Lacrimile lui Mirel Rădoi i-au provocat amintiri triste lui Sorin Cârțu: “Am plâns 10 minute în toaletă la un meci cu Dinamo”

Universitatea Craiova a pierdut primul meci pe „Ion Oblemenco” de când Mirel Rădoi a fost numit principal pe banca tehnică a oltenilor. La finalul partidei, tehnicianul oltenilor „a lăsat garda jos” și a izbucnit în lacrimi la flash-interviu după ce visul unui titlu în Bănie este aproape spulberat. În urma lacrimilor lui Mirel Rădoi, Sorin Cârțu și-a adus aminte de un moment din vremea când era și el antrenor la Craiova și a plâns la pauza unui meci cu Dinamo.

Mirel Rădoi, pe urmele lui Sorin Cârțu? Președintele de onoare al Craiovei a povestit că a trăit un episod asemănător în ’88, urmat de aducerea campioantului în Oltenia

echipă pentru care a declarat în nenumărate rânduri că regretă că nu a reușit să joace de-a lungul carierei sale de fotbalist.

Tehnicianul oltenilor nu și-a putut stăpâni emoțiile și a părăsit interviul de după meci în lacrimi. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu, oficial al Craiovei, și-a adus aminte de un episod în care a reacționat la fel, însă în secret:

„Și eu am trecut prin astea. Nu era atunci cu flash-interviuri, în ’88, dar eu m-am dus și am plâns 10 minute. Venisem de vreo 6-7 etape la Universitatea Craiova, eram neînvins și era 4-0 pentru Dinamo la pauză. Am intrat la vestiar, le-am zis că tot ce le-am spus la începutul meciului e valabil și în repriza a doua.

Am ieșit, m-am dus în toaletă și am plâns 10 minute singur, ca să nu mă vadă ei. Dar plânsul ăla m-a ajutat în reconstrucție pentru locul trei și apoi pentru campionat.

Să lase inima. Ceea ce trebuie să-l impresioneze este reacția pe care jucătorii o au în meciurile importante. Meciul ăsta a fost decis printr-o greșeală a lui Laurențiu Popescu. Se putea termina meci egal. Pe mine ce m-a deranjat mult a fost a doua repriză de la Cluj. Ceea ce s-a întâmplat aseară a fost anunțat prin a doua jumătate a meciului de la Cluj”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Mirel Rădoi, aproape de demisie

Mirel Rădoi a fost extrem de aproape să părăsească postul de antrenor al Craiovei după înfrângerea pe care el a numit-o „o umilință” deși ,din punct de vedere al scorului, diferența a fost doar de un gol primit

Horia Ivanovici, a povestit la FANATIK SUPERLIGA care a durat până în jurul orei 2:00 noaptea pentru a-l convinge pe antrenor să rămână în Bănie.