ADVERTISEMENT

Sportul românesc deplânge trecerea în neființă a lui Dudu Georgescu, considerat de mulți unul dintre cei mai mari jucători pe care i-a avut vreodată fotbalul românesc.

Dudu Georgescu, omagiat înainte de Argeș – FCSB

. Vestea dispariției fostului mare atacant a provocat numeroase reacții în lumea fotbalului românesc, acesta fiind o legendă a lui Dinamo, dar și a fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

Printre cei care au transmis un mesaj de condoleanțe familiei se numără și Federația Română de Fotbal. În plus, forul a decis ca în următoarele partide din fotbalul românesc să se țină un moment de reculegere înaintea partidelor, în memoria lui Dudu Georgescu.

Acest lucru s-a întâmplat și duminică seară, la Mioveni, înaintea primului fluier din FC Argeș-FCSB. pentru cel care a fost Dudu Georgescu.

ADVERTISEMENT

Recordurile impresionante ale lui Dudu Georgescu

Dudu Georgescu rămâne unul dintre cei mai prolifici atacanți pe care i-a avut fotbalul românesc. Fostul dinamovist este deținătorul recordului de goluri marcate în prima ligă, cu 252 de reușite în 371 de partide.

ADVERTISEMENT

În tricoul lui Dinamo, acesta a înscris 207 goluri în 260 de meciuri de campionat și a cucerit de două ori Gheata de Aur a Europei, în 1975 și 1977. La echipa națională a României, Dudu Georgescu a bifat 40 de selecții și a marcat 21 de goluri.

ADVERTISEMENT

Dispariția sa lasă un gol imens în fotbalul românesc, iar omagiile de pe stadioanele din țară reprezintă un gest de respect pentru una dintre figurile emblematice ale sportului românesc.