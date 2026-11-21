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Seară specială pe Santiago Bernabeu, înaintea partidei dintre Real Madrid și Celta Vigo! Clubul madrilen a pregătit un omagiu impresionant în memoria lui Jesus de Miguel, fotbalistul lui Tenerife care a murit la doar 30 de ani, după o tragedie petrecută pe teren. Familia fostului atacant a fost invitată pe gazon, într-un moment care i-a emoționat pe toți cei prezenți. Și , portarul român al formației oaspete, a fost implicat.

Omagiu impresionant pentru Jesus de Miguel pe Santiago Bernabeu! Familia fotbalistului, în lacrimi

Ceremonia s-a desfășurat sub privirile lui Florentino Perez, prezent pe teren, și ale lui Rafael Nadal, aflat în tribune. Rudele lui De Miguel au primit tricouri Real Madrid semnate de toți jucătorii, iar lacrimile lor au fost întâmpinate cu o amplă rundă de aplauze din partea publicului și a componenților ambelor echipe.

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Emoția a fost copleșitoare. Membrii familiei nu și-au putut stăpâni lacrimile, iar întregul stadion s-a ridicat într-o manifestație de respect. Jucătorii celor două echipe au aplaudat la scenă deschisă, într-un gest de solidaritate cu cei care și-au pierdut omul drag. Florentino Perez a fost prezent pe gazon, iar Ionuț Radu a participat, de asemenea, la acest moment alături de ceilalți fotbaliști de la Celta.

👏🏽 El recuerdo a 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥, con sus familiares presentes, en la previa del Real Madrid-Celta en el Santiago Bernabéu. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol https://t.co/SRpwyTSVaj — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes)

Scenografie specială în memoria lui Jesus de Miguel! Numărul 9, simbolul omagiului de pe Bernabeu

Omagiul pregătit de Real Madrid s-a înscris într-un gest de solidaritate al întregului fotbal spaniol. Numărul 9, cel purtat de la Tenerife, a devenit simbolul momentelor de reculegere organizate pe stadioanele din Spania. În tribunele de pe Bernabeu, suporterii madrileni au pregătit o scenografie specială, dedicată fostului atacant, iar imaginea sa a fost asociată cu mesajul „Siempre en nuestro recuerdo” („Mereu în amintirea noastră”).

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De asemenea, atât fotbaliștii Realului, cât și cei de la Celta Vigo, inclusiv Ionuț Radu, au ieșit pe teren cu tricouri inscripționate cu numele lui Jesus de Miguel și același număr 9. Ba mai mult, la poarta de acces cu numărul 9 de pe stadionul Santiago Bernabeu a tronat fotografia regretatului atacant.

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