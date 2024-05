Ladislau Boloni a pierdut în manșa tur a barajului pentru menținere/promovare în Ligue 1

Echipa antrenată de Ladislau Boloni, Metz, a obținut în ultima etapă locul pentru barajul de menținere/promovare în Ligue 1, după ce a avut câștig de cauză la criteriul de departajare al golaverajului.

Metz este foarte aproape de o retrogradare în Ligue 2

Metz a pierdut în manșa tur a barajului de menținere/promovare în Ligue 1 disputată pe stadionul „Stade Geoffroy-Guichard” din Saint Etienne, cu scorul de 1-2.

Ibrahim Sissoko a deschis scorul pentru Saint Etienne în minutul 19, însă băieții antrenați de Ladislau Boloni au restabilit egalitatea fix înaintea pauzei, prin golul lui Ismael Traore. Golul decisiv a fost marcat pe final, prin reușita Irvin Cardona din minutul 80, gol ce a dus la victorie lui Saint Etienne.

Meciul retur se va disputa duminică, pe 2 iunie, pe Stade Saint-Symphorien din Metz, echipa fostului selecționer a României fiind obligată să câștige, pentru a mai putea spera la o prezență în prima ligă a Franței și în sezonul ce urmează.

care duce la barajul pentru menținere/promovare în Ligue 1. Metz s-a salvat după al 5-lea criteriu de departajare în lupta de la distanță cu Lorient pentru evitarea retrogradării directe.

Saint Etienne a ajuns la baraj după ce a terminat pe locul trei campionatul din Ligue 2. Pentru a ajunge să dispute finala barajului cu Metz, fosta echipă a lui Bănel Nicoliță a mai trebuit să treacă peste Rodez, echipă pe care a învins-o cu scorul de 2-0.

„Am numărat minutele, le-am cerut colegilor scorul”. Ce a spus Ladislau Boloni după evitarea retrogradării directe

Metz și Lorient au terminat cu același număr de puncte în clasamentul din Ligue 1, ambele cu câte 29 de puncte. Lorient a câștigat spectaculos în ultima etapă împotriva lui Clermont, scor 5-0. Departajarea s-a făcut abia la al 5-lea criteriu.

.

”Nu putem ascunde realitatea. Fiecare minut petrecut fără să primești gol te apropie de play-off. Am vrut să economisim timp, pentru că cel care o face își câștigă viața. Ne-am dorit să treacă timpul.

Să avem echilibru, să păstrăm mingea, să fim oportuniști, să facem tranziții rapide. PSG nu a pierdut, acesta este un adevăr pe care îl știe toată lumea. Trebuia să fim bine echilibrați, dar nu am reușit să fim așa în prima parte.

Eram dezorientați cu un gol căzut din cer. A fost o lovitură de ciocan și au contat să ne străpungă pe partea dreaptă. Nu am reușit să repar și am fost ușurat când am intrat la pauză. Am numărat minutele și uneori le-am cerut colegilor scorul. Eram îngrijorat”, a declarat Ladislau Boloni în momentul calificării pentru barajul de menținere/promovare.