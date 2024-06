Ladislau Boloni are câțiva fotbaliști favoriți în naționala României! Cu ei putem elimina Olanda: „Nu avem un Mutu! Pot încurca apărarea adversă”

Ladislau Boloni, antrenorul care putea fi selecționerul României înainte de numirea lui Edi Iordănescu, a vorbit după calificarea „tricolorilor” în optimile lui Euro 2024. are însă câțiva fotbaliști preferați de la prima reprezentativă, cu care crede că putem elimina Olanda.

Care sunt fotbaliștii preferați ai lui Ladislau Boloni din naționala României: „Sunt o surpriză pozitivă”

Ladislau Boloni (71 de ani) știe cum este să fii selecționer. El a pregătit naționala României în perioada 2000-2001 și a fost la un pas să semenze cu Federația Română de Fotbal și înainte să fie instalat în funcție Edi Iordănescu. și și-a ales preferații.

Cu ei, crede Boloni, o putem bate pe Olanda. Meciul cu batavii din optimi e marți, 2 iulie, de la ora 19:00.„Nu avem un Adi (n.r. – Mutu). Dar mie îmi place vârful nostru Drăguș.

Îmi place acest băiat. Nu e el Adi Mutu, dar poate să îi încurce acolo. Cum îmi place și de Mihăilă. Îmi place puțin mai mult parcă decât Drăguș.

Dar ambii jucători pentru mine sunt o surpriză pozitivă. Cum îmi place și atitudinea lui Stanciu, căpitanul echipei. Într-adevăr este un căpitan care în sfârșit e respectat, după părerea mea, și merită acest respect.

Iar în poartă, slavă lui Dumnezeu, am avut un jucător bun. Bun, foarte bun, nu fantastic. Revenind la Drăguș, face un Campionat European interesant, care sper să încurce apărarea adversă. Mie îmi place, dar parcă mai mult de Mihăilă”, a declarat Ladislau Boloni, în exclusivitate la FANATIK LA EURO.

Unde l-ar transfera pe Valentin Mihăilă

Boloni a dezvăluit că l-ar lua pe Mihăilă dacă ar ajunge antrenor la o echipă bună din Vest. Deocamdată, atacantul mai are contract cu Parma până în vara lui 2025. Și Florin Niță a fost remarcat de tehnician,

„Deocamdată nu am echipă. Depinde unde. La Real Madrid, nu. La o echipă bună din fotbalul occidental, da. La echipă mare nu cred că are nivelul necesar, dar pentru o echipă bună cred că are.

NIță mi-a plăcut mult. Vorbește cu apărarea, aranjează cu jucătorii, este prezent. A avut și acea inspirație, mie nu îmi place să îi spun șansă”, a adăugat Boloni.

