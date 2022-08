Lacul fără fund, ascuns printr-un peisaj sălbatic din Munții Siriului. Ce legende știu localnicii

Întinderea de apă, cunoscută și sub denumirea de Lacul Vulturilor, se află în județul Buzău, pe suprafața comunei Chiojdu. Este situat la o altitudine de 1.420 m și se găsește pe partea estică a versantului Mălâia.

Lacul fără fund, de o frumusețe sălbatică. Ce legende ascunde ochiul de apă din Munții Siriului

Lacul fără fund este ascuns printr-un peisaj sălbatic din Munții Siriului. Localnicii știu foarte multe legende, una dintre acestea fiind consemnată de Alexandru Vlahuță în cartea sa, intitulată Romania pitorească.

„Vin vulturii, primăvara, de beau apă ca să întinerească, aici îşi învaţă puii să zboare, deasupra acestei oglinzi fermecate mijesc de somn, cu aripile-ntinse, trufaşii regi ai înălţimilor”, este comentariul făcut de scriitorul român, potrivit .

Deși se spune că nu are fund, în realitate denumirea sa nu are nicio legătură cu adâncimea. are maxim 2,5 metri, deși foarte mulți oameni au povestit de-a lungul anilor că lacul a curmat numeroase vieți.

De asemenea, Lacul fără fund ar ascunde un drum-capcană care ar fi înghițit întreaga armată germană în timpul războiului. Un alt mister al ochiului de apă este legat de un cioban care şi-a aruncat bâta în apa lacului şi a plecat.

După un an de plimbări păstorul și-a regăsit ciomagul în Dunăre, lucru care l-a făcut să-i fie dor de mioare și de locurilor natale și s-a întors acasă.

Se mai spune că din satele de la poalele muntelui și-au aruncat bogățiile în apă de frica tătarilor cu gândul de a le recupera, dar nu au mai găsit nimic. În apropiere de Lacul Vulturilor se află singura zonă în care pot fi văzute capre negre, protejate de lege, fiind pe cale de dispariție.

Lacul fără fund, vizitat de foarte mulți turiști

Traseul până la Lacul fără fund durează câteva ore bune, însă turiștii se încumetă pentru a se bucura de o priveliște superbă. Liniștea locului este cea căutată de foarte mulți oameni, dar și aerul curat și munții sălbatici.

Drumul din localitatea Chiojdu până la Lacul Vulturilor are 27 de kilometri și poate fi parcurs pe jos în aproximativ 6 ore. Cu mașina durează mai puțin, însă trebuie ținut cont că traseul este destul de accidentat.