Lacrimi și durere fără margini la priveghiul lui „Nea Gogu”. Cine a venit să își ia adio de la Constantin Covaciu

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Vineri, 31 iulie, fotbalul românesc a consemnat un eveniment extrem de trist: echipa secundă a lui Dinamo a avut un accident auto soldat cu moartea lui Constantin Covaciu, maseurul echipei. Familia, jucătorii, conducerea și foștii colegi s-au strâns luni, 3 august, la Cimitirul Reînvierea din Capitală pentru un ultim omagiu.

Prima echipă a lui Dinamo, în genunchi de durere la priveghiul lui Constantin Covaciu

Priveghiul , care și-a pierdut viața în , a transformat ziua de luni într-una de doliu profund pentru clubul din Ștefan cel Mare. Delegația oficială a primei echipe a ajuns la Cimitirul Reînvierea în jurul orei 18:00. Atmosfera a fost una extrem de apăsătoare. Oficialii și jucătorii „câinilor” au refuzat să facă orice fel de declarație, durerea fiind mult prea mare pentru a fi exprimată în cuvinte.

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Căpitanul Cătălin Cîrjan, care , și tânărul Andrei Mărginean au fost cei care au purtat coroana de flori din partea clubului. Alături de ei au venit președintele Andrei Nicolescu și antrenorul Nuno Campos.

La căpătâiul lui „Nea Gogu” au venit și juniorii de la Dinamo U17, sosiți toți împreună pentru a-i aduce un ultim omagiu omului care le-a alinat atâtea suferințe fizice, dar și sufletești, în vestiar. Nu au lipsit nici membrii galeriei dinamoviste, Peluza Cătălin Hîldan anunțându-și prezența în număr mare în cursul serii.

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Alex Dobre de la Rapid, prezență surprinzătoare la căpătâiul lui Covaciu

Printre zecile de dinamoviști, și-a făcut apariția și un nume greu din tabăra marii rivale din Giulești. Alex Dobre, eroul Rapidului din ultimul meci cu CFR Cluj, a venit însoțit de soția sa, Erika. Legătura este una de sânge: Constantin Covaciu era unchiul soției fotbalistului giuleștean.

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Constantin Covaciu era o adevărată instituție la Dinamo, activând de-a lungul anilor la toate grupele, inclusiv la prima echipă în „era” Ovidiu Burcă, până la venirea lui Zeljko Kopic.

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Foștii săi „clienți” de pe masa de masaj au venit cu ochii în lacrimi. Ricardo Grigore, vizibil marcat de tragedie, a venit să-și ia rămas-bun de la omul care i-a fost alături ani de zile. Au mai fost prezenți Răzvan Patriche (fostul căpitan al echipei) și atacantul lui FC Argeș,

Cum a murit Constantin Covaciu, de fapt

Moartea lui Constantin Covaciu a survenit în urma unui moment petrecut extrem de rapid. Cei doi maseuri ai echipei stăteau împreună pe locurile din față ale microbuzului, lângă șofer. Cristi Toma, supraviețuitor, a povestit cum și-a pierdut viața colegul și totodată bunul său prieten. „Gogu a murit din prima, Dumnezeule… Era mort peste șofer când l-am văzut, celălalt (șoferul) mai dădea semne de viață. A fost o creangă a pomului, de fapt, aia ne-a despărțit. Pe el l-a omorât. Totul a fost într-o fracțiune de secundă. Eu am ieșit nu știu cum din mașină, aveam ceva rupt în mine, nu știu ce, că nu mai simțeam totul exact”.

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„Tomiță” a mai explicat ulterior că, dacă microbuzul nu se oprea în pomul respectiv, totul putea fi și mai tragic. „Oricum, copacul ăla care l-a omorât pe Gogu a fost, dacă se poate zice așa, norocul nostru, al celorlalți. Fiindcă lângă era o râpă, un hău, de vreo 20 de metri, am fi murit cu toții!”, a spus maseurul echipei secunde de la Dinamo, conform