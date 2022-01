Ladislau Boloni, comentariu savuros la fotografia cu el, alături de copilul Edi Iordănescu și tatăl său: „Încercam să îi scot dinții de lapte”

la evenimentul mult așteptat al prezentării noului selecționer al naționalei României, Edi Iordănescu, dar și la conferința de presă a lui , în care a explicat unde s-au blocat negocierile.

Edi Iordănescu a crescut în Ghencea, în vestiarul fostei mari echipe a Stelei, alături de fiul lui Tudorel Stoica, Alin, iar cei doi copii ajunseseră adevărat „mascote”.

O fotografie de colecție din acea perioadă a apărut în mediul online și care îl suprinde pe „juniorul” Iordănescu alături de tatăl său, Anghel Iordănescu și coechipierul său, Ladislau Boloni, cu care s-a„ luptat” acum pentru postul de selecționer.

Ladislau Boloni a comentat fotografia de colecție și i-a transmis un mesaj noului selecționer

Ladislau Boloni nu a uitat că Edi Iordănescu se juca pe gazonul din Ghencea cu mingea pe care chiar el i-a dăruit-o și și-a început conferința de presă chiar prin al felicita pe noul selecționer:

„Înainte să intru în problemele mele personale, spun că să fii selecționerul țării tale este o onoare deosebită, o responsabilitate în același timp, o mândrie a ta și a familiei. Permiteți-mi să felicit noul selecționer și să îi urez mult succes”.

Revenind la fotografia care a făcut senzație pe internet, Ladislau Boloni a acceptat să o comenteze deși până la acel moment nu o văzuse: „Eram în tricoul Angliei, nu al lui Târgu Mureș. vedeți, nu? Eram tineri, nu aveam părul în nuanțe de gri.

Era un copilaș care plângea destul de tare când încercam să îi scot dinții de lapte. Cred că avea vreo cinci ani. L-a adus taică-su la mine la cabinet. Îl felicit și îi doresc succes. Dumnezeu să ajute fotbalul românesc!”, a declarat Ladislau Boloni în cadrul aceleiași conferințe de presă.

Edi Iordănescu a reușit să devină , aceeași vârstă pe care o avea și Anghel Iordănescu atunci când a calificat naționala la Campionatul Mondial din America.

Ladislau Boloni a explicat motivele pentru care negocierile cu Răzvan Burleanu au eșuat

Principala nemulțumire a antrenorului a fost faptul că obiectivul principal, acela de a califica România la Campionatul European pica în plan secundar așa cum era redactat contractul: „Obiectivul meu principal venea pe plan doi, în detrimentului celui secundar, Liga Națiunilor. M-a pus foarte mult pe gânduri. Discuțiile au fost foarte deschise și interesante, sincere. Simțeam că mă vor oamenii dar după aceste dificultăți de care mă loveam în planul meu, totul se formula cu semnul întrebării”.

O altă nemulțumire importantă a fost faptul că datele contractului nu erau fixe, ci depindeau de parcursul în Liga Națiunilor și de calificarea la EURO 2024: „În cariera mea de antrenor, dar și jucător, am semnat multe contracte, am stat de vorbă cu mulți oameni din elita fotbalului european. Niciodată nu m-am izbit de atâtea probleme, pentru mine ilogice, ca acum. Eu simțeam că aceste mici probleme care se tot adăugau mă deranjau atât de mult încât simțeam că mi-ar fi greu să dau totul.

Lipsa acestei logici mă împiedica să fac pasul înainte. Nu am semnat niciodată un contract la care să nu cunosc data sfârșitului. În mediul profesionist, un contract se întinde de la 1 iulie, la 30 iunie. Bineînțeles, datele se pot schimba, dar trebuie să existe o dată de finiș. La mine, erau puncte de suspensie la data de încheiere”.

Ladislau Boloni și-ar dorit un salariu apropiat de cel al lui Christopher Daum, nu al lui Mirel Rădoi

Deși a explicat în repetate rânduri ca partea financiară nu a fost un impediment în blocarea negocierilor, Ladislau Boloni a declarat că se aștepta să fie recompensat pe măsura realizărilor și performanțele obținute de-a lungul timpului în cariera de jucător și antrenor.

„Nu mi-e jenă să discut problema financiară. Ar fi rămas să dau niște bobârnace dar n-am intenția. Că aș fi cerut nu știu cât… Pretenția mea a fost ca recompensa selecționerului să fie mai aproape de Daum decât cea primită de Mirel Rădoi. Mă refer la salariu, dar și la calificare. Îmi cer iertare dacă sunt prea îngâmfat, dar cred că pot să cer minim salariul lui Christopher Daum.

De ce eu nu accept sau de ce îndrăznesc să cer altceva? Pentru că eu l-am ajutat pe Petr Cech, am făcut antrenamente speciale cu Raphael Varan sau am fost cel care i-a adus pe Kallstrom sau Alexander Frey, Gourcouff, să vorbesc de Fellaini, Witsel? Cu ăștia am lucrat eu! Vreau să mă pun în față și pot să ajung și la Ronaldo, Quaresma, dar și la Rădoi, Marius Niculae, pe care i-am luat, i-am scuturat și cred că mi-au dat singuri recompensa.

Lăsați-mă și pe mine să spun eu atunci! Am câștigat campionate, cupe și am fost cel mai bun antrenor în trei campionate diferite. Cea mai mare performanță e că am lucrat în fotbalul occidental 25 ani! Permiteți-mi atunci să spun că Boloni își dorește acest lucru! Pentru asta m-am bătut să mai iau încă o dată tricoul naționalei.

Durata negocierilor l-a epuizat pe Ladislau Boloni

Un alt motiv a fost și durata negocierilor, care s-au întins în mod surprinzător pe parcursul a două săptămâni, ceea ce l-a extenuat pe Ladislau Boloni: „Durata negocierilor a fost o altă problemă care a deranjat. Faptul că și acum sunt prezent la București. Eu știți că trăiesc într-un triunghi, iar un vârf este Târgu Mureș. Am vrut să mă feresc de diferite influențe și am reușit să mă țin departe de mass-media. Nu voiam să fiu perturbat în gândurile mele”.