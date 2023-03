Ladislau Boloni a împlinit 70 de ani! Amintirile fostului mare fotbalist al Stelei: „Sper ca semnificația acelui eveniment să fie înțeleasă”

Ladislau Boloni este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria României, iar a vorbit pentru presa din Ungaria.

Ladislau Boloni aniversează 70 de ani! Amintiri de la Sevilla: „O echipă din Est a învins Barcelona, în Spania”

și-a adus aminte de cel mai fericit moment din carieră, câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „O echipă din Est a învins Barcelona, în Spania, în finala Cupei Campionilor Europeni. Imaginați-vă ce diferență era în acei ani între echipele din Vest și cele din Est.

Sper ca semnificația acelui eveniment să fie înțeleasă și azi. PSG cheltuie milioane de euro pe jucători, dar nu reușește să câștige Liga Campionilor”, a declarat Ladislau Boloni, potrivit .

Boloni a dezvăluit cum s-au pregătit pentru finala de la Sevilla: „Am ajuns acolo cu două zile înainte de meci, dar nu s-a întâmplat nimic deosebit. Tensiunea era din ce în ce mai mare. Simțeam frică, anxietate, dar și entuziasm.

Înainte de meci, am considerat cel mai mai important e să ne limpezim mintea. Nu ne-am crezut că treaba noastră s-a terminat în momentul în care am ajuns în finală și am făcut ceea ce nicio altă echipă românească nu făcuse până atunci. Nu am fugit de responsabilitate, ci ne-am pregătit pentru a face un ultim pas”.

Ladislau Boloni, despre ratarea penalty-ului din finala Cupei Campionilor Europeni: „Am știut de când am lovit mingea”

Ladislau Boloni și-a dat seama instant că va rata penalty-ul în finala de la Sevilla: „A fost destul de rău. Am știut asta de când am lovit mingea. Puteam explica de ce am ratat, dar nu am făcut-o.

Sunt mulți care au făcut greșeli în istoria fotbalului. Așa cum a spus Cruyff, important nu e să fii primul, ci să faci totul pentru a fi pe primul loc”.

Ladislau Boloni se bate la promovare în Ligue 2. Derby cu liderul Le Havre de ziua lui

Boloni e pe locul patru în liga a doua din Franța, cu 44 de puncte, la 11 de puncte de liderul Le Havre. Jucătorii săi au ocazia să îi facă cadou o victorie de ziua sa.

Metz joacă pe teren propriu chiar în fața echipei de pe primul loc, luni, 13 martie, de la ora 21:45, în ultimul meci al etapei a 27-a din Ligue 2. Cu o victorie, echipa lui Ladislau Boloni se poate apropia la 8 puncte de Le Havre.