvarea lui Dinamo și a făcut tot ceea ce a depins de el, dar mai mult nu a putut să facă. O viață alături de Dinamo”, a declarat Ioan Andone, în exclusivitate pentru FANATIK.