Ladislau Boloni a dezvăluit ce conversație a avut cu Mircea Lucescu, aflat pe patul de spital: „Mi-a dat dreptate!”

Ciprian Păvăleanu
04.04.2026 | 20:42
Ce au discutat Boloni și Lucescu la ultima convorbire telefonică. Foto: Colaj hepta.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a început foarte rău anul 2026. Fostul selecționer al României s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultimele luni, iar recent a pierdut barajul de calificare pentru Campionatul Mondial, împotriva Turciei. Ladislau Boloni (73 de ani) a dezvăluit ce a vorbit cu „Il Luce” la începutul anului, când a avut loc prima internare a sa din această perioadă

Ce au discutat Ladislau Boloni și Mircea Lucescu la ultima lor convorbire telefonică

Înfrângerea României de la Istanbul l-a afectat foarte tare pe Mircea Lucescu, care a mai avut și în trecut probleme cardiace. Fostul selecționer a leșinat chiar în fața jucătorilor săi, în timpul unei ședințe tehnice, și a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal, acolo unde a fost internat.

Chiar în timpul analizelor dinaintea externării, Mircea Lucescu a mai suferit un infarct acut. Din fericire, starea sa actuală este una stabilă, însă, cu siguranță, el va fi nevoit să renunțe la meseria căreia și-a dedicat întreaga viață. Ladislau Boloni, fostul coleg de cameră al lui „Il Luce”, a dezvăluit ce a discutat cu celebrul antrenor la începutul acestui an:

„În primul rând, îi doresc însănătoșire grabnică! Eu am vorbit cu el atunci când era la spital (n.r. – la începutul anului) și spunea că iese din spital, în scurt timp. Eu îl încurajam să se preocupe de el însuși, în primul rând. I-am și spus că sănătatea este lucrul cel mai important. Bine, cu toții spunem asta, dar nu respectăm tot timpul acest lucru. Nimeni! Spunem, vorbim, dar nu respectăm. Lucescu e unul care tot timpul în viața lui a muncit, a stat pe teren… Când am vorbit cu el, mi-a dat dreptate, când i-am zis de sănătate. Pe urmă, am văzut că, totuși, revine (n.r. – pe banca României pentru meciurile din martie).

M-am bucurat că a revenit, m-am gândit că înseamnă că problemele lui de sănătate au trecut. Acum, iarăși, am auzit că sunt niște complicații. Nu mă gândesc o secundă, în acest moment, la antrenorul Lucescu! Mă gândesc la fostul meu coleg de cameră sau la antrenorul pe care îl respect. Mă gândesc la omul Lucescu, în primul rând. Omul care, mă rog la Dumnezeu, să iasă din această situație și să facă, din nou, ceea ce crede el că e bine. Ceea ce cred eu că e bine, poate că el gândește altceva“, a povestit Ladislau Boloni, conform sport.ro.

Mircea Lucescu nu poate sta departe de fotbal! Ce i-a cerut fiului său, Răzvan Lucescu

Fostul selecționer al României a suferit o nouă intervenție chirurgicală după infarctul de vineri, iar imediat după ce s-a trezit a ținut să-l sune pe Răzvan, fiul său, pentru a-l liniști cu privire la starea sa de sănătate. Nu mică a fost mirarea când Mircea Lucescu i-a cerut antrenorului lui PAOK bilete pentru finala Cupei Greciei, de la finalul lunii:

„Prima discuție pe care a avut-o a fost cu Răzvan Lucescu, a vorbit cu băiatul său și l-a șocat pe Răzvan. Bineînțeles că în situația în care era, i-a cerut două bilete la finala Cupei Greciei de la finalul lunii. Vrea să meargă neapărat să fie pe stadion. Îți dai seama că Răzvan a rămas cum a rămas… Mircea Lucescu nu poate să nu meargă pe stadion să fie alături de fiul său la această finală cu trofeul acesta. I-a cerut lui Răzvan două bilete la finala Cupei Greciei de la finalul lunii”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Parteneri
Banciu cere desființarea unei echipe din SuperLiga: 'O chestiune de prioritate națională, ai...
iamsport.ro
Banciu cere desființarea unei echipe din SuperLiga: 'O chestiune de prioritate națională, ai dovada clară!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!