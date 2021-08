Lacrimile lui Lionel Messi nu l-au impresionat pe MM Stoica: „Poţi să mai stai doi ani şi pe salariul minim/mediu pe economie”

Copleșit de emoții, Lionel Messi a încercat, la trei zile după anunțul oficial al despărțirii sale de Barcelona, să explice motivele pentru care a luat cea mai grea decizie din carieră. În ciuda , în lumea fotbalului au existat și reacții negative.

De pildă, managerul general al FCSB-ului, Mihai Stoica, s-ar fi așteptat ca starul argentinian să facă orice sacrificiu de dragul clubului pentru care a evoluat vreme de 17 ani. Inclusiv să accepte un salariu modic, în detrimentul .

MM Stoica, deloc impresionat de lacrimile lui Messi

„Dacă iubești așa tare clubul care ți-a dat tot, care te-a făcut miliardar (nu că n-ai fi meritat) și dacă îți merg contractele de imagine, poți să mai stai doi ani și pe salariul minim/mediu pe economie.

P.S. Nu sunt fan Barcelona. Sunt fan Messi. Fotbalistul. Și Cristiano. Fotbalistul și omul”, a scris MM Stoica pe Facebook, exprimându-și, totodată, convingerea că gestul lui Messi ar fi încurajat și celelalte staruri din lotul Barcelonei să procedeze la fel, pentru diminuarea plafonului salarial.

„Dacă accepta să joace gratis, poate acceptau și alții să-și reducă salariile și să se ajungă de la 95% la 70% (procentaj fond de salarii din buget)… putea salva clubul, dar e mai bine la PSG pe zeci de milioane (poate 99 din 100 ar fi făcut la fel, dar ca el se naște unul la 100 miliarde, dacă se mai naște vreodată)…”, a subliniat managerul general al vicecampioanei României.

Messi, în lacrimi la despărțirea de Barcelona: „Am vrut să rămân, dar nu s-a putut din cauza Ligii”

„În ultimele zile, m-am gândit la ce pot spune. Adevărul este că nu pot spune nimic. Este foarte greu pentru mine, după atât de mulți ani. Am fost aici toată viața mea. Nu sunt pregătit pentru asta. Anul trecut știam ce voi spune, dar acum nu.

Atât eu, cât și familia mea voiam să rămânem aici, să stăm acasă și să ne bucurăm de viața pe care o avem în Barcelona de atâția ani. Toți anii aceștia pe care i-am avut au fost extraordinari. Am fost toată viața mea aici, încă de când aveam 13 ani.

După 21 de ani, plec cu soția și cei 3 catalano-argentieni ai mei. Nu pot promite că nu mă voi întoarce, pentru că aceasta este casa mea. Am făcut totul, eu, clubul și Laporta, dar nu s-a putut din cauza Ligii. Am făcut totul. Am vrut să rămân.

Totul era aranjat, dar din cauza Ligii, nu s-a putut. Eram cu totul de acord. M-am oferit să reduc salariul cu 50%. Nu mi-au cerut nimic mai mult. Am făcut tot ce s-a putut. Este cel mai greu moment din cariera mea. Fără îndoială!

Au fost multe momente grele, înfrângeri, dar să nu pot reveni la antrenamente… E cel mai greu. E clubul pe care-l iubesc și nu voiam să plec. Mi-am dorit asta anul trecut, dar acum nu voiam”, a mărturisit, printre lacrimi, Lionel Messi, la despărțirea de echipa sa de suflet.