Lacrimile lui Daniel Bîrligea l-au impresionat pe Gigi Becali după victoria cu FC Botoșani: „Am văzut suferința lui. Așa e frumos din partea mea, ca părinte”

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FCSB a câștigat cu 3-2, însă momentul în care Daniel Bîrligea a înscris două goluri și a plâns de bucurie, descătușându-se pentru nereușitele din ultima vreme, l-a impresionat pe Gigi Becali.

Gigi Becali este impresionat de lacrimile lui Daniel Bîrligea, atacant care trecea printr-o pasă proastă

a unui jucător… Dar, văzându-l pe Bîrligea bucurându-se în lacrimi că a dat două goluri, văzând suferința lui… am zis că eu, dacă sunt capul acestei familii, nu e frumos să nu încurajez această familie. Așa e frumos din partea mea, ca părinte. Dacă rămânea 2-2… vedeai tu. Și tu, și ei… și toată România”, a declarat Gigi Becali la Digisport.

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, patronul echipei spune că nu a avut nimic de-a face cu acest sistem. Recunoaște, însă, că le-a cerut celor din staff să ia măsuri pentru a juca așa cum își dorește Becali, fără să impună un sistem de joc anume.

Gigi Becali spune că nu are nimic de-a face cu implementarea sistemului de joc cu trei fundași

„Ce știu eu de sisteme de joc? Azi plecați la luptă, vreau să luptați cu săbii, mâine să vă luptați cu platoșe. Eu nu mă pricep la sisteme. Am spus oamenilor din staff că avem cinci fundași. Am zis că, dacă avem cinci fundași, cei mai buni din România, că așa cred eu, cum să lăsăm trei pe margine?

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Altceva, nimic. Eu nu mă pricep la sisteme. Doar că avem cei mai buni cinci fundași din România și trebuie să joace trei. Și faptul că e Pădurariu… am zis: „Bă, nu e fundaș stânga, e de jucat în trei”. Am zis: „Bă, să jucăm în trei. Avem cinci fundași, jucăm în trei”. Pădurariu, părerea mea, va fi mare fotbalist”, a completat Gigi Becali.